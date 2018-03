Torrent inicia mañana otra ronda de contactos para la investidura tras la renuncia de Sànchez

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha anunciado esta mañana que mañana jueves, iniciará una ronda de contactos para proponer un nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat. El anuncio se produce después de que Jordi Sànchez, encarcelado en Soto del Real, le haya comunicado su renuncia a la investidura.

Torrent no ha anunciado la fecha en la que podría celebrarse el pleno de investidura.Todo indica que podría ser la próxima semana y con toda probabilidad necesitará de dos sesiones, pues se da por hecho que en la primera no habrá mayoria absoluta para investir al candidato. En la segunda, que se ha de celebrar 48 horas después, basta con mayoría simple que aún no está asegurada por el veto que mantiene la CUP.

Torrent ha argumentado que él no es nadie para revocar la candidatura de Sànchez a no ser la mayoría independentista que lo apoya le retirara su apoyo o bien que el propio interado renunciara, que es lo que ha ocurrido en una carta que ha recibido esta mañana el presidente del Parlament.

El anuncio realizado esta mañana por Torrent implica el tercer intento de celebrar un debate de investidura en Cataluña después de que fueran suspendidos los plenos previstos para el 30 de enero y para el 12 de marzo, cuando los candidatos a la presidencia de la Generalitat eran Carles Puigdemont y Jordi Sànchez.

En el primer caso, el Tribunal Constitucional dictaminó unos días antes que Puigdemont solo podía acudir a la investidura si era de manera presencial ante la Cámara y con autorización del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Horas antes del inicio de aquella sesión Torrent suspendió el pleno "para garantizar los derechos políticos de Puigdemont".

Después aseguró que el expresidente sería su único candidato y el independentismo intentó con urgencia un cambio legal para facilitar una investidura telemática, pero acabó naufragando. Superada esa pantalla se planteó el nombre de Jordi Sànchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, encarcelado en Soto del Real.

Torrent también acabó suspendiendo el pleno 48 horas antes, en esta ocasión con el argumento de que los abogados de Sànchez anunciaron una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Finalmente, no se presentó la demanda, pero el pleno de investidura de Sànchez no se celebró.