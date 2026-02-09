Ir al contenido
Televisión
BENIDORM FEST

Cuándo y dónde ver la primera semifinal del Benidorm Fest 2026

Este es el orden de actuación de los 18 participantes de esta edición durante las dos rondas iniciales

Los presentadores Javier Ambrossi, Jesús Vázquez e Inés Hernand durante la bienvenida al Benidorm Fest 2026, en el Centro Cultural de Benidorm.Roberto Plaza (Europa Press)
El País
El País
Madrid -
Benidorm Fest inicia su edición más decisiva, la primera como festival con entidad propia, desligado de la preselección española para Eurovisión. Tras el abandono de RTVE del certamen de la canción europea, el festival alicantino se celebra desde este martes 10 de febrero hasta el sábado 14 de febrero. Sus tres emisiones en directo estarán presentadas por Jesús Vázquez, Inés Hernand y Javier Ambrossi.

La primera semifinal llegará este martes 10 de febrero y podrá verse en directo en La 1, justo después de La revuelta. Según la programación anunciada por RTVE, esta ronda clasificatoria tendrá lugar de 23.00 a 01.20 de la madrugada.

Primera semifinal de Benidorm Fest 2026

Seguirá el siguiente orden:

1. KITAI – El amor te da miedo

2. María León ft. Julia Medina – Las damas y el vagabundo

3. Luna Ki – Bomba de amor

4. Greg Taro – Velita

5. Izan Llunas – ¿Qué vas a hacer?

6. Dora & Marlon Collins – Rakata

7. Tony Grox & LUCYCALYS – T AMARÉT AMARÉ

8. Mikel Herzog Jr. – Mi mitad

9. Kenneth – Los ojos no mienten

Segunda semifinal

Se emitirá el 12 de febrero a la misma hora, también en La 1. El orden de actuaciones será el siguiente:

1. ASHA – Turista

2. KU Minerva – No volveré a llorar

3. Funambulista – SOBRAN GILIPO**AS

4. Dani J – Bailándote

5. The Quinquis – Tú no me quieres

6. Atyat – Dopamina

7. Rosalinda Galán – Mataora

8. MAYO – Tócame

9. Miranda! & bailamamá – Despierto amándote

12 finalistas

La gala final de esta quinta edición del Benidorm Fest tendrá lugar el sábado 14 de febrero y contará con 12 finalistas, seis de cada eliminatoria. Se emitirá un poco más temprano, a partir de las 22.00.

Este año se podrá votar gratis en el Benidorm Fest 2026. Porque, además de por SMS, opción que seguirá disponible, también se podrá participar en la app de RTVE Play. Solo se podrá emitir un voto por usuario en cada gala. En la final, con los 12 artistas ya elegidos, se puede emitir un nuevo voto desde el momento en que comiencen las actuaciones.

