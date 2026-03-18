Privacidad en el navegador: qué ajustes resulta útil activar en Chrome, Safari y Firefox

Si te preocupa que alguien pueda acceder a tus datos personales cuando navegas por internet, conviene que tengas clara una idea fundamental: ningún navegador te ofrece anonimato total por sí solo. Dicho esto, sí existen algunos ajustes que puedes activar para mejorar de forma significativa tu privacidad. A continuación, repasamos los más relevantes en los navegadores más populares.

Google Chrome: el navegador más utilizado

Es el navegador más usado en el mundo, tanto en ordenadores como en teléfonos móviles, y su modelo de negocio está fuertemente vinculado a la publicidad, lo que repercute directamente en cómo gestiona los datos de los usuarios. De hecho, incluso el modo incógnito —que muchos creen que garantiza una navegación totalmente privada— no evita el seguimiento de la actividad por parte de las webs o de los proveedores de internet: simplemente sirve para que no se guarden el historial de navegación ni las cookies en el dispositivo local.

¿Qué se puede hacer? En primer lugar, activar la protección contra phishing y malware; una función básica recomendada por analistas y revisores técnicos, ya que mejora la seguridad al navegar mediante listas actualizadas de sitios peligrosos. Además, bloquear las cookies de terceros resulta una opción interesante para reducir el rastreo entre sitios sin afectar de forma notable a la experiencia de uso. Por último, conviene revisar los permisos y limitar el acceso de las webs a la ubicación, la cámara y el micrófono.

Safari: la privacidad como parte del diseño

Apple ha apostado por convertir la privacidad en un pilar central de su marca y eso se refleja claramente en Safari. En las versiones más recientes del navegador se han reforzado las funciones que reducen el rastreo entre sitios y protegen la privacidad por defecto. La prevención del rastreo inteligente, por ejemplo, está activada de forma predeterminada, lo que limita el seguimiento de terceros sin que el usuario tenga que intervenir. Además, Safari ofrece un informe de privacidad que muestra qué rastreadores han sido bloqueados. Eso sí, conviene recordar que, aunque protege bien frente al rastreo publicitario convencional, no oculta tu actividad frente a los proveedores de internet ni frente a determinados servicios externos.

Firefox: mayor control y personalización

Firefox se ha caracterizado desde hace años por su firme enfoque en la privacidad. Sus funciones de protección contra el rastreo están activadas por defecto y bloquean de manera eficaz rastreadores sociales, cookies de terceros y scripts conocidos. Además, Mozilla —la empresa responsable del navegador— ha actualizado recientemente su política de privacidad para explicar cómo gestiona las sugerencias de búsqueda y el contenido de las nuevas pestañas mediante tecnologías que protegen la dirección IP del usuario, como OHTTP. Estas funciones, además, pueden desactivarse según las preferencias personales. Eso sí, si se configura el nivel de privacidad más alto, pueden surgir problemas al cargar determinadas páginas web.

Más allá del navegador: buenas prácticas esenciales

Expertos y guías especializadas coinciden en una idea clave: la privacidad en internet no se consigue con un único ajuste. Una parte importante del malware que compromete la privacidad —como campañas recientes que se propagan a través de extensiones maliciosas— puede sortear las protecciones internas del navegador si no se aplican medidas adicionales. Además, tus datos siguen siendo visibles para terceros si visitas sitios inseguros o si determinadas conexiones no están correctamente cifradas. Por eso, la mejor estrategia es combinar una buena configuración del navegador con hábitos responsables: mantener el software actualizado, extremar la precaución con las extensiones que se instalan y navegar de forma consciente y segura.