Los ocho libros de la semana

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Emily Wells, Karen Russell, Javier Rodríguez, Geoff Dyer, Muriel Spark, Ernesto Hernández Busto, Luis Castells y la edición de Lola Josa de ‘Zohar’

Una cuestión de apariencias

Emily Wells

Traducción de Irene de la Torre. Mapa , 2025. 240 páginas. 21,95 euros

El libro de Emily Wells sobre el dolor es una revelación autobiográfica marcada por su expulsión del mundo del ballet por su enfermedad y que también entrelaza el feminismo con la crítica anticapitalista.

Lea aquí la crítica de Nadal Suau

La Antídoto

Karen Russell

Traducción de Rubén Martínez Giráldez. Sexto Piso , 2025. 562 páginas. 26,90 euros

Karen Russell vuelve 14 años después con una reescritura poderosamente evocadora y salvaje de ‘El mago de Oz’, que abandona el soñador camino de baldosas amarillas

Lea aquí la crítica de Laura Fernández

Huracán

Javier Rodríguez

AdN , 2026. 200 páginas. 18,95 euros

El escritor chileno Javier Rodríguez indaga a través de dos monólogos alternos la relación entre Francisco Bauer y ‘Huracán’, su mascota, en una novela desigual inscrita en un contexto en el que emergen fenómenos como los ‘therian’

Lea aquí la crítica de Andrea Toribio

Tareas. Unas memorias

Geoff Dyer

Traducción de Damián Alou Ramis. Random House , 2026. 344 páginas. 22,71 euros

Las memorias de los primeros años del narrador y ensayista Geoff Dyer, llenas de frases memorables, reflexiones brillantes y referencias a películas, libros y canciones, tienen algo de catálogo razonado de su propia obra

Lea aquí la crítica de Daniel Gascón

El banquete

Muriel Spark

Traducción de José María Gómez Pérez. Blackie Books , 2026. 208 páginas. 21 euros

En esta obra publicada en 1990, la escritora escocesa construye un relato en el que todo encaja de un modo tan limpio y opresivo, tan mecánicamente necesario, como la sociedad que retrata

Lea aquí la crítica de Marta Sanz

José Lezama Lima: Una biografía. Años de formación (1910-1939)

Ernesto Hernández Busto

Pre-Textos , 2025. 384 páginas. 35 euros

Ernesto Hernández Busto presenta la primera entrega de su recuento de la vida del escritor cubano, que no siempre provoca en el lector el entusiasmo debido

Lea aquí la crítica de Anna Caballé

Txiki Benegas. Una semblanza política

Luis Castells

Libros de la Catarata , 2026. 296 páginas. 22 euros

Luis Castells publica una semblanza del político, que apostó por el pluralismo y destacó también por su dimensión intelectual.

Lea aquí la crítica de Andrés de Blas

Zohar. Libro del esplendor

Anónimo

Edición de Lola Josa. Atalanta , 2026. 384 páginas. 27 euros

Lola Josa presenta una selección exquisita de fragmentos de esta obra universal atribuida a Moisés de León. Nacida en los Campos de Castilla en el siglo XIII, heredera de la cábala de Gerona y Barcelona, anticipa la gran mística española de los Siglos de Oro.

Lea aquí la crítica de Juan Arnau