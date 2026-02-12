Diego Vasallo: “Me habría gustado ser jubilado inglés en Menorca”

El músico, quien fuera la mitad de Duncan Dhu, presenta a su nueva banda, Løse, con un disco homónimo de rock alternativo

Quien fuera la mitad de Duncan Dhu, Diego Vasallo (San Sebastián, 1966) presenta a su nueva banda, Løse, con un disco homónimo que explora los sonidos del rock alternativo y el post-punk.

¿En qué momento y lugar sitúa el nacimiento de Løse? Løse nace en Gipuzkoa, concretamente en un local de Irura en el otoño del 2024. Allí empezamos a dar forma a las canciones.

¿Cómo definiría el estilo de la banda y el disco? Løse es una banda de rock de sonido denso y eléctrico y abierta a la experimentación.

Usted es músico, poeta y pintor. ¿En qué puntos se unen y en cuáles se separan esos oficios? Yo me considero sobre todo músico, y también pintor. La escritura fuera de los discos es algo circunstancial. En primer impulso diría que todos los lenguajes coinciden. Es en el desarrollo cuando las dinámicas de trabajo toman caminos diferentes, antagónicos incluso. Más social y colectivo en la música, mucho más solitario en la pintura.

En una canción, ¿pesa más la letra o la música? Creo que debe ser un todo. Letra y música deben fluir de una manera natural. Hay letras muy sencillas que funcionan de maravilla en una cierta melodía y puede ser una gran canción.

¿Qué canción ajena le habría gustado componer? Dadme la vida que amo, de Rafael Berrio.

¿Qué libro le convirtió en lector? Colmillo blanco, de Jack London.

¿Y en escritor? Me han inspirado las prosas fragmentadas de Cioran, los poemas de Ángel González o Eloy Sánchez Rosillo, o los diarios de Josep Pla.

¿Quiénes son sus tres pintores de referencia? Goya, William Turner, Edgar Degas.

¿Qué ha aprendido sobre un escenario que no se pueda aprender de un libro? Nada de lo que ocurre en un escenario puede aprenderse en los libros. El escenario es experiencia, errores, triunfos y desastres.

¿Cuál es la mejor crítica que ha recibido? Que mi trayectoria es honesta.

¿Y la peor? Que mejor me quede calladito.

¿Qué libro tiene ahora mismo en su mesilla de noche? Didion y Babitz, de Lili Anolik.

¿Uno que no lograra terminar? Poesía y verdad, de Goethe. Aburridísimo. Cómo las grandes mentes pueden ser soporíferas.

¿Cuál es la librería más bonita del mundo? Una papelería vieja que había en Ezcaray, llamada La Sorda, con un maravilloso olor a cuadernos y tinta. Y las que frecuento, Zubieta y Donosti, ambas en Donostia. Las mejores son en las que mejor me tratan.

¿Qué canción usaría como autorretrato? La vida mata.

¿Cuál suena en bucle en su cabeza? Love Is Lost, de David Bowie.

¿La película que más veces ha visto? Creo que El Padrino I y II. También Muerte en Venecia.

¿Un estreno reciente que le encantara? Springsteen: Deliver Me From Nowhere.

¿Cuál fue la última serie que vio del tirón? No soy de series, no tengo paciencia, pero la última que vi fue La sangre helada, de un barco ballenero, bastante buena.

¿En qué museo se quedaría a vivir? En el Museo de Arte Abstracto de Cuenca.

¿Tiene algún placer culpable en materia cultural? Me encanta el Rod Stewart de los ochenta.

¿Qué trabajo no aceptaría jamás? Cualquier puesto en un partido político.

¿Cuál es su acontecimiento histórico favorito? Las sesiones de Elvis en el Sun Studio entre julio de 1954 y julio de 1955. Con esas grabaciones se cambió el rumbo de la música popular. Gloriosas canciones.

¿Qué está socialmente sobrevalorado? El éxito, el rendimiento, la velocidad, las redes sociales y viajar.

De no haberse dedicado a la música y al arte, le habría gustado ser… Jubilado inglés en Menorca.