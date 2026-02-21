Los siete libros de la semana
Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Eva Viežnaviec, Manuel Vilas, Julieta Correa, Claire Lynch, Esther García Llovet, Luis De León Barga y Zerocalcare
¿Qué buscas, lobo?
Eva Viežnaviec
Traducción de Andréi Kozinets. Gatopardo, 2026. 176 páginas. 18,95 euros
Eva Viežnaviec narra los traumas de la historia en la Bielorrusia más violenta en una novela estremecedora, sobria y llena de humor negro sobre la relación de una abuela y su nieta.
Lea aquí la crítica de Daniel Gascón
Islandia
Manuel Vilas
Destino, 2026. 400 páginas. 21,90 euros
En su nueva novela, con bastantes defectos y la virtud de su parecido con el tiempo, el escritor da una y otra vuelta a su divorcio y revela una forma de masculinidad de una determinada generación.
Lea aquí la crítica de Nadal Suau
¿Por qué son tan lindos los caballos?
Julieta Correa
Comisura, 2025. 264 páginas. 18 euros
Un libro híbrido de foto y texto, editado ahora en España tras el éxito en Chile y Argentina, que trata con entereza vital y belleza literaria la muerte de aquellos a los que amamos.
Lea aquí la crítica de Andrea Toribio
Un asunto de familia
Claire Lynch
Traducción de Laura Salas Rodríguez. Random House, 2026. 224 páginas. 19,85 euros
La primera novela de Claire Lynch traza la historia de una mujer que se enamora de otra mujer y se separa del marido. Su hija desenreda las mentiras de la familia cuarenta años después.
Lea aquí la crítica de Carlota Rubio
Las jefas
Esther García Llovet
Anagrama, 2026. 160 páginas. 18,90 euros
La novela de Esther García Llovet dibuja una realidad de deformidad hilarante a través de unas extravagantes mujeres ricas de nacimiento con problemas económicos.
Lea aquí la crítica de Ana Rodríguez Fischer
Excesos femeninos. Delirios masculinos
Luis de León Barga
Fórcola, 2025. 344 páginas. 29,50 euros
Luis de León Barga rescata a diversas personalidades avanzadas a su tiempo para demostrar que esa actitud ha sido motor evolutivo del pensamiento y las libertades sexuales.
Lea aquí la crítica de Use Lahoz
Más allá de los escombros
Zerocalcare
Traducción de Irene Oliva Luque. Reservoir Gráfica, 2026. 384 páginas. 28,41 euros
El dibujante italiano Michele Rech plasma los traumas que arrastramos desde la infancia, ocultos y sin verbalizar, para narrar la realidad a través de la liberación de toda su rabia interior.
Lea aquí la crítica de Álvaro Pons y Noelia Ibarra