Carmena niega a la oposición 28 documentos de BiciMad

El Ayuntamiento que encabeza Manuela Carmena (Ahora Madrid) se ha negado a entregar a los grupos de oposición 28 documentos relacionados con la adquisición de la empresa privada BiciMad por 10,5 millones (IVA no incluido) por parte de la EMT. Los grupos municipales, ante la falta de colaboración de la regidora, rehúsan iniciar la comisión de investigación de esta operación. De los 28 archivos no entregados, ocho corresponden a documentos que se hallan en manos del juez. El resto no están disponibles por ser supuestamente confidenciales, no encontrarse o “no proceder”, dice el Consistorio.

El Gobierno de Carmena ha negado un total de 28 documentos a la oposición relacionados con la compra de BiciMad, según los informes a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Las razones esgrimidas por el Consistorio para no informar a los grupos municipales del PP, PSOE y Ciudadanos son cinco: “sujetos a permiso judicial”, “no existe”, “no procede”, “falta por recopilar” y “sujetos al acuerdo de confidencialidad”.

Entre los archivos afectados por la negativa del equipo de gobierno a ser entregados por estar pendientes de que el juez dé su permiso (el caso BiciMad está ya en los tribunales), hay papeles de todo tipo. Por ejemplo, al PP le ha negado el acuerdo por el que se nombró a David Pérez primero subdirector financiero y posteriormente director financiero de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Tampoco les enviará a los populares el informe de auditoría de la empresa Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, ni el plan de negocio de BiciMad, ni siquiera la valoración de los trabajos pendientes e intangibles de la sociedad que el Ayuntamiento ha adquirido con dinero público.

Por su parte, al PSOE le ha negado el “informe de auditoría adjudicado para verificar criterios de precio en la cesión del contrato de BiciMad y su correspondiente expediente de adjudicación”.

A Ciudadanos no le entregará “el expediente correspondiente a la tramitación de un contrato menor”, “las comunicaciones existentes entre la Dirección Financiera de la EMT y el Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoria SA en las que se define el objeto del contrato”, además del informe de “la auditoría resultante de esta contratación”.

En cuanto a los documentos que “no existen”, el informe señala que la oposición no podrá acceder a la copia del informe de la Dirección de Economía y Sector Público relacionado con la valoración de 10,5 millones. Además, tampoco tendrá acceso, por su inexistencia, al informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas que contempla el contrato integral, ni a los estudios de la asesoría jurídica y al de alternativas.

Los archivos considerados confidenciales son, entre otros, las actas, análisis y reuniones de la valoración de contrato de compra e inventario de bienes de Bonopark (propietaria de BiciMad), las cuentas anuales de esta sociedad de los años 2014 y 2015, su plan de negocio y la corrección que hizo de él la Empresa Municipal de Transportes. Tampoco la “valoración del precio de transferencia del contrato” que efectuó el director financiero de la EMT, cargo público nombrado por la concejal de Movilidad, Inés Sabanés.

Entre la documentación que el Gobierno de Manuela Carmena no dará a la oposición con el argumento de que “no procede” figuran los papeles que “sustentan los acuerdos de las comisiones delegadas desde julio de 2015 hasta la fecha”, y los “expedientes de penalizaciones del contrato integral de movilidad de la ciudad”; es decir, las posibles multas que el gobierno municipal impuso a BiciMad por presuntos incumplimientos del contrato público.

En los últimos meses, el Grupo de Podemos en la Asamblea regional ha acusado a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes (PP), de ocultar información por negarse a entregar 80 archivos del Canal de Isabel II debido a que están bajo la lupa judicial. La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, pidió incluso la dimisión de la presidenta por no darle las actas donde “aparecen las fechorías de sus amigos corruptos”. Cifuentes solicitó al juez permiso para entregar la documentación, al estar esta inmersa en la investigación. De momento, no se lo ha concedido.

Un portavoz de Comunicación de Ahora Madrid asegura que este caso no es el mismo que el de Cifuentes, porque el equipo municipal no va a ocultar nada, y ya ha pedido al juez que le permita mostrar estos documentos.