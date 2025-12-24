¿Qué ver esta Nochebuena en televisión?
Las cadenas optan por propuestas tradicionales y recopilaciones enlatadas para el 24 de diciembre
En Nochebuena, la televisión es una invitada más a la cena familiar, pero es consciente de su lugar. No va a presidir la mesa ni será el centro de la conversación: sabe que es casi un invitado de piedra al que se prestará poca atención. Tras el tradicional mensaje del Rey (21.00), vendrá una programación que se mueve entre la tradición por la que apuesta La 1 y los recopilatorios que rellenan horas de contenido ya emitido en los canales que prefieren acogerse a la ley del mínimo esfuerzo.
En La 1, ‘Telepasión’, Abraham Mateo y Dani Fernández
Telepasión es una tradición que ya cumple 35 años en la Nochebuena de la televisión pública. Con Lalachus y Aitor Albizua como conductores (el tercer año para el presentador vasco, el primero para la humorista madrileña), este formato volverá a poner a prueba las capacidades vocales y rítmicas de las caras de los principales programas de la Corporación, y de muchos trabajadores que no suelen asomarse delante de la cámara, mientras participan en números musicales con versiones de canciones muy conocidas. La edición de este año tiene como subtítulo Mi gran noche y cuenta cómo Albizua y Lalachus reciben el encargo de crear y dirigir el programa, un proyecto que afrontan con la ayuda de dos secretarias poco convencionales y con ideas muy locas. Será el año con más participantes, más de 130 profesionales de RTVE.
También es habitual que La 1 complete la Nochebuena con galas musicales centradas en un artista concreto con diferentes invitados. Raphael fue un clásico de esta noche, que en los últimos años han ido conquistando cantantes con otros estilos musicales, como Estopa en 2024 o Camela en 2023. Este año, serán Dani Fernández y Abraham Mateo. El primero repasará sus temas más conocidos tanto en solitario como acompañado por otros artistas como Manuel Carrasco, Amaral, Pablo López, Nil Moliner o Ana Mena. Por su parte, el gaditano Abraham Mateo interpretará sus grandes hits con Malú, Chanel, Ana Torroja o Rayito. Tras estas galas vendrá un especial de dos horas de Viaje al centro de la tele que se centrará en la música de los ochenta para repasar, en formato karaoke, los temas de más icónicos de aquella década.
Clásicos del humor español en La 2
La segunda cadena de TVE apuesta cada año por la comedia, y este año lo hará con un maratón de casi ocho horas de Cómo nos reímos. La noche arrancará con el especial Cuento de Navidad, en el que el protagonista de la novela de Charles Dickens se somete a los fantasmas del pasado, presente y futuro en forma de sesión de risoterapia. El archivo de RTVE alimentará este especial con actuaciones de Martes y Trece, Eugenio, Tip y Coll y Gila, entre otros. La noche continuará con otras recopilaciones humorísticas.
Programas recopilatorios en Antena 3...
Otra tradición televisiva de esta noche es que Antena 3 active el chip automático con Lo mejor de cada casa, una selección de imágenes de archivo de las cadenas de Atresmedia en 2025 (y más allá). Y después, la también habitual sucesión de actuaciones ya vistas de Tu cara me suena. Nada nuevo bajo el sol.
... y más programas recopilatorios en Telecinco
En Mediaset solían preparar galas musicales grabadas para Nochebuena, pero este año ha optado por una opción más barata y sencilla. Telecinco ofrecerá —sorpresa— una recopilación de actuaciones de las dos temporadas de Bailando con las estrellas que ha emitido el canal. Antes, El diario de Jorge sorprenderá a sus invitados con viajes al pasado a través de la inteligencia artificial para poder hablar con su yo del pasado o con seres queridos que se fueron hace años.
‘First Dates’ en Cuatro
El restaurante más famoso de la televisión española tampoco falta a su cita con esta noche y estará decorado con motivos navideños para recibir la visita de Papá Noel. Carlos Sobera transmitirá un mensaje para invitar a los comensales, espectadores y el equipo del programa a celebrar juntos el espíritu navideño e interpretará un villancico. Tras First Dates, cine familiar ochentero con Willow (22.45) y ET El extraterrestre (01.10).
En La Sexta, ‘El intermedio’ y cine
Otro espacio habitual de esta noche es la recopilación de El intermedio. A continuación, La Sexta llenará el resto de la noche con cine. Antes, Zapeando también recurrirá a la inteligencia artificial para mostrar la versión muñeco de sus colaboradores y conectará con la elfa española de Papá Noel.
Opciones alternativas en plataformas
Para quien prefiera escapar del bucle espaciotemporal en el que se meten las cadenas tradicionales en abierto en Nochebuena, puede recurrir a los canales y las plataformas de pago. Disney+ lanza justo ese día la 37ª temporada de Los Simpson. Movistar Plus+ estrena el espectáculo Hasta luego, Leo, que marca la despedida momentánea de los escenarios del humorista Leo Harlem. El programa, grabado en directo en el Teatro Caixabank Príncipe Pío de Madrid, recoge lo mejor de sus monólogos. Otro especial del mismo humorista, Ni tan mal, repasa anécdotas, recuerdos y testimonios de amigos y colegas. Si se busca una serie diferente, en Apple TV estará completa Pluribus, la nueva creación de Vince Gilligan (Breaking Bad), que este miércoles estrena el capítulo final de su primera temporada. Y Cosmo emitirá a partir de las 23.30 un maratón con los seis capítulos de la comedia de misterio británica Death Valley.
