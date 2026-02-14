Los siete libros de la semana

El líder norcoreano Kim Jong-un firma el libro de visitas junto a su hermana Kim Yo-jong durante la cumbre intercoreana con el presidente surcoreano Moon Jae-in en el edificio de la Casa de la Paz, al sur de la aldea de la tregua de Panmunjom, el 27 de abril de 2018.

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Israel Merino, Hervé Le Tellier, Yuri Buida, Daniel Gascón, Francesco Guicciardini, Sung-Yoon Lee y Peter Brown

Epifanía

Israel Merino

Temas de Hoy , 2026. 240 páginas. 19,90 euros

Israel Merino traza en Epifanía una fábula polvorienta plagada de fealdad grotesca, estallidos de sangre y masculinidad depredadora.

Lea aquí la crítica de Nadal Suau

El nombre en el muro

Hervé Le Tellier

Traducción de Pablo Martín Sánchez. Seix Barral , 2026. 192 páginas. 19,90 euros

Hervé Le Tellier recuerda la vida y muerte de André Chaix, un joven que se unió a la Resistencia y murió en 1944 a los 20 años, para lamentar la pervivencia del fascismo.

Lea aquí la crítica de Patricio Pron

Ladrón, espía y asesino

Yuri Buida

Traducción de Yulia Dobrovólskaya y Jose María Muñoz Rovira. Automática , 2026. 300 páginas. 22 euros

Las memorias noveladas del escritor ruso Yuri Buida ofrecen con sus evocaciones un recorrido íntimo por tres décadas de vida soviética desde su infancia hasta la implosión de la URSS.

Lea aquí la crítica de Leonardo Padura

Los nuevos Bartleby

Daniel Gascón

Incluye Bartleby, el escribiente, de Herman Melville. Rosamerón , 2026. 208 páginas. 19,90 euros

Una nueva traducción del cuento de Herman Melville, protagonizado por un mítico oficinista gris, le sirve a Daniel Gascón para trazar un irónico retrato del cansancio generacional.

Lea aquí la crítica de Diego S. Garrocho

Ricordi

Francesco Guicciardini

Traducción de Jorge del Palacio y José Ruiz Vicioso. Alianza , 2025. 312 páginas. 13,95 euros

Leído como un barroco español más que como un renacentista italiano, los 221 consejos del florentino se basan en un crudo realismo político por el cual el poder craso tiende siempre a imponerse: toda astucia y prudencia son escasas.

Lea aquí la crítica de Ignacio Peyró

La hermanísima. La mano negra de Corea del Norte

Sung-Yoon Lee

Traducción de Manuel Manzano. Malpaso , 2026. 272 páginas. 21 euros

La hermanísima es una detallada biografía política de Kim Yo-jong, la poderosa hermana Kim Jong-un, líder supremo del país más hermético del mundo.

Lea aquí la crítica de Guillermo Abril

Agustín de Hipona. Una biografía

Peter Brown

Traducción de Rosa Tovar Larrucea. Taurus , 2025. 672 páginas. 26,51 euros

Se reedita el monumental trabajo de Peter Brown sobre el santo de los siglos IV y V, padre de la Iglesia y filósofo mayúsculo que fundó el sistema que explica la cosmovisión cristiana.

Lea aquí la crítica de Manel García