Los nueve libros de la semana
Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Lea Ypi, Patricio Pron, Bibiana Collado Cabrera, Antonio Monegal, Tony Tulathimutte, Pedro Corral, Björn Vedder y dos nuevas antologías de los mejores poetas del siglo XXI
Indignidad
Lea Ypi
Traducción de Albert Fuentes. Anagrama, 2026. 392 páginas. 21,90 euros
Lea Ypi es una de las grandes pensadoras progresistas del momento: su nuevo libro, Indignidad, es investigación, ensayo y novela.
Lea aquí la crítica de Máriam Martínez Bascuñán
En todo hay una grieta y por ella entra la luz
Patricio Pron
Anagrama, 2026. 232 páginas. 18,90 euros
Patricio Pron renueva con esta novela su compromiso con un estilo cuya inteligencia, provocadora constante de ideas, es compatible con una emoción intensa.
Lea aquí la crítica de Nadal Suau
Marcelino
Bibiana Collado Cabrera
Pepitas, 2026. 160 páginas. 17,50 euros
La escritora imagina a un hombre criado en lo rural cuya inocencia se convierte en una forma de verdad. Así se observa la vivencia femenina y los deseos y silencios que la atraviesan.
Lea aquí la crítica de Andrea Toribio
La sombra del padre
Antonio Monegal
Acantilado, 2026. 272 páginas. 22 euros
A partir de los documentos conservados en una maleta, asistimos a una investigación ética y honesta sobre la desconocida biografía paterna a la búsqueda de respuestas pendientes para legarlas a los hijos.
Lea aquí la crítica de Jordi Amat
Rechazo
Tony Tulathimutte
Traducción de Manuel Cuesta Aguirre. AdN, 2026. 320 páginas. 20,95 euros
La narración del tailandés-americano Tony Thulathimutte es una comedia negrísima sobre aliades alienados y doomers deprimidos
Lea aquí la crítica de Kiko Amat
Cómicos en guerra
Pedro Corral
La Esfera de los Libros, 2026. 488 páginas. 24,90 euros
En Cómicos en guerra Pedro Corral compone un “retablo humano” lleno de historias apasionantes sobre las vicisitudes de escritores, actores o cantantes durante el conflicto.
Lea aquí la crítica de Daniel Gascón
El tiempo está cambiando. Nueva poesía española
Juan Marqués
Fundación José Manuel Lara, 2025. 384 páginas. 19,90 euros
La selección de poetas de Juan Marqués rechaza tanto la anodina enésima versión lírica de la barra de bar noctámbula como la compulsiva pulsión de ruptura y turbamulta lingüística.
Lea aquí la crítica de Jordi Gracia
Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025
Varios Autores
Edición de Raúl Molina Gil y Álvaro López Fernández. Cátedra, 2026. 472 página. 19,95 euros
La antología de Cátedra, más académica, destaca ejercicios que llama de “vanguardia”, renovadas tentativas de experimentación con el lenguaje, la opacidad del sentido o la asociación libérrima de imágenes y palabras
Lea aquí la crítica de Jordi Gracia
Rosa. La magia de un color
Björn Vedder
Traducción de Irene Jové Blaya. Taurus, 2026. 184 páginas. 18,91 euros
Del arte a la moda y del cine a la literatura, Björn Vedder hace un recorrido histórico de cómo el rosa ha sido abordado, rechazado y resignificado a través de los siglos.
Lea aquí la crítica de Use Lahoz
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