Los ocho libros de la semana
Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Emily Wells, Karen Russell, Javier Rodríguez, Geoff Dyer, Muriel Spark, Ernesto Hernández Busto, Luis Castells y la edición de Lola Josa de ‘Zohar’
Una cuestión de apariencias
Emily Wells
Traducción de Irene de la Torre. Mapa, 2025. 240 páginas. 21,95 euros
El libro de Emily Wells sobre el dolor es una revelación autobiográfica marcada por su expulsión del mundo del ballet por su enfermedad y que también entrelaza el feminismo con la crítica anticapitalista.
Lea aquí la crítica de Nadal Suau
La Antídoto
Karen Russell
Traducción de Rubén Martínez Giráldez. Sexto Piso, 2025. 562 páginas. 26,90 euros
Karen Russell vuelve 14 años después con una reescritura poderosamente evocadora y salvaje de ‘El mago de Oz’, que abandona el soñador camino de baldosas amarillas
Lea aquí la crítica de Laura Fernández
Huracán
Javier Rodríguez
AdN, 2026. 200 páginas. 18,95 euros
El escritor chileno Javier Rodríguez indaga a través de dos monólogos alternos la relación entre Francisco Bauer y ‘Huracán’, su mascota, en una novela desigual inscrita en un contexto en el que emergen fenómenos como los ‘therian’
Lea aquí la crítica de Andrea Toribio
Tareas. Unas memorias
Geoff Dyer
Traducción de Damián Alou Ramis. Random House, 2026. 344 páginas. 22,71 euros
Las memorias de los primeros años del narrador y ensayista Geoff Dyer, llenas de frases memorables, reflexiones brillantes y referencias a películas, libros y canciones, tienen algo de catálogo razonado de su propia obra
Lea aquí la crítica de Daniel Gascón
El banquete
Muriel Spark
Traducción de José María Gómez Pérez. Blackie Books, 2026. 208 páginas. 21 euros
En esta obra publicada en 1990, la escritora escocesa construye un relato en el que todo encaja de un modo tan limpio y opresivo, tan mecánicamente necesario, como la sociedad que retrata
Lea aquí la crítica de Marta Sanz
José Lezama Lima: Una biografía. Años de formación (1910-1939)
Ernesto Hernández Busto
Pre-Textos, 2025. 384 páginas. 35 euros
Ernesto Hernández Busto presenta la primera entrega de su recuento de la vida del escritor cubano, que no siempre provoca en el lector el entusiasmo debido
Lea aquí la crítica de Anna Caballé
Txiki Benegas. Una semblanza política
Luis Castells
Libros de la Catarata, 2026. 296 páginas. 22 euros
Luis Castells publica una semblanza del político, que apostó por el pluralismo y destacó también por su dimensión intelectual.
Lea aquí la crítica de Andrés de Blas
Zohar. Libro del esplendor
Anónimo
Edición de Lola Josa. Atalanta, 2026. 384 páginas. 27 euros
Lola Josa presenta una selección exquisita de fragmentos de esta obra universal atribuida a Moisés de León. Nacida en los Campos de Castilla en el siglo XIII, heredera de la cábala de Gerona y Barcelona, anticipa la gran mística española de los Siglos de Oro.
Lea aquí la crítica de Juan Arnau