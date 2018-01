Carmena suspende la conversión de edificios de vecinos en hoteles en el centro de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid, liderado por Manuela Carmena, activará la próxima semana una moratoria parcial sobre la apertura de nuevos hoteles en el centro de la capital. El Consistorio comenzará los tramites de un Plan Especial de Alojamientos Turísticos de la Ciudad de Madrid, cuyo objetivo es limitar a 90 días el alquiler en pisos turísticos de particulares. Mientras se redacte y tramite dicho plan, el gobierno municipal prohibirá durante al menos un año la concesión de licencia para convertir en hoteles los edificios del centro ocupados por viviendas.

En diciembre, Carmena reveló que tenía previsto aprobar una norma para obligar a las personas que alquilen sus viviendas durante más de 90 días al año a obtener una licencia hotelera. Sin embargo, este miércoles, el director general del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, Carlos de la Seras, ha señalado que esta regulación podrá ejecutarse solo después de que el gobierno apruebe el plan especial de alojamientos turísticos, cuyos plazos son de al menos un año.

Hasta que finalice este proceso, todos los ciudadanos que quieran seguir alquilando sus viviendas a través de plataformas como Airbnb no sufren ningún tipo de prohibición. Mientras tanto, según obliga la Ley de Suelo, se paralizarán los cambios de uso de residencial a terciario hotelero. Esto significa que si una cadena hotelera compra un edificio tipificado como espacio destinado a actividad económica (por ejemplo, oficinas), puede levantar un nuevo hotel. Pero si se trata de un edificio formado por viviendas de particulares, el cambio de uso estará prohibido. Esta moratoria se aplicará de momento en el centro de Madrid.

El director general del Área de Desarrollo Urbano Sostenible ha admitido que no existen fechas exactas para la aprobación del plan sobre los pisos turísticos. "Mañana [ya por la próxima semana, según matizaron fuentes oficiales del Ayuntamiento] se aprueba una suspensión de licencias para la compatibilidad de usos de vivienda turística en un ámbito concreto [el centro de Madrid], con el fin de iniciar la redacción de un plan urbanístico", ha señalado.

"Esta suspensión de licencia puede ser efectiva por un año hasta que salga a información pública", ha agregado el técnico municipal del departamento del concejal José Manuel Calvo. El plan especial tiene que ser aprobado por la junta de gobierno y luego ser sometido a información pública, y aprobación en el pleno municipal.

"Hemos picado todos, no es una regulación"

La oposición ha criticado que el Ayuntamiento difunda la idea de que vaya a paralizar en el corto plazo las viviendas turísticas sin licencia. "¿Cómo va a hacer la moratoria de algo que no existe? Esta moratoria que han vendido es la moratoria de la nada", ha ironizado la concejal socialista Mercedes González.

"En este momento no puedes hacer una moratoria de algo, como los apartamentos turísticos, que no necesitan licencia", ha remarcado González, quien ha reprochado: "Hemos picado todo y es efectista, pero no es una regulación. Me parece eficaz para romper una comisión y que se hable de esto y no de lo demás, felicito al equipo de comunicación del Ayuntamiento de Madrid, pero me parece lamentable".

Por su parte, el PP cree que el gobierno de Carmena "miente" al afirmar que pondrá coto a los pisos turísticos. "Cualquiera con vivienda en Madrid la puede destinar a piso turístico sin exigir licencia", ha remarcado el portavoz José Luis Martínez-Almeida, y habla de "moratoria encubierta" para los hoteles. Los populares creen que la alcaldesa de Madrid quiere seguir los pasos de Ada Colau en Barcelona, que sí ha aplicado una moratoria sobre la apertura de nuevos establecimientos hoteleros, fijando topes para la creación de apartamentos turísticos (una categoría que incluye todo tipo de actividad hotelera).

Ciudadanos ha denunciado que la instrucción del Ayuntamiento "deja claro que no saben gestionar", y dudan de la legalidad del procedimiento. "Los parches no sirven", ha asegurado Begoña Villacís para agregar que el Consistorio puede "combatir la concentración y expansión" de pisos turísticos con "muchos instrumentos" como la inspección, algo que en su opinión no ejerce el gobierno de Carmena.