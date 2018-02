División entre los letrados del Parlament para concluir su informe

Los letrados del Parlament están reunidos esta mañana para consensuar una postura conjunta que les permita emitir el informe sobre si ha empezado a correr o no el plazo de dos meses para investir presidente de la Generalitat. El encuentro se está celebrando en un clima de división, han explicado fuentes parlamentarias, a causa de las discrepancias sobre las propuestas a realizar al presidente de la Cámara, Roger Torrent, para no entrar en un período de limbo sin que se invista presidente.

Las mismas fuentes han explicado a EL PAÍS que los letrados del Parlament coinciden en que, como no se ha producido la primera votación en un debate de investidura, el reloj está parado y no empiezan a contar los dos meses para elegir presidente que prevé el Estatut. El tiempo se congeló, según los abogados, cuando Torrent aplazó el pleno previsto para el pasado día 30 de enero, al considerar que la investidura de Puigdemont no reunía todas las garantías ni sería efectiva.

La discrepancias entre los juristas estaría, según las mismas fuentes, en las soluciones que puede barajar Torrent para desbloquear la situación, pues los abogados de la Cámara pretenden evitar que esa paralización del reloj se eternice.

En este sentido, el informe podría incluir tres posibles fórmulas para salir del bloqueo a corto plazo, recordando al presidente del Parlament que la ley le hace responsable directo de impulsar la investidura en un plazo de tiempo razonable.

Una de esas fórmulas que se podrían apuntar en el informe son que Torrent considerara proponer otro candidato. Otra sería aguardar a que el Tribunal Constitucional resuelva la admisión del recurso del Gobierno y confirme o no las medidas que afectan a Carles Puigdemont; y, por último, la vía aceptada por el Consejo de Estado con relación a que, si no hay un candidato en condiciones, el presidente del Parlament lo comunique al pleno y eso sirva como acto de inicio de los dos meses, tomando como precedente lo ocurrido en el año 2003 en la Asamblea de Madrid en el llamado Tamayazo.