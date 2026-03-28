Los siete libros de la semana
Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Sergio del Molino, Rodrigo Gervasi, Maryam Madjidi, Aria Aber, Carmen Domingo, Juan Manuel Bellver y Cristina Rosillo López
La hija
Sergio del Molino
Alfaguara, 2026. 648 páginas. 22,71 euros
El autor de La España vacía construye el relato minucioso, con ficción y sin ficción, de una sociedad entera a través del breve tiempo que compartieron el pintor y su presumible hija.
Lea aquí la crítica de Jordi Gracia
La grieta
Rodrigo Gervasi
Sexto Piso, 2026. 120 páginas. 17,90 euros
En la primera novela de Rodrigo Gervasi, el lector siente la claustrofobia del protagonista a medida que pasan las páginas y hasta su mismo desasosiego.
Lea aquí la crítica de Carlota Rubio
La edad ridícula
Maryam Madjidi
Traducción de Palmira Feixas. Minúscula, 2026. 188 páginas. 19,50 euros
La que fuese ganadora del Goncourt novela su adolescencia en el extrarradio parisino para construir un artefacto político a través de la autoficción.
Lea aquí la crítica de Noelia Ramírez
Good Girl
Aria Aber
Traducción de Eugenia Vázquez Nacarino. Reservoir Books, 2026. 344 páginas. 20,81 euros
El debut novelado de la poeta Aria Aber narra la violencia y los exilios con la cotidianidad real de nuestras sociedades.
Lea aquí la crítica de Aïda Camprubí
La soledad fue el precio. Vida de Carmen Díez de Rivera
Carmen Domingo
Tusquets, 2026. 408 páginas. 22,90 euros
Carmen Domingo ofrece una innovadora biografía de la mujer que ocupó el cargo de consejera áulica del Rey y jefa de Gabinete de Adolfo Suárez durante la Transición.
Lea aquí la crítica de Rafael Fraguas
Contra los ‘foodies’ y otros textos comestibles
Juan Manuel Bellver
Ilustraciones de Carlos Baonza. Siruela, 2026. 256 páginas. 21,95 euros
El libro de artículos de Juan Manuel Bellver, cuyo título remite a Contra los gourmets, de Vázquez Montalbán, ilustra con voluntad didáctica y algo de parodia la alta cocina.
Lea aquí la crítica de Mercedes Cebrián
Romanas. Voces rescatadas
Cristina Rosillo López
Desperta Ferro, 2026. 384 páginas. 26,95 euros
Cristina Rosillo altera el enfoque androcéntrico de la historia y proyecta una mirada femenina sobre el Imperio Romano tras reunir multitud de cartas, epitafios, grafitos o textos literarios.
Lea aquí la crítica de Manel García
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