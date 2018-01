Los independentistas y Colau abren una nueva etapa de colaboración

Todo apunta a que a la presumible abstención de PDeCAT y ERC a las cuentas de Colau se sume el PSC. Ante los 11 votos del gobierno habría los 11 negativos que suman Ciutadans, PP y la CUP. Si el escenario fuera este la llave la tendrá el concejal no adscrito Gerard Ardanuy, que no se abstendrá: votará sí o no. Pero habrá que esperar. Aunque la alcaldesa aplazó su respuesta a las alegaciones de los grupos de la oposición hasta una comisión extraordinaria convocada para este viernes, no será hasta el pleno de la semana que viene (el viernes 26), cuando se conocerá el desenlace. En la comisión de esta semana los partidos pueden hacer reserva de voto y no revelarlo hasta el día del pleno.