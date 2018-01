Llucia Ramis: “Hago un canto al periodismo de la vieja escuela”

“Estoy eufórica”. Han sido, prácticamente, las primeras palabras de la escritora y periodista Llucia Ramis (Palma, 1977) al ganar la tercera edición del Premi Llibres Anagrama de Novel·la en catalán con la obra Las posesiones, que publicará la editorial el marzo (en castellano, probablemente en abril, lo hará Libros del Asteroide). La obra (“crítica, pero no de denuncia”, avanza la autora) plasma una estampa de la sociedad actual a través de varias historias que, a pesar de ser inventadas, se pueden leer en clave muy real. “Siempre he pensado que se tiene que escribir sin miedo pero se tiene que publicar con miedo”, dice Ramis. “Así sabes que has hecho algo bastante arriesgado u honesto”. La honestidad la ha llevado a escribir, en primera persona, de todos los tabúes de una familia que, insiste, no es la suya: “Si lo fuera, estaría muy inquieta”.

Por un lado está el padre de la narradora, que pierde la cabeza porque le intentan robar unas tierras; por otra, el abuelo, que 1993 se ve implicado en unos chanchullos que acaban con un suceso macabro; por último, está la historia de la pareja, un periodista que le da pie a reflejar la corrupción en la profesión. “Lo más admirable de la novela es que tiene múltiples capas”, ha comentado Sergi Pàmies, en nombre del jurado del premio, formado también por Mita Casacuberta, Guillem Gisbert, Imma Monzó, Isabel Obiols y Silvia Sesé. “Mezcla amor, precariedad laboral (periodística), misterio, memoria, nostalgia… todo muy muy trenzado”. El otro acierto de la novela, según ha especificado Pàmies, es “un punto obsceno de la lengua, rica y vibrante”.

Ramis no esconde un “canto al periodismo de la vieja escuela como forma de vida y como opción profesional”. La pareja de la narradora (reconocible en un profesional conocido en Baleares) representa los valores que se han perdido o se están perdiendo en la profesión: “Hay quien se piensa que con Twitter y Facebook ya se está bastante informados. ¡Y no!”, critica Ramis. “Desde 2007 el periodismo está sufriendo una decadencia brutal y los periodistas no lo estamos haciendo bien”, admite. Jorge Herralde, editor de Anagrama, coincide cuando destaca la relación “crítica, ambivalente y apasionada del periodismo” que se detecta en la novela, una relación que va de la mano de la crisis económica, política y social que estalló en 2007.

En esta novela, como en las anteriores, el hilo conductor es la crisis. “No salgo mucho del año 2007 porque es cuando empezó la crisis [y publicó su primera novela, Cosas que te pasan en Barcelona cuando tienes 30 años] y me sirve para explicar todo lo que está pasando”. Herralde extrae de la lectura una pregunta que puede ser definitoria: “¿Somos hijos de la Transición o de la corrupción?”

El jurado ha valorado “la maestría y la solidez narrativa de la autora, que ha entregado una novela compuesta por múltiples capas, narrada por una voz protagonista de una gran humanidad y escrita con una lengua rica y vibrante”. Al premio, dotado con 6.000 euros, se habían presentado 28 originales y el de Ramis lo hizo bajo el pseudónimo “A.” “Un pseudónimo que no sirve de mucho porque a la tercera línea ya sabes que es ella, evidentemente”, ha dicho, con humor, Pàmies, remarcando así el sello literario de Llucia Ramis. “El tono de la novela es una evolución de los libros anteriores de la autora”, ha comentado Pàmies. “Es como si fuera un ‘grandes éxitos de Llucia Ramis’ porque contiene todos sus registros: periodismo informativo, columna de opinión, lírica literaria, humor… Si en sus tres libros anteriores se centraba en un registro concreto, ahora ha sacado toda la caja de herramientas para montar una novela actual que, aún así, no tiene fecha de caducidad”.