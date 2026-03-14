Los diez libros de la semana
Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Fernando Aramburu, Azahara Palomeque, Fernanda García Lao, Selva Almada, Anna Hope, Carl Seelig, John Armstrong, Benjamin Moser, Élisée Reclus y José Luis Villacañas
Maite
Fernando Aramburu
Tusquets, 2026. 344 páginas. 22,90 euros
La quinta entrega de la serie sobre las gentes vascas del escritor sigue a una mujer, su hermana y la madre de ambas durante los cuatro días agónicos del secuestro y ejecución de Miguel Ángel Blanco en 1997.
Lea aquí la crítica de Domingo Ródenas de Moya
Pueblo blanco azul
Azahara Palomeque
Cabaret Voltaire, 2026. 320 páginas. 21,95 euros
Los recuerdos de nuestros abuelos, testigos del horror y de la crueldad del ser humano, son el hilo conductor de la novela de Azahara Palomeque, más próxima a la expresión oral y a la poesía que a la narrativa.
Lea aquí la crítica de Ignacio Urquizu
Estación Saturno
Fernanda García Lao
Candaya, 2025. 144 páginas. 18 euros
El nuevo libro de la argentina Fernanda García Lao es una narración futurista que sirve de metáfora para imaginar hacia dónde va el mundo.
Lea aquí la crítica de Carmen Domingo
Una casa sola
Selva Almada
Random House, 2026. 160 páginas. 17,95 euros
La prestigiosa escritora argentina Selva Almada arriesga con una novela densa y audaz: muestra la evolución de una familia de campesinos a través de la mirada del hogar donde habitan.
Lea aquí la crítica de Leonardo Padura
Albión
Anna Hope
Traducción de Regina López Muñoz. Libros del Asteroide, 2026. 400 páginas. 24,95 euros
El talento de Anna Hope sostiene esta novela “de casa de campo inglesa” sobre las heridas sin cerrar del colonialismo, el origen de las fortunas, las herencias y los privilegios de clase
Lea aquí la crítica de Carlos Zanón
Paseos con Robert Walser
Carl Seelig
Traducción de Carlos Fortea. Siruela, 2026. 212 páginas. 19,95 euros
El libro de Carl Seelig retrata una amistad entre dos personajes extraordinarios forjada a base de silenciosas caminatas por el campo y pequeñas revelaciones.
Lea aquí la crítica de Patricio Pron
Los requisitos del amor
John Armstrong
Traducción de Iñigo García Ureta. Gatopardo, 2026. 216 páginas. 19,95 euros
El filósofo británico John Armstrong analiza en ‘Los requisitos del amor’ un sentimiento que forma parte de nuestra herencia genética, pero que ha sido también modelado por la historia.
Lea aquí la crítica de Lola Galán
El mundo del revés
Benjamin Moser
Traducción de Albert Fuentes. Anagrama, 2025. 496 páginas. 29,90 euros
De la biografía de Sontag a la del siglo de oro holandés, Benjamin Moser comunica cómo lo que aprende lo transforma y que hay que desaprender para no cegarse.
Lea aquí la crítica de Anatxu Zabalbeascoa
Historia de una montaña
Élisée Reclus
Ilustraciones de Clément Vuillier. Traducción de Marcos Nava. Errata Naturae, 2026. 224 páginas. 27 euros
El libro del geógrafo y anarquista francés Élisée Reclus, escrito en su destierro tras la Comuna de París, permite disfrutar lentamente de la intimidad de la roca, el insecto y la brizna de hierba.
Lea aquí la crítica de Jorge Dioni
Diego de Saavedra Fajardo. La lealtad conocida
José Luis Villacañas
Fundación Santander, 2025. 318 páginas. 19 euros
El ensayo analiza cómo el pensador barroco fracasó en convencer al rey de cambiar el rumbo del país.
Lea aquí la crítica de Vicente G. Olaya