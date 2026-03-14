‘Albión’, una novela que sabe como un buen telefilme en una tarde de domingo

Acercarte a la última novela de Anna Hope (Mánchester, 1974) es como hacerlo a un disco de “grandes éxitos” de Elton John. Tienes reparos, hay trozos que podrías ahorrarte, valoras el oficio en los arreglos, dirías que te suena demasiado esa o aquella melodía, y al final, escuchados los dos vinilos, has de reconocer que son buenas canciones, es una buena selección, no son temas porque sí pero es Elton John. Y Elton o, en su caso, Anna Hope factura un producto que es mejor de lo que le exige la industria, una vez ordenada y catalogada como novela de “casa de campo inglesa”. Es algo así como encontrarse una buena película en televisión un domingo por la tarde. ¿Has perdido el tiempo? No. ¿Podrías vivir sin ella? También. ¿Es mucho más inteligente y más conectada con el radar de la época que la mayoría de las propuestas solipsistas, de “lo que me pasa a mí importa a todo el mundo”? Sí, por supuesto que sí.

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Durante cuatro días, la familia Brooke se reúne en su mansión inglesa del siglo XVIII para despedir al patriarca del clan, Philip. Son sus tres hijos (dos mujeres, un hombre), su viuda, la pequeña nieta Rowan y una serie de personajes secundarios con peso en la trama. Aquí no hay problemas con la herencia (es obvio quién es la heredera) ni ésta se limita a la mansión, sino a un proyecto, Albión, que trata de proteger el entorno rural de la apisonadora de los tiempos. Hay una visitante inesperada que casi no se escapa a los tópicos a modo de detonante. El padre muerto ha marcado los destinos de todos y cada uno de los personajes que se reúnen a su alrededor.

El planteamiento audiovisual y teatral de las escenas es solvente sin ser nunca paródico o espectacular, aunque en los finales al guiso le sobra azúcar y le falta sal

El libro y su autora son inteligentes en casi todas las estrategias narrativas que ponderan. Los personajes se mueven del cliché, pero no tanto como para no salir en la foto que ya teníamos de ellos. Las sorpresas no son ataques de pánico. El planteamiento audiovisual y teatral de las escenas es solvente —diálogos, equilibrio, motor de la acción— sin ser nunca paródico o espectacular, aunque en los finales al guiso le sobra azúcar y le falta sal. Todo ello combinado con digresiones sobre la naturaleza y el entorno dentro y fuera de la mansión que hace estimable el esfuerzo de la autora por autoexigirse literariamente. Y es que el argumento familiar funciona como excusa para hablar de temas de más profundidad, como las heridas del colonialismo, la propuesta de la renaturalización, el conflicto del privilegio, la responsabilidad no solo respecto del futuro sino también con el pasado, de cerrar o abrir para limpiar heridas, de enterrar a los muertos y dejar ir a los vivos. Que todo eso —el telefilme de domingo tarde y el “grandes éxitos” de Elton John— permanezca en pie con personajes y situaciones complejas que la ficción permite plantear —­las herencias, las taras, el origen de las fortunas, los privilegios de clase— indican el talento de su autora. Si vale la pena el viaje ya es algo personal sobre los domingos de cada cual.

Albión Anna Hope

Traducción de Regina López Muñoz

Libros del Asteroide, 2026

400 páginas. 24,95 euros