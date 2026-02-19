Puchegüín, un ejemplo histórico de colaboración para proteger la naturaleza

En este terreno, que será donado al Estado chileno, se estructura un modelo de conservación que reconoce los vínculos de las personas con el ecosistema

En diciembre de 2025, Chile dio una lección única de cómo la conservación puede articular y encaminar esfuerzos con una visión común, uniendo los intereses de las comunidades locales, las organizaciones nacionales e internacionales y la sociedad civil para proteger uno de los lugares menos intervenidos de la Patagonia. Gracias a un esfuerzo monumental, se consolidó la compra de la Hacienda Puchegüín, un terreno de más de 133.000 hectáreas de naturaleza inalterada en la región de Los Lagos en la Patagonia chilena, por un valor de 68 millones de dólares, que se logró gracias al apoyo de personas y organizaciones comprometidas con el futuro.

En esos paisajes de la comuna de Cochamó, caudalosos ríos atraviesan valles enmarcados por imponentes paredes de granito —conocidas por escaladores alrededor del mundo— y gigantescos y milenarios alerces se alzan sobre lluviosos bosques primarios.

La iniciativa por conservar Puchegüín nació en 2022, impulsada por la ONG local Puelo Patagonia, fundada hace 13 años para proteger el río Puelo de la amenaza de proyectos hidroeléctricos y sumarse a las voces locales que, desde finales de 1990, venían librando batallas para proteger la biodiversidad de su territorio y, al mismo tiempo, su derecho a acceder a recursos naturales limpios y a preservar su cultura y su estilo de vida. La organización buscó aliados que aportaran recursos y capacidades técnicas y científicas para comprar y mantener seguras las miles de hectáreas del Fundo Puchegüín (aproximadamente 1.5 veces el tamaño de Santiago de Chile).

Con el respaldo de siete décadas dedicadas a la conservación de la naturaleza en el mundo y más de dos en Chile —basándonos en la ciencia, el conocimiento y la participación comunitaria— aceptamos el desafío de unirnos a esta iniciativa ambiciosa y de impacto. Así, La Freyja Foundation, Patagonia Inc, Wyss Foundation y The Nature Conservancy (TNC), apoyamos a la ONG local para crear la alianza Conserva Puchegüín con el objetivo de proteger esta área de un tercio de la comuna de Cochamó a largo plazo. Cada uno aportó su conocimiento, su experiencia y sus habilidades para amplificar y acelerar el alcance de una manera en la que ninguna de las organizaciones hubiera podido lograr por sí sola.

En 2023 se inició la campaña Conserva Puchegüín, que buscaba recaudar la alta suma de dinero para adquirir y proteger el área. Miles de personas respondieron al llamado en más de 21 países y las donaciones de personas y familias filántropas lograron una de las más rápidas y costosas adquisiciones de tierras para dedicar a la conservación.

Puchegüín alberga ecosistemas únicos, habitados por emblemáticas especies en peligro de extinción, como el pudú, la ranita de Darwin y el monito del monte. Sus casi 60.000 hectáreas de bosques primarios albergan alrededor del 11% de los alerces del mundo, una especie capaz de almacenar carbono en grandes cantidades similar a la que tienen los árboles amazónicos. Es una pieza clave en un corredor biológico transfronterizo de 1.6 millones de hectáreas de parques, reservas y santuarios naturales chilenos y argentinos, entre ellos, el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, los más antiguos de Argentina y Chile, respectivamente. Puchegüín es también hogar de familias y comunidades que se han asentado durante generaciones. Por eso, este tipo de proyectos de conservación a gran escala son esenciales para preservar tanto la salud de los ecosistemas como el bienestar de las comunidades.

En este terreno —que será donado al Estado chileno— los socios de Conserva Puchegüín vienen estructurando un modelo pionero de conservación, en el que se reconoce que proteger la biodiversidad de un territorio implica también respetar y cuidar los vínculos con las personas que han habitado y conservado esa naturaleza a lo largo del tiempo. Al menos el 80% del área quedará bajo la figura estricta de Parque Nacional y hasta un 20% se designará como zona de conservación de múltiples usos. En ella, se propiciará que las familias locales continúen llevando a cabo actividades tradicionales como la agricultura, la ganadería y el turismo a pequeña escala.

En Puchegüín, nuestro compromiso se traduce en escuchar y construir juntos. Este proceso refleja una convicción profunda: la protección de la biodiversidad no puede desligarse de las voces y aspiraciones locales. Solo así aseguramos que la conservación sea también un camino de desarrollo digno, resiliente y compartido. Esta iniciativa es un ejemplo que vale la pena tener presente para seguir construyendo juntos un futuro mejor para cada uno de nosotros y para la naturaleza.