Los siete libros de la semana
Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Israel Merino, Hervé Le Tellier, Yuri Buida, Daniel Gascón, Francesco Guicciardini, Sung-Yoon Lee y Peter Brown
Epifanía
Israel Merino
Temas de Hoy, 2026. 240 páginas. 19,90 euros
Israel Merino traza en Epifanía una fábula polvorienta plagada de fealdad grotesca, estallidos de sangre y masculinidad depredadora.
Lea aquí la crítica de Nadal Suau
El nombre en el muro
Hervé Le Tellier
Traducción de Pablo Martín Sánchez. Seix Barral, 2026. 192 páginas. 19,90 euros
Hervé Le Tellier recuerda la vida y muerte de André Chaix, un joven que se unió a la Resistencia y murió en 1944 a los 20 años, para lamentar la pervivencia del fascismo.
Lea aquí la crítica de Patricio Pron
Ladrón, espía y asesino
Yuri Buida
Traducción de Yulia Dobrovólskaya y Jose María Muñoz Rovira. Automática, 2026. 300 páginas. 22 euros
Las memorias noveladas del escritor ruso Yuri Buida ofrecen con sus evocaciones un recorrido íntimo por tres décadas de vida soviética desde su infancia hasta la implosión de la URSS.
Lea aquí la crítica de Leonardo Padura
Los nuevos Bartleby
Daniel Gascón
Incluye Bartleby, el escribiente, de Herman Melville. Rosamerón, 2026. 208 páginas. 19,90 euros
Una nueva traducción del cuento de Herman Melville, protagonizado por un mítico oficinista gris, le sirve a Daniel Gascón para trazar un irónico retrato del cansancio generacional.
Lea aquí la crítica de Diego S. Garrocho
Ricordi
Francesco Guicciardini
Traducción de Jorge del Palacio y José Ruiz Vicioso. Alianza, 2025. 312 páginas. 13,95 euros
Leído como un barroco español más que como un renacentista italiano, los 221 consejos del florentino se basan en un crudo realismo político por el cual el poder craso tiende siempre a imponerse: toda astucia y prudencia son escasas.
Lea aquí la crítica de Ignacio Peyró
La hermanísima. La mano negra de Corea del Norte
Sung-Yoon Lee
Traducción de Manuel Manzano. Malpaso, 2026. 272 páginas. 21 euros
La hermanísima es una detallada biografía política de Kim Yo-jong, la poderosa hermana Kim Jong-un, líder supremo del país más hermético del mundo.
Lea aquí la crítica de Guillermo Abril
Agustín de Hipona. Una biografía
Peter Brown
Traducción de Rosa Tovar Larrucea. Taurus, 2025. 672 páginas. 26,51 euros
Se reedita el monumental trabajo de Peter Brown sobre el santo de los siglos IV y V, padre de la Iglesia y filósofo mayúsculo que fundó el sistema que explica la cosmovisión cristiana.
Lea aquí la crítica de Manel García