Los diez libros de la semana

Concentración frente al Ayuntamiento de Madrid para reclamar la libertad de Miguel Ángel Blanco, el 11 de julio de 1997, día después de su secuestro.

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Fernando Aramburu, Azahara Palomeque, Fernanda García Lao, Selva Almada, Anna Hope, Carl Seelig, John Armstrong, Benjamin Moser, Élisée Reclus y José Luis Villacañas

Maite

Fernando Aramburu

Tusquets , 2026. 344 páginas. 22,90 euros

La quinta entrega de la serie sobre las gentes vascas del escritor sigue a una mujer, su hermana y la madre de ambas durante los cuatro días agónicos del secuestro y ejecución de Miguel Ángel Blanco en 1997.

Lea aquí la crítica de Domingo Ródenas de Moya

Pueblo blanco azul

Azahara Palomeque

Cabaret Voltaire , 2026. 320 páginas. 21,95 euros

Los recuerdos de nuestros abuelos, testigos del horror y de la crueldad del ser humano, son el hilo conductor de la novela de Azahara Palomeque, más próxima a la expresión oral y a la poesía que a la narrativa.

Lea aquí la crítica de Ignacio Urquizu

Estación Saturno

Fernanda García Lao

Candaya , 2025. 144 páginas. 18 euros

El nuevo libro de la argentina Fernanda García Lao es una narración futurista que sirve de metáfora para imaginar hacia dónde va el mundo.

Lea aquí la crítica de Carmen Domingo

Una casa sola

Selva Almada

Random House , 2026. 160 páginas. 17,95 euros

La prestigiosa escritora argentina Selva Almada arriesga con una novela densa y audaz: muestra la evolución de una familia de campesinos a través de la mirada del hogar donde habitan.

Lea aquí la crítica de Leonardo Padura

Albión

Anna Hope

Traducción de Regina López Muñoz. Libros del Asteroide , 2026. 400 páginas. 24,95 euros

El talento de Anna Hope sostiene esta novela “de casa de campo inglesa” sobre las heridas sin cerrar del colonialismo, el origen de las fortunas, las herencias y los privilegios de clase

Lea aquí la crítica de Carlos Zanón

Paseos con Robert Walser

Carl Seelig

Traducción de Carlos Fortea. Siruela , 2026. 212 páginas. 19,95 euros

El libro de Carl Seelig retrata una amistad entre dos personajes extraordinarios forjada a base de silenciosas caminatas por el campo y pequeñas revelaciones.

Lea aquí la crítica de Patricio Pron

Los requisitos del amor

John Armstrong

Traducción de Iñigo García Ureta. Gatopardo , 2026. 216 páginas. 19,95 euros

El filósofo británico John Armstrong analiza en ‘Los requisitos del amor’ un sentimiento que forma parte de nuestra herencia genética, pero que ha sido también modelado por la historia.

Lea aquí la crítica de Lola Galán

El mundo del revés

Benjamin Moser

Traducción de Albert Fuentes. Anagrama , 2025. 496 páginas. 29,90 euros

De la biografía de Sontag a la del siglo de oro holandés, Benjamin Moser comunica cómo lo que aprende lo transforma y que hay que desaprender para no cegarse.

Lea aquí la crítica de Anatxu Zabalbeascoa

Historia de una montaña

Élisée Reclus

Ilustraciones de Clément Vuillier. Traducción de Marcos Nava. Errata Naturae , 2026. 224 páginas. 27 euros

El libro del geógrafo y anarquista francés Élisée Reclus, escrito en su destierro tras la Comuna de París, permite disfrutar lentamente de la intimidad de la roca, el insecto y la brizna de hierba.

Lea aquí la crítica de Jorge Dioni

Diego de Saavedra Fajardo. La lealtad conocida

José Luis Villacañas

Fundación Santander , 2025. 318 páginas. 19 euros

El ensayo analiza cómo el pensador barroco fracasó en convencer al rey de cambiar el rumbo del país.

Lea aquí la crítica de Vicente G. Olaya