Torrent: “Puigdemont es y será el candidato a la investidura”

Roger Torrent, presidente del Parlament, ha asegurado este jueves que Carles Puigdemont, huido en Bruselas "es y será el candidato a la investidura" de la Generalitat y ha insistido en su mensaje del pasado martes, cuando suspendió el Pleno previsto en que iba a producirse esa elección: "La sesión se celebrará cuando sea efectiva y estén aseguradas todas las garantías".

En una entrevista en RAC1 Torrent no se ha salido de sus conocidos planteamientos y ha asegurado varias veces en que "el señor Puigdemont" sigue siendo el candidato. Ha rechazado cualquier especulación sobre la posibilidad de otro nombre, incluso sobre el escenario de un adelanto electoral.

"Mi función es asegurar una investidura con garantías y estamos trabajando para buscar la fórmula que deshaga la chapuza jurídica que acordó el Tribunal Constitucional", ha dicho Torrent, en relación al auto del pasado sábado en el que los magistrados prohibían la investidura de Puigdemont si no era presencial y con autorización del Tribunal Supremo.

El presidente de la Cámara tampoco ha querido valorar los mensajes entre Puigdemont y el exconsejero Toni Comín, difundidos este miércoles por Telecinco, con el argumento de que se trataba de una "conversación privada". Sí que ha asegurado que el proceso independentista no está muerto ni ha fracasado y ha recordado que "se ha intentado matar mil veces al proceso y siempre ha expresado una fortaleza enorme".

Torrent ha explicado que los servicios jurídicos del Parlament están elaborando un informe sobre cuándo finalizan los plazos para que se produzca la investidura, que posiblemente se discutirá en la Mesa del Parlament del próximo día 6. Hasta entonces, ha vuelto a reivindicar que la decisión para investir presidente le corresponde al Parlament, no al Tribunal Constitucional.

En otro momento de la entrevista Torrent ha quitado hierro a la fisura provocada entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana por el aplazamiento del Pleno y ha dicho que no entraría en especulaciones. Sí que ha confirmado que intentó hablar con Puigdemont antes de anunciar el aplazamiento, pero que no le cogió el teléfono pese a que realizó cinco llamadas.

"Si suspendí el Pleno fue después de recibir una carta de Puigdemont en el que me pedía amparo y constaté que el Pleno no tenía todas las garantías para que fuese una investidura efectiva", ha insistido Torrent.