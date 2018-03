El PDeCAT insiste en el nombre de Sànchez para la presidencia

Jordi Sànchez, el exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), sigue siendo el candidato del PDeCAT para ocupar la presidencia de la Generalitat a pesar del ‘no’ de la CUP. Así lo ha ratificado este domingo la coordinadora general de la formación, Marta Pascal, después de un consejo nacional extraordinario del partido. Los neoconvergentes criticaron que los anticapitalistas veten el nombre de Sànchez, impidan así que se forme un nuevo Govern y que planteen un posible adelanto electoral.

“Los pactos están para cumplirse, la ciudadanía no puede vernos como irresponsables”, ha criticado Pascal. La reunión del partido tenía como objetivo explicar el acuerdo al que se había llegado con ERC para investir a Sànchez y poner en marcha el Consejo de la República en Bruselas, el órgano que se encargará de liderar el proceso constituyente de la hipotética república catalana. Tras la decisión de la CUP, que dinamitaba los planes de las dos formaciones independentistas, el PDeCAT ha optado por arropar a Sànchez.

La decisión de la CUP de abstenerse en la votación de Sànchez deja una posibilidad para que la investidura tire adelante: que tanto Carles Puigdemont como Toni Comín, ambos huidos de la justicia española en Bruselas, dejen sus escaños y así garantizar a Junts per Catalunya y ERC los 66 votos que permitirían asegurar la presidencia de la Generalitat en la segunda votación. Pascal ha descartado esa posibilidad y no ha querido hablar sobre otros posibles nombres. “A quién quiere mandar esta vez la CUP a la papelera de la historia?, se ha preguntado.

La coordina del PDeCAT ha afeado que la CUP haya rechazado el nombre de Sànchez, una persona que considera que tiene peso para ser el candidato. Y ha recordado: “No estamos ni en la etapa de la desobediencia ni de la unilateralidad”. Sin embargo, la CUP insistió este sábado que su decisión no era un veto a Sànchez sino un desacuerdo profundo con el camino que han tomado ERC y Junts per Catalunya, que considera “autonomista” y “sumiso a la legalidad española” y, por tanto, le pide decisiones en esa dirección. Pascal no ha querido entrar y solo ha recordado que “no hemos renunciado a nada”.

Por otra parte, el diputado de la CUP Vidal Aragonés ha dicho esta mañana en una entrevista en RAC1 que el adelanto electoral es una posibilidad para acabar con el bloqueo en Cataluña. El líder anticapitalista ha asegurado que su formación no quiere pasar de nuevo por las unas "pero si la alternativa debe ser que gestionemos una autonomía, quizás no sea la peor de las alternativas.