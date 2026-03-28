Ir al contenido
_
_
_
_
Babelia
Crítica Literaria

Los siete libros de la semana

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Sergio del Molino, Rodrigo Gervasi, Maryam Madjidi, Aria Aber, Carmen Domingo, Juan Manuel Bellver y Cristina Rosillo López

Prisma / Universal Images Group / Getty Images
Babelia
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La hija

Sergio del Molino

Alfaguara, 2026. 648 páginas. 22,71 euros

El autor de La España vacía construye el relato minucioso, con ficción y sin ficción, de una sociedad entera a través del breve tiempo que compartieron el pintor y su presumible hija.

Lea aquí la crítica de Jordi Gracia

La grieta

Rodrigo Gervasi

Sexto Piso, 2026. 120 páginas. 17,90 euros

En la primera novela de Rodrigo Gervasi, el lector siente la claustrofobia del protagonista a medida que pasan las páginas y hasta su mismo desasosiego.

Lea aquí la crítica de Carlota Rubio

La edad ridícula

Maryam Madjidi

Traducción de Palmira Feixas. Minúscula, 2026. 188 páginas. 19,50 euros

La que fuese ganadora del Goncourt novela su adolescencia en el extrarradio parisino para construir un artefacto político a través de la autoficción.

Lea aquí la crítica de Noelia Ramírez

Good Girl

Aria Aber

Traducción de Eugenia Vázquez Nacarino. Reservoir Books, 2026. 344 páginas. 20,81 euros

El debut novelado de la poeta Aria Aber narra la violencia y los exilios con la cotidianidad real de nuestras sociedades.

Lea aquí la crítica de Aïda Camprubí

La soledad fue el precio. Vida de Carmen Díez de Rivera

Carmen Domingo

Tusquets, 2026. 408 páginas. 22,90 euros

Carmen Domingo ofrece una innovadora biografía de la mujer que ocupó el cargo de consejera áulica del Rey y jefa de Gabinete de Adolfo Suárez durante la Transición.

Lea aquí la crítica de Rafael Fraguas

Contra los ‘foodies’ y otros textos comestibles

Juan Manuel Bellver

Ilustraciones de Carlos Baonza. Siruela, 2026. 256 páginas. 21,95 euros

El libro de artículos de Juan Manuel Bellver, cuyo título remite a Contra los gourmets, de Vázquez Montalbán, ilustra con voluntad didáctica y algo de parodia la alta cocina.

Lea aquí la crítica de Mercedes Cebrián

Romanas. Voces rescatadas

Cristina Rosillo López

Desperta Ferro, 2026. 384 páginas. 26,95 euros

Cristina Rosillo altera el enfoque androcéntrico de la historia y proyecta una mirada femenina sobre el Imperio Romano tras reunir multitud de cartas, epitafios, grafitos o textos literarios.

Lea aquí la crítica de Manel García

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
El conocimiento es poder. Empieza a crecer hoy.
cursos
Prepárate para los retos del mundo profesional.
cursos
Descubre nuevas oportunidades para tu futuro.
cursos
Haz que tu CV destaque. Empieza tu formación hoy.
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_