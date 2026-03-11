Sarah Santaolalla deja ‘En boca de todos’ por su altercado con Antonio Naranjo: “Ninguna persona decente puede tolerar esto”

Primero, la tertuliana Sarah Santaolalla abandonó el plató de En boca de todos entre lágrimas. Y este martes por la tarde, la colaboradora decidió dejar el programa de Cuatro con un comunicado en sus redes sociales: “Ninguna persona decente puede tolerar esto. Se llama dignidad y yo tengo mucha”, apuntaba tras lo que ella calificó como una “encerrona” del presentador Nacho Abad y el colaborador Antonio Naranjo, periodista de El debate y presentador de Telemadrid.

Santaolalla se refería a un incidente en el que Naranjo negaba la lesión de su brazo izquierdo, en cabestrillo, tras ser acosada por la calle por Vito Quiles. El ministro “Grande Marlaska te ha puesto escolta”, decía Naranjo. “Yo no vengo a hablar de mí, ni de la gente que detienen a la puerta de mi casa ni de mi vida”, respondía la tertuliana. “No está en escaleta, pero no voy a censurar a Antonio”, asumía Abad, a quien también aludía ella antes de enseñar el justificante para llevar el brazo sujeto: “Aquí has parado cuando hemos hablado de otros. Y esto es un ejercicio de cobardía y complicidad. No voy a participar en circos mediáticos”.

Tras el altercado, Naranjo justificó su posición en las redes sociales, aludiendo a un “montaje de Pedro Sánchez”, y Santaolla, que también colabora en varios programas de TVE, anunció que deja En boca de todos en su cuenta de X: “Esta ha sido la última encerrona. No puedo más, no tengo que aguantar más y no quiero blanquear más. Ninguna persona decente puede tolerar esto. Gracias a los que han estado a la altura”. En su comunicado decía que en su plató ha vivido muchas “situaciones machistas, negacionistas e inhumanas” como que le hayan llamado “concubina”, “falsa víctima” o conocida por “enseñar sus cocos”.

En su carta pública, Santaolla dejó claro su posición sobre los colaboradores del programa de Cuatro: “No puedo sentarme en una mesa en la que hay mentirosos profesionales, mercenarios de la información y gente pagada por el poder político y fingir que todos somos iguales. Es incompatible con todo lo que creo, defiendo y respeto”, apuntaba en su despedida, donde aseguraba que ahora la verán en otras pantallas “más dignas”.

La líder del PSOE de Madrid, Reyes Maroto, apoyó esta decisión en su propia cuenta de X: “Hay límites que no se deben cruzar y nadie debería tener que soportar una encerrona ni ver cuestionada su dignidad en directo. Mucho respeto por decir basta”. Por su parte, la eurodiputada de Podemos Irene Montero había compartido antes el vídeo del incidente con otro mensaje de apoyo: “Normalizar la violencia política y hacerlo pasar por una “opinión más” como se hace aquí es el caldo de cultivo para que la violencia vaya a más. Organicémonos amigas porque quienes se tienen que ir son ellos, no nosotras".

“Aprendes con el tiempo. He terminado aceptando la violencia y el odio. Ya me despierto y me acuesto sabiendo que mi móvil va a estar ardiendo con miles de insultos. Tengo dos caminos: desaparecer o seguir. Nadie tiene derecho a quitarme, a apartarme, a expulsarme. ¿Por qué? ¿Por denunciar a corruptos y corruptores? ¿Por decir que la gente merece sanidad y educación pública? ¿Por defender los derechos humanos? El tablero ha dado la vuelta. Hemos dejado de perseguir a los malos y hemos empezado a perseguir a los normales", explicaba Santaolalla en una entrevista con EL PAÍS el pasado noviembre. Este febrero, Pablo Motos se tuvo que disculpar por un chiste machista en El hormiguero contra ella: “Nos esforzaremos por que no vuelva a suceder”, dijo el presentador.