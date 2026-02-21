Los siete libros de la semana

Una de las esculturas gigantes del Brest Memorial Complex, en la ciudad bielorrusa situada en el límite con Polonia.

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Eva Viežnaviec, Manuel Vilas, Julieta Correa, Claire Lynch, Esther García Llovet, Luis De León Barga y Zerocalcare

¿Qué buscas, lobo?

Eva Viežnaviec

Traducción de Andréi Kozinets. Gatopardo , 2026. 176 páginas. 18,95 euros

Eva Viežnaviec narra los traumas de la historia en la Bielorrusia más violenta en una novela estremecedora, sobria y llena de humor negro sobre la relación de una abuela y su nieta.

Lea aquí la crítica de Daniel Gascón

Islandia

Manuel Vilas

Destino , 2026. 400 páginas. 21,90 euros

En su nueva novela, con bastantes defectos y la virtud de su parecido con el tiempo, el escritor da una y otra vuelta a su divorcio y revela una forma de masculinidad de una determinada generación.

Lea aquí la crítica de Nadal Suau

¿Por qué son tan lindos los caballos?

Julieta Correa

Comisura , 2025. 264 páginas. 18 euros

Un libro híbrido de foto y texto, editado ahora en España tras el éxito en Chile y Argentina, que trata con entereza vital y belleza literaria la muerte de aquellos a los que amamos.

Lea aquí la crítica de Andrea Toribio

Un asunto de familia

Claire Lynch

Traducción de Laura Salas Rodríguez. Random House , 2026. 224 páginas. 19,85 euros

La primera novela de Claire Lynch traza la historia de una mujer que se enamora de otra mujer y se separa del marido. Su hija desenreda las mentiras de la familia cuarenta años después.

Lea aquí la crítica de Carlota Rubio

Las jefas

Esther García Llovet

Anagrama , 2026. 160 páginas. 18,90 euros

La novela de Esther García Llovet dibuja una realidad de deformidad hilarante a través de unas extravagantes mujeres ricas de nacimiento con problemas económicos.

Lea aquí la crítica de Ana Rodríguez Fischer

Excesos femeninos. Delirios masculinos

Luis de León Barga

Fórcola , 2025. 344 páginas. 29,50 euros

Luis de León Barga rescata a diversas personalidades avanzadas a su tiempo para demostrar que esa actitud ha sido motor evolutivo del pensamiento y las libertades sexuales.

Lea aquí la crítica de Use Lahoz

Más allá de los escombros

Zerocalcare

Traducción de Irene Oliva Luque. Reservoir Gráfica , 2026. 384 páginas. 28,41 euros

El dibujante italiano Michele Rech plasma los traumas que arrastramos desde la infancia, ocultos y sin verbalizar, para narrar la realidad a través de la liberación de toda su rabia interior.

Lea aquí la crítica de Álvaro Pons y Noelia Ibarra