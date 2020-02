Facebook pospone su ‘app’ para ligar en Europa por dudas con la privacidad

Facebook ha aplazado el lanzamiento de su servicio para ligar debido a dudas sobre su atención con la privacidad de los usuarios. El retraso resulta embarazoso para la compañía: la red tenía ya programados los detalles del lanzamiento de Facebook Dating en Europa, que coincidiría este viernes con la festividad de San Valentín, cuando se ha visto obligada a dar marcha atrás por no haber tenido en cuenta la legislación local.

La Comisión irlandesa de Protección de Datos, que se encarga de supervisar la sede europea de Facebook en Dublín, publicó un comunicado a última hora de este miércoles para explicar cómo había sido el proceso: "Facebook Irlanda contactó primero con la Comisión de Protección de Datos en relación con su despliegue de la nueva herramienta Dating el lunes 3 de febrero", empieza su declaración. "Nos preocupó mucho que esa fuera la primera comunicación de Facebook sobre esta nueva herramienta, considerando que su intención era desplegarla el 13 de febrero", añaden.

El organismo lamentaba que la red social no les hubiera proporcionado un documento que detalle la valoración del impacto en protección de datos ni les hubiera explicado las decisiones tomadas por Facebook sobre esta app. Debido a estos temores, el lunes pasado la Comisión mandó a sus agentes a la sede de la compañía para hacer una inspección y reunir documentación.

Al conocer los planes de los funcionarios, Facebook optó por cancelar el lanzamiento. La compañía no contaba con este retraso ya que había previsto en paralelo una campaña de comunicación, que se paró al surgir los problemas de privacidad con el organismo irlandés.

La red social ha emitido un comunicado en relación con su despiste sobre privacidad en Europa: "Es muy importante que acertemos con el lanzamiento de Facebook Dating, así que nos vamos a tomar un poco más de tiempo para dejarlo a punto para el mercado europeo. Hemos trabajado cuidadosamente para crear fuertes protecciones de privacidad y completar la valoración del impacto del procesamiento de datos antes del lanzamiento previsto en Europa, que fue entregada la Comisión de Protección de Datos irlandesa cuando fue solicitada", dice el comunicado entero.

Facebook avisó demasiado tarde de sus planes inminentes y la Comisión no cedió ni hizo la vista gorda, sino que les solicitó la documentación cuando tuvo noticia del lanzamiento.

Dating se anunció en mayo de 2018 y se lanzó por primera vez en Colombia en septiembre de ese año. Un año después llegó a Estados Unidos. Está activa en otros 18 países, entre los que destacan Argentina, Canadá, Bolivia, Brasil, México, Perú, Vietnam y Uruguay. La compañía había prometido que estaría en Europa "a principios de 2020". De momento, por su descuido ante las autoridades irlandesas, no será así.

La app requiere que los usuarios se registren en el servicio con un perfil nuevo y específico para ligar. No sirve la cuenta tradicional de Facebook. Pero una vez hecho eso, la compañía te sugiere otros usuarios con perfil en Dating a partir de sus gustos y comportamientos en el Facebook original. Facebook permite además que se añadan a Dating posts de Instagram. La esperanza de la compañía es probablemente atraer a público más joven mediante Instagram a su app de citas. Este trasvase de datos de la app tradicional hacia una herramienta nueva puede haber disparado la preocupación de las autoridades.

En su presentación, Dating aspira a distinguirse abiertamente de Tinder: "Facebook Dating no va sobre swipe [mover una foto a izquierda o derecha para aprobar o desaprobar otro perfil y poder conversar] o tener que esperar que le gustes a otro para tener una oportunidad de hacerte ver. Si estás interesado en alguien, puedes comentar directamente en su perfil o darle a 'me gusta' para hacérselo saber". Facebook advierte que no te propondrá a tus amigos en la red social, pero para establecer relaciones entre gente cercana ha creado una herramienta especial: el "flechazo secreto" o "secret crush", que sirve para indicar, sin revelarlo, quién de tus amigos te gusta. Si hay coincidencia, surge el amor.

Todas estas funciones no llegarán de momento al mercado europeo. Quien quiera ligar por Facebook, deberá esperar.