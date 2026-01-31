Dani Pannullo: “La neurosis del público puede superar ampliamente a la del creador. Es maravilloso”

El coreógrafo dirige ‘Constellations’, en cartel en los Teatros del Canal de Madrid, un diálogo entre la danza urbana contemporánea y el baile tradicional de Costa de Marfil

El coreógrafo argentino afincado en España Dani Pannullo (Río Negro, 1958) dirige Constellations, en cartel en los Teatros del Canal de Madrid del 4 al 8 de febrero, un diálogo entre la danza urbana contemporánea y el baile tradicional de Costa de Marfil.

En Constellations aúna danza contemporánea con bailes tradicionales marfileños. ¿Cómo surgió el proyecto? Constellations surgió estando en Tanzania en medio de una creación, estoy en un momento de mi vida donde la exploración es el eje constante de mi discurso, hay algo de búsqueda antroposófica en todo lo que hago. Contactamos con el consejero de cultura en la Embajada de España en Costa de Marfil y me propuso este trabajo, acepté encantado…

¿Cuándo supo que se dedicaría a la danza? La danza me tocó desde muy niño, recuerdo haber visto una actuación de David Bowie en la tele en Buenos Aires. Un show musical en la RAI… En realidad no era solo la danza, era un todo lo que me atrajo desde siempre.

¿Qué es lo más bonito que le han dicho sobre su trabajo? Cuando me dicen: Me has hecho llorar. La danza, si no te mueve, si no emociona, no sirve.

¿Y lo más extravagante? Uff... hay muchas visiones, no recuerdo una exactamente. La neurosis del público puede superar ampliamente a la del creador. Es maravilloso.

¿Qué ha aprendido sobre un escenario que no se pueda aprender en un libro? He aprendido que la danza me interesa como un tipo de poesía que no habita en la literatura y se estructura en los cuerpos más allá del concepto del propio espectáculo. También que el éxito es una palabra muy fea que tiene mucha burbuja.

¿Qué libro tiene abierto en la mesilla de noche? La danza piadosa, de Klaus Mann.

¿El último que le encantó? El teatro y su doble, de Antonin Artaud.

¿Y uno que no pudo terminar? Ulises, de Joyce (como muchos).

¿Cuáles son sus tres coreógrafos de cabecera? No tengo coreógrafos de cabecera pero tengo tres artistas pilares que recordar siempre: Lindsay Kemp, Kazuo Ohno y Leigh Bowery.

¿En qué obra de teatro o danza se quedaría a vivir? En Agitor Lucens V, la obra de Oscar Araiz que me inició al mundo de la danza.

¿Cuál es la película que ha visto más veces? Ninguna, entre una buena película y mal un espectáculo de danza mí cuerpo siempre opta por la danza.

¿La última serie que ha visto del tirón? Envidiosa (Netflix).

Si tuviese que usar una canción como autorretrato, ¿cuál sería? Encantado (Nature Boy), de Ney Matogrosso.

¿Qué está socialmente sobrevalorado? Ser influencer (me duele la cabeza cada vez que leo la palabra).

¿Qué encargo no aceptaría jamás? La dirección de un centro coreográfico.

¿Cuál es el suceso histórico que más admira? El “descubrimiento” de América, por lo que me toca.

¿A quién le daría el próximo Max de Honor? ¡A mí, por supuesto! Ja ja ja ja ja.

De no haberse dedicado a la danza, sería… Periodista o verdulero.