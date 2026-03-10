Menús, recordatorios, emails y otras tareas cotidianas que puedes automatizar ya gracias a la IA

Distintos dispositivos y aplicaciones hacen que las tareas más repetitivas y mecánicas se realicen ‘solas’, ahorrando tiempo y recursos tanto en la vida personal como a nivel profesional

La inteligencia artificial es ya un asistente en nuestro día a día: está en nuestro correo electrónico, en nuestras apps de mensajería o en las herramientas que utilizamos para trabajar. Y podemos aprovechar sus posibilidades para automatizar muchísimas tareas cotidianas, repetitivas y mecánicas que, de otra manera, consumen tiempo e implican mucho esfuerzo. ¿El objetivo? Tener más margen para actividades relacionadas con la creatividad, la estrategia o la toma de decisiones.

Redactar y responder correos electrónicos

Una de las actividades más repetitivas en los trabajos de oficina es responder correos electrónicos. Y ya existen soluciones que lo reducen prácticamente a unos pocos clics. Así, herramientas como Lavender AI analizan el tono, el contenido y el objetivo de tu mensaje para sugerirte respuestas más eficaces, mientras que otras como Ellie AI aprenden tu estilo personal de escritura para generar respuestas coherentes con él. Existen incluso clientes de correo como Superhuman que usan IA para priorizar mensajes importantes y automatizar acciones comunes.

Organizar viajes

Planificar un viaje lleva mucho tiempo: buscar vuelos, hoteles, actividades, gestionar presupuestos... Y chatbots como Gemini, ChatGPT o Copilot pueden convertirse en un agente de viajes personal siempre y cuando se sepa qué pedirles y cómo hacerlo. Además, existen plataformas especializadas en las que detallas las fechas de tu viaje, el destino y tu estilo deseado, y devuelven una propuesta organizada que, de otra forma, llevaría horas de búsquedas manuales. Por ejemplo, Trip Planner AI o Wonderplan generan itinerarios detallados con vuelos, alojamientos y actividades personalizadas según tus fechas y preferencias. Otros servicios como Travel GPT y asistentes integrados en buscadores como Google Travel combinan datos de vuelos, hoteles y reseñas para ofrecer planes completos de viaje en cuestión de minutos.

Resumir automáticamente documentos y PDF

¿Te ha pasado que tienes decenas de páginas por leer antes de una reunión, de los próximos trabajos de tus hijos o de un manual? La IA puede ayudarte a sintetizar información rápidamente. Basta con usar herramientas como Adobe Acrobat con IA integrada para generar resúmenes de documentos PDF extensos de forma automática, incluso en formatos tipo podcast o esquemáticos, para revisarlos mientras haces otras tareas. También existen opciones basadas en plataformas como ChatGPT + Zapier o Notion AI, capaces de resumir lo esencial de tu día —correos clave, reuniones y notas— en informes breves para que de un solo vistazo puedas saber qué tienes pendiente.

Planificar menús y compras de forma inteligente

La IA también puede ayudarte con decisiones alimentarias y planificación de comidas. Aplicaciones como Mealime y Whisk generan menús semanales personalizados según tus preferencias dietéticas, alergias, objetivos nutricionales o ingredientes disponibles en casa. A partir de ahí, diseñan listas de compra optimizadas, ahorrando tiempo y evitando comprar alimentos que no se vayan a consumir.

Automatizar agenda, recordatorios y gestión de citas

La organización personal es otra área donde la IA ha empezado a marcar una diferencia notable. Sistemas como Google Assistant, Alexa o plataformas de automatización como IFTTT crean recordatorios inteligentes, añaden eventos automáticamente a tu calendario y sincronizan citas con distintas aplicaciones sin que tú lo tengas que hacer manualmente. Por ejemplo, tienes la posibilidad de automatizar la creación de eventos recurrentes (citas médicas semanales, reuniones periódicas…), recibir notificaciones previas a estos eventos o incluso hacer que tu agenda se actualice según tus prioridades sin intervención directa.

Transcribir y organizar reuniones automáticamente

Tomar notas durante reuniones o entrevistas puede distraerte, pero las grabadoras de Plaud o la Mobvoi TicNotes registran todo lo que ocurre en la reunión, transcriben identificando a las distintas personas que intervienen, hacen resúmenes y responden preguntas relacionadas con lo que se ha hablado. Sin uno de estos dispositivos, también se puede acceder a funciones similares con herramientas como Otter.ai y servicios similares basados en IA que capturan y transcriben lo que se dice en una reunión, para luego generar resúmenes y puntos clave que puedes revisar más rápido que una grabación completa.

Automatizar flujos entre aplicaciones sin programar

Quizá menos visible, pero muy efectivo a nivel profesional, es el uso de soluciones para conectar diferentes aplicaciones que de otro modo funcionarían de forma aislada, creando experiencias de trabajo y vida más fluidas. Zapier o IFTTT permiten, por ejemplo, que un correo etiquetado automáticamente cree una tarea en tu gestor de proyectos, que un evento en tu calendario active una notificación en tu app de productividad o que un documento guardado en tu nube se procese y se archive en otro sistema.