Lotería Nacional y Panini aluden a la nostalgia en un álbum retro del fútbol mexicano

La edición reúne 20 billetes inspirados en los mundiales de 1970, 1971, 1986 y 2026 y estará disponible de forma gratuita al adquirir la serie completa del Sorteo Zodiaco

Los niños intercambiando en el recreo, los oficinistas organizando el intercambio y las reuniones para canjear estampas cada sábado en distintas plazas del país. Son las imágenes que deja cada cuatro años el mundial con los álbumes de estampas. Esa nostalgia del fútbol mexicano encuentra un nuevo formato para los coleccionistas. La Lotería Nacional y la editorial Panini han presentado este miércoles un álbum conmemorativo retro que mezcla la tradición de los sorteos con la memoria de los torneos que han marcado al país como sede mundialista. La edición, llamada México Mundial, transforma los clásicos “cachitos” del sorteo en estampitas que los aficionados deben reunir para completar el álbum con billetes conmemorativos que recorren distintos momentos históricos del balompié nacional.

El diseño vintage, con el milenario juego de pelota en la portada, mezcla la estética de los tradicionales álbumes mundialistas de Panini con los billetes de lotería. Consiste en 20 piezas con imágenes de estadios, jugadores y momentos icónicos de los mundiales de 1970 y 1986, así como la Copa femenil de 1971, a pesar de no ser reconocida por la FIFA. Cada cachito funcionará como una estampita que los coleccionistas podrán integrar al álbum. “Es importante que no lo peguen hasta que haya pasado el sorteo, por si resultan ganadores”, ha dicho Olivia Salomón, directora de Lotería Nacional, esta mañana en la presentación en Ciudad de México.

La distribución comienza este próximo domingo con el Sorteo Zodiaco, que emitirá cada semana los cachitos coleccionables. El álbum se entrega en la compra de cada boleto sin costo adicional en los más de 12.000 puntos de venta del país. Completar la colección implica adquirir las 20 piezas, que se distribuirán hasta junio.

“Nuestros álbumes, al igual que la lotería, son momentos. Padres e hijos intercambiando estampas y amigos negociando con pasión en el recreo”, ha dicho Marina Benavides, directora general de Panini en México. “Coleccionar no solo es guardar, es compartir y volver a vivir”, ha agregado Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional, al tiempo que recordó que los sorteos también forman parte de la memoria popular del país. En la misma línea, Gabriela Cuevas aseguró que en el lanzamiento “la esperanza de la lotería se encuentra con las pasiones de nuestro país”.

A la presentación asistieron exmundialistas como Alicia Vargas junto al equipo subcampeón de 1971, Manuel Negrete, Alberto García Aspe y Francisco Javier El Abuelo Cruz. Vargas, conocida como “la Pelé mexicana”, recordó el impacto del Mundial femenil de 1971 y agradeció su inclusión de su equipo en la colección. “Fuimos unas guerreras sin tener el apoyo de nadie”, ha dicho, en referencia al torneo que congregó a más de 100.000 personas en el Estadio Azteca.

El sorteo conmemorativo incluirá un premio mayor de 11 a 17 millones de pesos en dos series. Cada cachito tendrá un costo de 20 o 35 pesos. “Es un álbum accesible, gratuito y que se puede completar por solo 400 pesos. Es un álbum que incluye”, ha destacado Cuevas.