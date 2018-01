El Ayuntamiento de Madrid dejó sin ayudas a las universidades para cursos de igualdad

El Ayuntamiento de Madrid, liderado por Manuela Carmena, dejó el año pasado sin ejecutar los 158.000 euros comprometidos para actuaciones contra la violencia de género en cinco universidades públicas de la capital. El equipo de Ahora Madrid prometió subvenciones para estudios y cursos sobre la perspectiva de género, la sensibilización contra la violencia machista y la promoción de la diversidad. Pero, de momento, no ha transferido esos fondos. El PSOE critica la mala gestión del Consistorio y este promete que las ayudas llegarán este año.

Ahora Madrid, coalición formada por Podemos, IU, Equo y Ganemos, fijó el año pasado una serie de subvenciones para estudios y cursos de políticas de género en las universidades. Se trataba de iniciativas en torno a "políticas con perspectivas de género: indicadores y espacios de igualdad"; "formación y sensibilización sobre violencia de género, con especial atención a sus aspectos transnacionales" o "Madrid diverso: cultural, urbano y feminista", para las que prometió unos 30.000 euros a cada una de las instituciones involucradas: la Autónoma, la Rey Juan Carlos, la UNED, la Complutense y la Politécnica.

Con cada una de ellas, hablaron de un convenio y el Ayuntamiento pidió unos anteproyectos para poder obtener la subvención. La contabilidad municipal obligaba al Consistorio a cerrar el pago antes de finalizar el año para no perder los fondos y tener que destinarlos a la amortización de la deuda.

Por ello, el Ayuntamiento pidió a las facultades más informes. A cambio, aseguró que los trámites "avanzaban", según fuentes conocedoras de las negociaciones. Ante esas promesas, dos centros (la Universidad Rey Juan Carlos y la Complutense) se adelantaron y pagaron con fondos propios la redacción de un libro (con el logo del Ayuntamiento) y la celebración de cursos, por valor de 30.000 y 9.000 euros, respectivamente. El resto de universidades, en cambio, esperaron a firma el convenio y a fecha de hoy no han ejecutado ninguna actividad.

Una portavoz del Área de Género explica que el retraso se debe a que el departamento responsable de estas subvenciones se creó en abril, después de la reorganización del gobierno de Carmena. En marzo, la alcaldesa cesó como responsable del Área de Cultura a Celia Mayer y le entregó un área ad hoc con competencias que hasta ese momento tenía encargadas la teniente de alcalde, Marta Higueras. Eso supuso que "los trámites y plazos empezaron más tarde que en otros años", explica la portavoz municipal, quien añade que se trata de "un asunto que se ha solventado sin problemas y mano a mano con las entidades en el caso del resto de subvenciones nominativas". Y añade: "Con las universidades se ha ido hablando con normalidad y cordialidad, y la mayoría ha decidido posponer los proyectos a 2018".

En cuanto al caso de la Rey Juan Carlos, que adelantó el pago y espera el reembolso, el Consistorio afirma que intentó aprobar la subvención a finales de diciembre, el día 27 (cuando las facultades no están en periodo lectivo), pero que el acuerdo no pudo formalizarse. Así lo explica el gobierno de Carmena: "Se ha querido firmar en 2017 pero no ha sido posible, entendemos que por agenda del rector". Y remarca: "En todo caso, no tenemos constancia de queja ninguna".

Precariedad

Para los socialistas, sin embargo, este retraso es el reflejo de la "falta de buena gestión" del equipo de la alcaldesa. La concejal Erika Rodríguez (PSOE) recuerda que los investigadores y profesores no pueden trabajar gratis: "Los investigadores tienen ya mucha carga y la gente en la universidad sufre mucha precariedad como para que les pongas trabajo y no les pagues", dice la socialista. "Es una situación muy molesta porque fue el Ayuntamiento el que contactó con ellos pidiendo que hicieran proyectos", agrega.

El PSOE, que está de acuerdo con la promoción de las políticas de género, señala que el Consistorio debe cumplir sus promesas. "Mayer nos garantizó en diciembre que las ayudas estaban todas asignadas y ahora descubrimos que no es así", reprocha la concejal. El PSOE exigirá aclarar lo ocurrido en el pleno de esta semana.