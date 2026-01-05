Los nuevos teléfonos para mayores se controlan a distancia 

A través de una app instalada en el móvil de un familiar es posible elegir sus funciones, personalizar la apariencia e, incluso, hacer un seguimiento de su ubicación mediante GPS

Si te preguntan qué imagen tienes de un teléfono móvil para personas mayores, es muy probable que pienses en un modelo con pocas funciones: teclas grandes, sonido alto, pantalla sencilla, quizá un botón de emergencia. Sin embargo, estos dispositivos están evolucionando hacia smartphones completos, con conectividad, cámaras y aplicaciones, pero con una peculiaridad: permiten que un familiar gestione gran parte del dispositivo de forma remota.

Control remoto

Su funcionamiento es bastante simple. La persona encargada de gestionar el teléfono instala en su propio móvil una aplicación desde la que puede personalizar prácticamente todo: qué apps se puede utilizar, situar contactos en la pantalla de inicio, gestionar los contactos de emergencia, localizar en tiempo real a la persona a través de GPS…

Uno de los primeros móviles con este sistema es Maximiliana . Incluso se puede adquirir con una línea telefónica propia. Esta firma ofrece un dispositivo de Xiaomi al que se le ha incorporado un software que modifica por completo sus funciones para simplificarlas al máximo. No cuenta con menús ni opciones de ajuste y las instrucciones son siempre muy claras, para que no haya dudas. Por ejemplo, al introducir un número de teléfono, indica si corresponde al del mayor o al del familiar.

Entre las apps que se pueden instalar figuran WhatsApp, la cámara, la galería, el buzón de SMS, YouTube o el navegador Google Chrome. Todas aparecen en la página principal en forma de iconos, situados encima de los contactos destacados, que se identifican con una foto. Basta con pulsar dos veces sobre uno de ellos para iniciar una llamada o videollamada. El volumen está siempre alto y, en caso de emergencia, solo hay que agitar el móvil para que realice automáticamente una llamada al contacto configurado. Un detalle interesante: el puerto USB incluye un adaptador que facilita la carga en una base, sin necesidad de enchufar directamente el cable.

Otras firmas como SPC, que últimamente ha dedicado bastantes esfuerzos a las personas mayores, también tienen su modelo. El SPC ZEUS 2 PRO , por ejemplo, ofrece un funcionamiento y unas prestaciones similares, aunque es más personalizable. Desde la app instalada en el móvil del familiar se puede organizar la pantalla, bloquear iconos para evitar que se borren o muevan, ajustar el tamaño de iconos y texto, modificar el volumen o configurar avisos si el dispositivo lleva mucho tiempo sin usarse o si la batería está a punto de agotarse.

En este caso, SPC integra el software en un móvil propio que, además, incorpora botones físicos para llamar y descolgar, un botón lateral en rojo para contactar hasta con cinco personas en caso de emergencia y un sistema de recordatorios de citas médicas y tomas de medicación.

Personalizados con apps

Hay otra opción para simplificar un móvil convencional y adaptarlo a las necesidades de los que requieren iconos grandes o funciones básicas: las apps. Así, Big Launcher modifica la interfaz para mostrar botones más grandes, texto más legible y accesos directos a las funciones principales; mientras que Senior Safety Phone amplía el tamaño de los menús e incluye botones de emergencia (SOS y Locate) para contactar de forma rápida con familiares o servicios de emergencias, además de ofrecer un apartado de control de la salud.

Si lo que se busca es mantener un seguimiento del estado de la persona mayor, existen apps de seguridad y localización como Confidant, que lanza videollamadas automáticas y funciona también con smartwatches; Life360, que utiliza el GPS del teléfono para conocer la ubicación exacta; RescataME, que permite enviar un aviso de peligro; o Fall Safety Pro, diseñada para detectar caídas, enviar un SMS a un familiar y activar la localización del teléfono.