Txiki Benegas: el socialismo vasco y español

El secretario de organización del PSOE, Txiki Benegas, en la presentación del 32º Congreso del PSOE, con el lema "En una nueva sociedad", en 1990.

En el 2016, un año después de la muerte de Txiki Benegas, la Fundación Pablo Iglesias publicó un bello libro coordinado por Rafael Simancas en homenaje a su memoria. Diez años después, Luis Castells, un reconocido experto en la historia y la política del País Vasco contemporáneo, publica la presente semblanza del político socialista.

Benegas, tras alguna indecisión inicial, aportó al socialismo vasco y español, tal como subraya Luis Castells, el fundamento de una cosmovisión liberal y democrática que serviría de soporte a sus valores de inspiración socialista. La última motivación de su acción política en el País Vasco sería la de poner en valor una tradición liberal, republicana y socialista que diera consistencia a un pluralismo político y social como referente básico de la política socialista, una vez restablecida la democracia en el conjunto de España.

Este ideal de pluralismo y doble identidad con el País Vasco y con España, inspiró siempre la acción política de Benegas a lo largo de su paso por la vida pública. Pretendió poner en pie aquella tradición liberal y socialista para después buscar el entendimiento con aquellos sectores del nacionalismo vasco que estuvieran de acuerdo en hacer realidad una comunidad no dividida, en la que tuvieran cabida todas las sensibilidades políticas y culturales que caracterizan al País Vasco contemporáneo.

No compartió la idea, con notable presencia en ámbitos de la política española, de que la superación de la violencia de ETA solamente podría lograrse con la concesión al nacionalismo vasco de un estatuto de privilegio en la política vasca. Mantuvo, por el contrario, que la paz y el arraigo de los valores democráticos en Euskadi habría de conseguirse mediante el pacto entre las distintas sensibilidades políticas de una sociedad reconciliada con los valores del pluralismo, la tolerancia y las lealtades compartidas.

Examina también el autor de esta semblanza la trayectoria política de Benegas en la vida de conjunto del socialismo español. Particular interés tiene al respecto la consideración de su actitud ante el enfrentamiento que se produjo en el seno del PSOE entre renovadores y guerristas en los últimos gobiernos de Felipe González. Txiki Benegas se identificaría con las posiciones mantenidas por Alfonso Guerra; una identificación matizada por su amistad y reconocimiento hacia Felipe González.

Luis Castells destaca en su semblanza la dimensión intelectual de Benegas, una dimensión puesta de manifiesto en su obra bibliográfica y en sus trabajos periodísticos, pero también en su función de animador de empresas culturales. Cabe señalar en este sentido su impulso al colectivo Miguel de Unamuno en el que reunió a un grupo de profesores, economistas y periodistas vascos que, desde el reconocimiento a la pluralidad de opciones partidistas, compartían con Txiki Benegas sus valores políticos básicos. Fruto de ese colectivo sería la publicación de la revista Cuadernos de Alzate y la celebración de diferentes seminarios orientados al análisis de la vida política vasca.

Hay que señalar, por último, el cariñoso recuerdo que el autor dedica a la personalidad afable y cordial del desaparecido dirigente socialista, una imagen de Txiki que permanecerá siempre en el recuerdo de sus amigos y compañeros.