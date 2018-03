Torrent propone a Jordi Sànchez como candidato a la investidura

Roger Torrent, presidente del Parlament, ha propuesto este lunes a Jordi Sànchez, diputado de Junts per Catalunya y en prisión desde octubre, como candidato a la presidencia de la Generalitat aunque no ha revelado la fecha del Pleno de la investidura. La candidatura del exlíder de la Asamblea Nacional Catalana se enfrenta, sin embargo, a dos objeciones: no cuenta con los apoyos suficientes para ser elegido -64 votos a favor frente a 65- y depende de que el juez del Supremo, Pablo Llarena, le permita asistir a la investidura, que la ley exige que sea presencial.

Torrent ha mantenido este lunes una nueva ronda de conversaciones con todos los grupos para proponer a Sánchez al constatar, según un comunicado, que es el candidato "que cuenta más apoyos". Ni el reglamento de la Cámara ni la ley de la Presidencia de la Generalitat obligan a Torrent a contabilizar esos avales para que la investidura siga su curso. La duda es si hoy la Mesa activará el reloj de la investidura. El independentismo suma 70 diputados -la mayoría absoluta son 68- y por ahora Sànchez solo cuenta con el “sí” de 64 parlamentarios. Junts per Catalunya y Esquerra suman juntos 66 pero ni Carles Puigdemont ni Toni Comín, huidos en Bélgica, pueden votar. La CUP ha ratificado esta mañana que se abstendrá y se ha desmarcado por completo de votar a favor de Jordi Sánchez o cualquier otro candidato que no despliegue un programa republicano. “Queremos enviar a la autonomía a la papelera de la historia”, ha afirmado Carles Riera, portavoz de los anticapitalistas.

Junts per Catalunya y Esquerra han intentado minimizar el sonoro portazo de la CUP que ha aclarado que no desea en absoluto precipitar las elecciones. De hecho, Riera ha instado a Torrent a desobedecer y a aceptar el voto delegado de Puigdemont y Comín. “Si no se atreven a realizar un pequeño acto de desobediencia ¿Cómo van a desobedecer para aplicar la república?”, se ha preguntado Riera. No parece que Torrent tenga la menor intención de desacatar al Tribunal Constitucional. Y Esquerra no tiene el menor interés en que aumente el número de sus encausados. La única cosa que está clara es que bajo ningún concepto Puigedmont y Comin renunciarán a sus escaños.

Fruit de la ronda de consultes amb els grups parlamentaris, acabo de signar la resolució proposant el diputat Jordi Sànchez i Picanyol (@jordialapreso) com a candidat pel debat d’investidura de la presidència de la Generalitat. #Parlament — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 5 de marzo de 2018

No investiremos a Sànchez ni por activa ni por pasiva", afirma Domènech, líder de Catalunya en Comú

La convocatoria del Pleno vino a acelerar las negociaciones entre Junts per Catalunya y Esquerra, que han recordado que tienen cerrado un “preacuerdo”, para seducir de nuevo a la CUP, que ha dado por interrumpidas las negociaciones al avisar de que no conversará por “migajas autonómicas”. Elsa Artadi, portavoz de Junts per Catalunya, afirmado que no le había sorprendido la decisión que tomaron el sábado los anticapitalistas de abstenerse porque los militantes de las territoriales empezaron a votar a mitad de semana el primer acuerdo de las dos fuerzas mayoritarias que no incluía aún, dijo, el “proceso constituyente”, central, ha sostenido, para todos. Por ello, Artadi ha pedido a Torrent que deje un margen de maniobra para cerrarlo y confían en presentar hoy o el miércoles un nuevo documento a los anticapitalistas. “Estamos seguros de que llegaremos a tiempo”, ha aventurado.

Pese a sus aparentes vaivenes, Esquerra, por boca de Marta Rovira, su secretaria general, también ha dado su apoyo a Jordi Sànchez y ha defendido que el diputado encaja en su idea de que lidere un Gobierno efectivo aunque esté en prisión. “Si es investido, estamos seguros de que podrá presidirlo”, afirmó. La preferencia de ERC, en cualquier caso, no es esa porque su apuesta siempre ha sido la de un candidato que no esté en la cárcel o en el extranjero. Su apuesta es ir paso a paso y aguardar la decisión que tome el juez del Supremo. Sànchez no está condenado y con la ley en la mano nada le impide ser elegido. “Vamos a intensificar los esfuerzos para que las fuerzas republicanas lleguen a un acuerdo”, ha afirmado Rovira excluyendo de entre ellas a Catalunya en Comú. Solo las reconocen como tales a las que defienden la legitimidad del referéndum del 1 de octubre.

Esto es una farsa. Es indignante. Los independentistas solo quieren el lío", afirma Inés Arrimadas

La oposición en bloque ha desestimado la propuesta de Jordi Sànchez. Xavier Domènech, presidente del grupo de los comunes, trasladó a Torrent que no apoyarán la candidatura “ni por activa ni por pasiva”, es decir, que descartan por completo la abstención. Los comunes se comprometieron en campaña electoral a no votar a favor de un candidato de Junts per Catalunya así como tampoco de Ciudadanos. “Tiene todo el derecho pero sería bueno que todo el mundo ponga las cartas encima de la mesa”, ha dicho en alusión a que quizá el independentismo tiene en la recámara otro candidato si la propuesta de Sànchez no prospera. El diputado no ha entrado ni a valorar si cambiaría de voto si el aspirante fuera de ERC: “Es que eso no está ni el horizonte. El pacto entre Junts per Catalunya y ERC está sellado”. Indignada, Inés Arrimadas, líder de la oposición, ha consideró la candidatura "una farsa". "No la quieren ni ellos. Solo el lío y el enfrentamiento".