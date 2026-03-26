¿Merece la pena comprar el Mac “barato” de Apple?

El precio del MacBook Neo ha hecho que muchos usuarios se pregunten si Apple no habrá sacrificado demasiado para lograrlo. Estos son los casos para los que vale y para los que no

Apple nunca ha sido una marca asociada a los portátiles —ni, en realidad, a ningún otro dispositivo— baratos. Durante años, entrar en el ecosistema Mac implicaba asumir una inversión considerable, con modelos que rara vez bajaban de los mil euros. Por eso, con la presentación del MacBook Neo muchos usuarios han reaccionado con la misma pregunta: si cuesta bastante menos que otros Mac, ¿significa eso que también es mucho más limitado? ¿Merece la pena? Tras probarlo durante varios días, la respuesta es que sí puede ser suficiente, pero no para todo el mundo. La clave está en entender para qué tipo de uso está pensado este portátil.

Un Mac con chip de iPhone

La estrategia de Apple al diseñar el MacBook Neo parece bastante clara: ofrecer una puerta de entrada asequible al ecosistema Mac, especialmente para quienes hasta ahora no habían considerado comprar un ordenador de la marca por su precio. Para lograrlo, la compañía ha mantenido algunos de los rasgos más reconocibles de sus portátiles —como el diseño de aluminio o la sensación de producto bien construido—, pero ha recortado en otros apartados menos visibles para ajustar el precio final.

El cambio más llamativo se encuentra en el procesador. El MacBook Neo no utiliza uno de los chips de la serie M como el resto de ordenadores recientes de Apple, sino el A18 Pro, el mismo procesador que encontramos en el iPhone 16 Pro. En la práctica el resultado no es tan dramático como podría parecer. El A18 Pro integra una CPU de seis núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos, lo que le permite mover con soltura muchas de las tareas que hacemos habitualmente con un portátil.

El resto de especificaciones refuerza esa idea de portátil básico, pero moderno y suficiente para el día a día: pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas con resolución de 2.408 x 1.506 píxeles, 8 GB de memoria, 256 o 512 GB de almacenamiento SSD, autonomía de hasta 16 horas de reproducción de vídeo…

Lo que puede hacer (y bastante bien)

Durante las pruebas, queda claro que el MacBook Neo es un portátil ágil durante el uso diario. Navegar con varias pestañas abiertas, escribir documentos, responder correos, participar en videollamadas o consumir contenido multimedia son tareas que resuelve con fluidez. Por eso, uno de los perfiles para los que más sentido tiene este equipo es el de los estudiantes. Para tomar apuntes, preparar trabajos, consultar información o utilizar plataformas educativas, el MacBook Neo ofrece más que suficiente rendimiento.

También puede ser una opción muy razonable como ordenador doméstico para quienes utilizan su portátil principalmente para navegar por Internet, ver series o películas en streaming, realizar gestiones online o consultar redes sociales. Incluso puede encajar en determinados entornos profesionales, sobre todo en trabajos que dependen principalmente del navegador y de herramientas en la nube, como ocurre en muchos casos con redactores, administrativos o perfiles que trabajan con documentos online. En todos estos escenarios, la experiencia de uso no es muy diferente a la de otros Mac más caros.

¿Para quién no es este portátil?

Donde empiezan a aparecer las limitaciones es cuando el nivel de exigencia sube: no es un equipo pensado para creadores de contenido ni para profesionales que trabajan con software especialmente pesado. Así, editar vídeo con frecuencia, trabajar con proyectos complejos de diseño gráfico, desarrollar software avanzado o utilizar aplicaciones muy exigentes no es el escenario ideal para este dispositivo.

En ese tipo de situaciones, la memoria y el tipo de procesador pueden acabar marcando la diferencia, especialmente cuando se trabaja con varias aplicaciones exigentes al mismo tiempo. Por eso, quienes necesiten ese nivel de rendimiento probablemente estarán más cómodos con un MacBook Air con chip de la serie M o con un MacBook Pro, aunque eso implique un desembolso mayor.