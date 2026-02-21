Buenafuente vuelve a ‘Nadie sabe nada’ tras tres meses de baja médica: “Es como asistir a tu funeral estando vivo”

Andreu Buenafuente está de vuelta. Tras tres meses de baja médica, el cómico y presentador ha vuelto al trabajo este sábado en su programa de improvisación junto a Berto Romero de la Cadena Ser, Nadie sabe nada: “Esto ha sido como morirte en vida, es como asistir a tu funeral estando vivo, por las gracias de cariño. Cada muestra la he recibido como agua de mayo. Y sería un cretino —que no lo descarto—, pero lo sería si no dijera ahora que muchísimas gracias a todo el mundo", dijo antes de responder de manera escueta que estaba “mejor”.

“No me acuerdo de nada. Propongo reinventarlo todo: no hacer humor, solo reflexiones serias“, bromeaba el presentador con Romero sobre los personajes y sketches creados durante los 13 años de programa. Su compañero aprovechó, además, para agradecer ”las muestras de cariño" que le habían dado a él para transmitir a Buenafuente: “Lo he agradecido, pero algún día me ha agobiado. No sabía reaccionar. Algunas gracias no se las he dicho”.

Ya más serio, Romero hizo una referencia a quienes están detrás de los micrófonos (y las cámaras): “No soy mucho de decir estas cosas, pero quiero agradecer al equipo que haya mantenido viva la llama del Nadie sabe nada. Se han trabajado unos resúmenes muy interesantes. Me han contado, porque yo no los he escuchado“, explicó sobre estas semanas en los que se han emitido programas enlatados por temáticas. A partir de ese momento, el espacio volvió a su línea habitual de improvisar bromas en su charla, entre mensajes de la audiencia y comentarios sobre todo lo que ocurre en sus vidas.

Esta es la vuelta de Buenafuente a la actividad laboral desde que el 21 de noviembre anunciara que ponía su vida profesional en pausa por prescripción médica. El presentador sufrió un episodio de ansiedad, según explicó su esposa, la humorista Silvia Abril, por exceso de carga laboral que le obligó a paralizar las grabaciones de su programa en La 1, Futuro imperfecto, y las del espacio radiofónico de improvisación que cada sábado emite la SER. En aquel momento, el humorista también se encontraba en el teatro con El Tenoriu, una parodia de Don Juan Tenorio, además de mantener su actividad al frente de la productora El Terrat. Hace unos días, explicaba en el programa La ventana que estaba “en línea ascendente”: “Lo que tengo que hacer es volver a hacer las cosas que me gustan”, resumió sobre el exceso de trabajo que le había llevado a este parón.

La paralización de su agenda laboral finalmente también supuso su ausencia al frente de las campanadas de La 1, que iba a conducir con Silvia Abril. Finalmente, fueron los cantantes Chenoa y Estopa los encargados de acompañar a los espectadores de TVE a 2026, convirtiéndose líderes en Nochevieja.

El programa de humor e improvisación Nadie sabe nada es ya un veterano de la Cadena SER. Producido por El Terrat (The Mediapro Studio), empezó su andadura en la SER en verano de 2013 y desde entonces cuenta con 13 temporadas, con una media de 693.000 oyentes en directo en cada programa, según los datos de la 3.ª Ola del EGM 2025, y en podcast tienen un promedio de descargas mensuales acumuladas de más de 5,3 millones. En estos últimos meses, ha estado emitiendo recopilatorios con fragmentos de programas anteriores.