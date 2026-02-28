Los cinco libros de la semana en ‘Babelia’

'Orfeo y Eurídice' (1636-1638), de Pieter Paul Rubens (1577-1640), en el Museo del Prado.

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Kim Aubert, Christa Wolf, Anne Dufourmantelle, Víctor Ferreres y Pak Kyongni

El diario de la señorita Litgi

Kim Aubert

Norma Editorial , 2025. 128 páginas. 24,95 euros

Kim da vida al diario, hallado en un mercadillo, de una mujer desconocida enamorada de un hombre casado que se debate entre la sumisión al modelo romántico y la emancipación.

August

Christa Wolf

Traducción de Marina Bornas. Libros del Asteroide , 2026. 72 páginas. 11,95 euros

Meses antes de su muerte, la escritora alemana obsequió a su esposo con ‘August’, un texto breve que es algo más que una ‘nouvelle’.

El revés del fuego

Anne Dufourmantelle

Traducción de Karina Macció y Allegra Trentalance Macció. Nocturna Editora, 2026. 243 páginas. 25 euros

La filósofa y psicoanalista Anne Dufourmantelle invita al lector a entrar en el juego de este ‘thriller’ para resolverlo, para darle un sentido íntimo y personal.

Elogio del Derecho

Víctor Ferreres

Arpa , 2026. 480 páginas. 24,90 euros

Víctor Ferreres, en el ensayo ‘Elogio del Derecho’, imagina el diálogo entre un veterano profesor y dos jóvenes estudiantes para explicar con clara complejidad cuál es la función cívica y democrática de la sabiduría jurídica.

Tiempos de incertidumbre

Pak Kyongni

Traducción, estudio preliminar y notas de Cristina Bahón Arnaiz. Verbum , 2025. 265 páginas. 19,90 euros

En los años cincuenta, la escritora Pak Kyongny abrió un camino para contar el traumático destino de su país cuyo rastro llega hasta autores contemporáneos como la Nobel Han Kang.

