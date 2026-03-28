Los siete libros de la semana

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Sergio del Molino, Rodrigo Gervasi, Maryam Madjidi, Aria Aber, Carmen Domingo, Juan Manuel Bellver y Cristina Rosillo López

La hija

Sergio del Molino

Alfaguara , 2026. 648 páginas. 22,71 euros

El autor de La España vacía construye el relato minucioso, con ficción y sin ficción, de una sociedad entera a través del breve tiempo que compartieron el pintor y su presumible hija.

Lea aquí la crítica de Jordi Gracia

La grieta

Rodrigo Gervasi

Sexto Piso , 2026. 120 páginas. 17,90 euros

En la primera novela de Rodrigo Gervasi, el lector siente la claustrofobia del protagonista a medida que pasan las páginas y hasta su mismo desasosiego.

Lea aquí la crítica de Carlota Rubio

La edad ridícula

Maryam Madjidi

Traducción de Palmira Feixas. Minúscula , 2026. 188 páginas. 19,50 euros

La que fuese ganadora del Goncourt novela su adolescencia en el extrarradio parisino para construir un artefacto político a través de la autoficción.

Lea aquí la crítica de Noelia Ramírez

Good Girl

Aria Aber

Traducción de Eugenia Vázquez Nacarino. Reservoir Books , 2026. 344 páginas. 20,81 euros

El debut novelado de la poeta Aria Aber narra la violencia y los exilios con la cotidianidad real de nuestras sociedades.

Lea aquí la crítica de Aïda Camprubí

La soledad fue el precio. Vida de Carmen Díez de Rivera

Carmen Domingo

Tusquets , 2026. 408 páginas. 22,90 euros

Carmen Domingo ofrece una innovadora biografía de la mujer que ocupó el cargo de consejera áulica del Rey y jefa de Gabinete de Adolfo Suárez durante la Transición.

Lea aquí la crítica de Rafael Fraguas

Contra los ‘foodies’ y otros textos comestibles

Juan Manuel Bellver

Ilustraciones de Carlos Baonza. Siruela , 2026. 256 páginas. 21,95 euros

El libro de artículos de Juan Manuel Bellver, cuyo título remite a Contra los gourmets, de Vázquez Montalbán, ilustra con voluntad didáctica y algo de parodia la alta cocina.

Lea aquí la crítica de Mercedes Cebrián

Romanas. Voces rescatadas

Cristina Rosillo López

Desperta Ferro , 2026. 384 páginas. 26,95 euros

Cristina Rosillo altera el enfoque androcéntrico de la historia y proyecta una mirada femenina sobre el Imperio Romano tras reunir multitud de cartas, epitafios, grafitos o textos literarios.

Lea aquí la crítica de Manel García