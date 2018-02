El informe jurídico del Parlament dice que el plazo para investir presidente no ha empezado

Aumenta el embrollo en la situación política catalana. El informe que tenían que redactar los letrados del Parlament concluye que no ha empezado a correr el plazo de dos meses para investir al presidente de la Generalitat y que, por tanto, el reloj está parado. Es un texto que favorece la estratregia independentista porque considera que ni siquiera han empezado a contar los días de plazo desde la constitución de la Cámara para proponer un candidato antes de iniciarse la cuenta de los dos meses y deja la decisión en manos de Roger Torrent, presidente del Parlament. El informe, sin embargo, avisa a Torrent que si él no activa este plazo "en un periodo razonable" se puede "estudiar" la posibilidad de que lo hagan los grupos. Con ello también se abre la puerta a que los grupos de la oposición intenten forzar una convocatoria electoral.

El esperado informe jurídico se ha conocido esta mañana y lo firma el secretario general del Parlament, Xavier Muro, después de que el redactor inicial, Antoni Bayona, fuera apartado de su redacción porque Torrent discrepó de su contenido. El texto definitivo recuerda que el aplazamiento del Pleno de investidura acordada por Torrent el pasado 30 de enero, "no se produce como consecuencia de una decisión deliberada", sino por decisión del Tribunal Constitucional.

Carles Puigdemont fue el candidato propuesto por Torrent para la sesión de investidura, pero el Constitucional la prohibió a no ser que el expresidente estuviera presente en la Cámara y que fuera con autorización del Tribunal Supremo. El secretario general del Parlament considera que, de esta manera, ni siquiera se puede considerar que hayan empezado a contar los diez días hábiles de que dispone Torrent para la presentación de un candidato desde la constitución del Parlament, que se produjo el pasado 17 de enero.

El informe precisa que para decidir si ha corrido ese plazo de diez días habrá que esperar a que el Constitucional resuelva "la admisión o no de la impugnación del Gobierno del Estado, cuyos efectos no procede avanzar, atendiendo que pueden ser diversos en función del contenido y los términos en que se produzca".

Y si se prolongara la situación de interinidad o bloqueo institucional después de la decisión del Tribunal Constitucional, el informe asegura que el presidente del Parlament podría activar el plazo para la convocatoria automática de elecciones a través de una imposibilidad de la investidura. también podría, añade el secretario general, iniciar una ronda de nuevas conversaciones para elegir a otro candidato.

Si Torrent no impulsara esa votación fallida de un candidato, "se podría estudiar" la posibilidad de que lo hicieran los grupos parlamentarios.

El secretario general insiste en que esos diez días para presentar un candidato a la Cámara no han contado por la decisión del Constitucional y que, por tanto, no ha empezado el cómputo de dos meses para la disolución anticipada del Parlament como si hubiera habido una votación fallida. Interpretarlo así, dice el secretario general, sería "crear un supuesto de disolución anticipada no previsto en la norma, con perjuicio de los derechos fundamentales de los diputados".

Además "pondría en manos del presidente un instrumento exorbitante para provocar esta disolución sin presentar siquiera un candidato, desfigurando su papel institucional".

Así las cosas, el informe añade que al no existir una regulación sobre el incumplimiento del plazo para presentar candidato a la investidura se puede considera que el plazo de dos meses empezaría a contar con un "acto equivalente" a la primera votación de investidura. Podría ser, por ejemplo, una comunicación a la Cámara por parte de Torrent constatando el bloqueo político que impide elegir candidato.