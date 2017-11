Artur Mas pide ayuda para pagar 2,8 millones de euros de su fianza

El 'expresident' de la Generalitat, en el programa '8 al día'. 8TV

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha hecho un llamamiento para una colecta ciudadana para cubrir los 2,8 millones de euros que quedan por pagar de la fianza de 5,2 millones impuesta por el Tribunal de Cuentas como fianza solidaria a la decena de condenados por desobediencia por haber organizado la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. En tanto que fianza solidaria, el pago también atañe a la exvicepresidenta Joana Ortega, la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau, el exportavoz del Govern Francesc Homs y a otros cinco altos cargos de la Generalitat.

"Lo arriesgamos todo, desde el punto de vista de los ahorros, cuando con un poco de generosidad de todos los que fueron a votar aquel noviembre del 2014 el problema podría quedar resuelto", ha apuntado Mas en una entrevista en 8tv. El expresidente catalán ha explicado que debe abonar la cantidad de 2,8 millones durante la próxima semana. "Es mucho dinero. Estamos viendo cómo lo hacemos. Algunos de nosotros ya tenemos los pisos tasados y valorados, y si no hay más remedio los tendremos que poner allí como fianza y aun así no llegaremos", ha incidido.

El Tribunal de Cuentas comunicó el pasado septiembre a Mas que debía depositar una fianza solidaria de 5,25 millones por el gasto ocasionado a las arcas públicas al organizar la consulta del 9-N. De esta cantidad, hace un mes se pagó 2,2 millones gracias a la caja de solidaridad activada por por Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC). El expresidente catalán pide ahora repetir esta fórmula para cubrir el importe restante y evitar así que los cargos políticos deban responder con su patrimonio personal.

Mas también ha reaccionado a la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de fijar la prisión bajo fianza de 150.000 euros a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a pesar de que la Fiscalía había pedido prisión incondicional. Según Mas, pese a la "aberración que representa todo" este proceso judicial, el caso de Forcadell "tiene mejor pinta" que el que afecta a los consejeros cesados que se encuentran en prisión.

La lista civil, "un problema"

El expresidente de la Generalitat ha reconocido que sería un "problema" que sólo el PDeCAT se uniera a la lista civil del soberanismo que promueve Carles Puigdemont para que los partidos cedan protagonismo en aras de la unidad. Dos colectivos, respublica.cat y llistaunitaria.cat, han ido recogiendo adhesiones a lo largo de los últimos días en favor de una candidatura única del soberanismo, denominada "Democracia y Dignidad", que tendría que conseguir unas 60.000 firmas para poder registrarse antes del 17 de noviembre, ya no como coalición de partidos sino como agrupación de electores.

Mas ha señalado que en caso de prosperar esta fórmula -avalada por Puigdemont- el PDeCAT y los demás partidos que aceptaran apoyarla "no estarían directamente en el Parlament", porque "perderían perfil a cambio de esta operación conjunta". Según el expresidente, "el PDeCAT apuesta claramente por una lista conjunta y sin condiciones", aunque sería "un problema" si renunciara a presentar una lista propia y se quedara solo defendiendo esta agrupación de electores.

El presidente del PDeCAT, que hace días que no habla con Puigdemont y que ha asegurado que no sabe dónde se aloja en Bruselas, ha admitido que le "desanima" que haya partidos que vean con recelo la lista unitaria, aunque ha asegurado que "no está del todo perdido".

En cuanto a la huelga general del miércoles, ha advertido de que hay que "ir con cuidado" porque "no se puede abusar permanentemente" de esta herramienta de presión, porque "acaba perjudicando sólo" a los intereses catalanes.

Sobre el exconseller de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, que dimitió antes de que el Parlament declarara la independencia, ha dicho que "en un momento clave, decisivo, muy emocional, hizo alguna manifestación que ciertamente no tocaba", un reproche que le trasladó personalmente. Según Mas, Vila "se equivocó" al hacer unas declaraciones en las que ponía en cuestión los preparativos de la independencia desde el Govern en los últimos tiempos, lo que le pone "más difícil" poder ser elegido candidato del PDeCAT a la presidencia de la Generalitat.