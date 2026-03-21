Los nueve libros de la semana

Sam Waterston (izquierda) y Robert Redford, en 'El gran Gatsby' (1974), de Jack Clayton.

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Lea Ypi, Patricio Pron, Bibiana Collado Cabrera, Antonio Monegal, Tony Tulathimutte, Pedro Corral, Björn Vedder y dos nuevas antologías de los mejores poetas del siglo XXI

Indignidad

Lea Ypi

Traducción de Albert Fuentes. Anagrama , 2026. 392 páginas. 21,90 euros

Lea Ypi es una de las grandes pensadoras progresistas del momento: su nuevo libro, Indignidad, es investigación, ensayo y novela.

Lea aquí la crítica de Máriam Martínez Bascuñán

En todo hay una grieta y por ella entra la luz

Patricio Pron

Anagrama , 2026. 232 páginas. 18,90 euros

Patricio Pron renueva con esta novela su compromiso con un estilo cuya inteligencia, provocadora constante de ideas, es compatible con una emoción intensa.

Lea aquí la crítica de Nadal Suau

Marcelino

Bibiana Collado Cabrera

Pepitas , 2026. 160 páginas. 17,50 euros

La escritora imagina a un hombre criado en lo rural cuya inocencia se convierte en una forma de verdad. Así se observa la vivencia femenina y los deseos y silencios que la atraviesan.

Lea aquí la crítica de Andrea Toribio

La sombra del padre

Antonio Monegal

Acantilado , 2026. 272 páginas. 22 euros

A partir de los documentos conservados en una maleta, asistimos a una investigación ética y honesta sobre la desconocida biografía paterna a la búsqueda de respuestas pendientes para legarlas a los hijos.

Lea aquí la crítica de Jordi Amat

Rechazo

Tony Tulathimutte

Traducción de Manuel Cuesta Aguirre. AdN , 2026. 320 páginas. 20,95 euros

La narración del tailandés-americano Tony Thulathimutte es una comedia negrísima sobre aliades alienados y doomers deprimidos

Lea aquí la crítica de Kiko Amat

Cómicos en guerra

Pedro Corral

La Esfera de los Libros , 2026. 488 páginas. 24,90 euros

En Cómicos en guerra Pedro Corral compone un “retablo humano” lleno de historias apasionantes sobre las vicisitudes de escritores, actores o cantantes durante el conflicto.

Lea aquí la crítica de Daniel Gascón

El tiempo está cambiando. Nueva poesía española

Juan Marqués

Fundación José Manuel Lara , 2025. 384 páginas. 19,90 euros

La selección de poetas de Juan Marqués rechaza tanto la anodina enésima versión lírica de la barra de bar noctámbula como la compulsiva pulsión de ruptura y turbamulta lingüística.

Lea aquí la crítica de Jordi Gracia

Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025

Varios Autores

Edición de Raúl Molina Gil y Álvaro López Fernández. Cátedra , 2026. 472 página. 19,95 euros

La antología de Cátedra, más académica, destaca ejercicios que llama de “vanguardia”, renovadas tentativas de experimentación con el lenguaje, la opacidad del sentido o la asociación libérrima de imágenes y palabras

Lea aquí la crítica de Jordi Gracia

Rosa. La magia de un color

Björn Vedder

Traducción de Irene Jové Blaya. Taurus , 2026. 184 páginas. 18,91 euros

Del arte a la moda y del cine a la literatura, Björn Vedder hace un recorrido histórico de cómo el rosa ha sido abordado, rechazado y resignificado a través de los siglos.

Lea aquí la crítica de Use Lahoz