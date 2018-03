La oposición pide una comisión de investigación por el amianto del Metro

Los grupos de la oposición aseguran que el Gobierno regional está manipulando y escondiendo información en cuanto a los problemas que se han detectado en la red de Metro con piezas que contienen amianto, y que han provocado asbestosis en uno de los trabajadores más otro caso que se está investigando. Por este motivo, han registrado hoy en la Asamblea de Madrid una petición para abrir una comisión de investigación al respecto. La fecha no está determinada debido a que es necesario “liberar espacio” de otras comisiones, algo que no ocurrirá antes de junio y que debe decidir la Mesa de la Asamblea.

Podemos pide la dimisión del consejero delegado de Metro, Borja Carabante, porque ha “ocultado de manera deliberada un montón de hechos que han ocurrido desde febrero de 2017”, ha asegurado el diputado Alberto Oliver. “Vamos a hacer todo lo posible para que esto que ha pasado en Metro no vuelva a ocurrir nunca más”, ha dicho. “No nos podemos fiar de lo que está diciendo Metro ni su dirección”, ha añadido.

Una petición que no comparten el resto de los grupos. Daniel Viondi, diputado del PSOE, cree que “el problema no es quien dimite, es si el Gobierno asume la negligencia”. Porque “el señor Carabante es el señuelo que nos está poniendo el Gobierno de Cristina Cifuentes para tapar sus vergüenzas en la gestión en la presencia de amianto”. Y a esas personas las tendrá que señalar Cifuentes, que “hasta la fecha no ha realizado ninguna declaración pública al respecto”. “Le damos la potestad para que decida quien tiene que dimitir”, ha concretado.

Viondi también se ha quejado de que el Gobierno regional no le ha facilitado información sobre el caso. El viernes pasado pidió el acta de infracción que ha elevado la Inspección de Trabajo por el que la Fiscalía empezó a actuar, además de las actas de los consejos de administración y dirección de Metro, y todavía está a la espera. “Parece que están bien guardados para que no se conozca la verdad del ocultamiento de la presencia de amianto desde 2003”, ha señalado.

El diputado de Ciudadanos Juan Rubio ha justificado la petición de apertura de una comisión de investigación. “No solo por la situación de alarma social”, sino porque no “podemos fiarnos de las medidas que están adoptando, justo después de que la Inspección de Trabajo les multase”. La sanción impuesta por la Inspección se elevó a 191.000 euros. Metro ha realizado 342 chequeos médicos a trabajadores en activo y todos ellos han resultado negativos, según indican fuentes de la compañía.

El PP por su parte considera que se “han dado todas las explicaciones”. En cuanto a la petición de la comisión, Enrique Ossorio, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, ha señalado que “lo tienen que estudiar”, aunque en el borrador que les presentaron se culpaba a Metro y se dejaba el objeto de la comisión completamente abierto.