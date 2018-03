La CUP desiste de reafirmar la declaración de independencia en el Parlament

JxCat y la CUP han registrado hoy una nueva versión de la propuesta de resolución sobre la "restitución de las instituciones catalanas", en la que se avala la legitimidad de Carles Puigdemont como candidato a ser reelegido president y se evita reafirmar la declaración unilateral de independencia (DUI). JxCat había presentado un texto que avalaba ERC pero que inicialmente rechazaba la CUP al considerarlo demasiado tímido, por lo que los anticapitalistas presentaron enmiendas, entre ellas una que planteaba "reafirmar" la declaración de independencia aprobada por el Parlament el pasado 27 de octubre.

Por su parte, los dirigentes de Junts per Catalunya, el vicepresidente primero de la Mesa, Josep Costa, y el secretario primero, Eusebi Campdepadrós, han respondido hoy a la Fiscalía que los parlamentos "no delinquen" y que el independentismo sabe "cómo defenderse", por lo que no permitirán que "se criminalicen ideas". La Fiscalía anunció ayer miércoles que acturía contra la Mesa del Parlament de Cataluña si mantenía la admisión a trámite de una enmienda de la CUP a una propuesta de resolución de Junts per Catalunya. Los anticapitalistas querían que la Cámara autonómica "se reafirme y reitere la declaración de independencia" aprobada ilegalmente el pasado 27 de octubre.