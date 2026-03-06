Cómo puede sobrevivir la red eléctrica a la explosión de la IA

En medio de inversiones astronómicas de centros de datos, en el MWC se reflexiona sobre el aguante de la red eléctrica ante la previsión de que la demanda energética se dispare

Durante el Mobile World Congress de Barcelona ha quedado patente que todo el sector tecnológico se prepara para la era de la Inteligencia Artificial (IA). Pero entre fabricantes de móviles, operadoras y otras empresas queda una gran olvidada con sus propias necesidades: la red eléctrica. La Agencia Internacional de la Energía prevé que entre 2024 y 2030 el consumo de electricidad de los centros de datos crezca un 15% anual. Cuando termine la década actual, estas infraestructuras necesitarán 945 TWh al año, el equivalente a lo que gasta Japón.

El aguante de la red eléctrica actual es uno de los temas que han aflorado en el MWC 2026. “A medida que los centros de datos se van haciendo más y más grandes afectan al propio diseño de la red eléctrica. Hay que llevar líneas de alta tensión y la red tiene mucha ingeniería por detrás que impacta en cómo el país va a afrontar sus necesidades en los próximos años”, apunta Alfonso Álvarez, CEO de Cellnex España.

Su compañía, que ha mostrado durante el evento las capacidades de resiliencia energética de su centro de comunicaciones de Collserola, está lógicamente pendiente de esta cuestión. “Hay discusiones de cómo aumentará la capilaridad de la red eléctrica y de cómo no agotar su crecimiento”, comenta Álvarez. “Pensemos que la IA es solamente una parte del crecimiento previsto. Pero las industrias de España tienen sus propios planes de crecimiento. La tormenta perfecta es que se junte una necesidad muy grande del software, de la IA y de las telecomunicaciones, en general, que agote la capacidad de crecimiento de la red”.

Una de las mesas redondas del Mobile ha abordado en profundidad una reflexión sobre las mejores fórmulas para que la red eléctrica absorba el crecimiento de la demanda proveniente de la IA. Uno de los participantes, Stephen Douglas, responsable de Estrategia de Mercado del prestador de servicios de teleco Spirent, mostró una postura clara: “El reto para la red es que aumentar la generación no es algo sencillo ni rápido de hacer”, señalaba, antes de añadir que se necesita un nuevo modelo: “En vez de tener una red de generación eléctrica centralizada, debemos sumar recursos, como micro redes que se puedan conectar a la general”.

Micaela Martinelli, directora de Soluciones Sectoriales en Telefónica, proponía nuevas formas de generación: “Necesitamos aumentar la generación eléctrica con energías sostenibles. Pero también hay compañías que han empezado a invertir en reactores modulares pequeños. Si se desarrolla correctamente, esta tecnología ayudará a proporcionar la energía necesaria que quizá no se conseguirá solo con la solar y la eólica”.

La red eléctrica es cada vez más compleja. Los centros de datos tienen sus propias necesidades, pero a veces llevan aparejadas sus propias plantas de producción. En España, además, las renovables tienen una presencia destacada en el mix energético. Y esto requiere de una gestión más eficiente.

A esto hacía referencia otro de los participantes en la mesa, Ángel Matia, CIO de Axpo Iberia, proveedor de servicios energéticos para empresas. Su empresa ayuda a los operadores de centros de datos a desplegar la infraestructura eléctrica. “Hemos trabajado con las grandes compañías del mercado durante años y esperamos seguir haciéndolo. Y creo que una de las claves es que estamos centrados sobre todo en la generación de energía, pero necesitamos gestionar la demanda para que sea más flexible”.

Si algo tienen claros todos los ponentes es que la red eléctrica requiere una gestión automatizada más eficiente. “Necesitamos una capa inteligente que gobierne la red eléctrica. Necesitamos modernizar todos los centros de control que tenemos para encajar la demanda con la generación energética”, subraya Martinelli, de Telefónica.

Los especialistas vuelven los ojos precisamente hacia la tecnología que incrementa la demanda como posible solución. “Creo que la IA se convertirá en una parte crítica de todo esto en los próximos cinco años. La utilizaremos más y más para ayudar a que la red sea flexible y gestionar la coordinación entre la demanda y la generación en tiempo real”, concluye Douglas, de Spirent. Algo así como combatir a la IA con IA.