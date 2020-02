LG anuncia que no acudirá al Mobile World Congress por el coronavirus de Wuhan

La expansión del coronavirus de Wuhan deja sus primeros efectos en el Mobile World Congress 2020 (MWC). La compañía coreana LG ha anunciado este martes en un comunicado que no acudirá al congreso mundial de móviles, que se celebrará en Barcelona entre el 24 y el 27 de febrero. Esta medida, según la compañía, tiene como objetivo “anteponer la seguridad y la salud de sus empleados” evitando traslados entre diferentes países ante la crisis sanitaria internacional desatada por el brote. La marca prevé celebrar próximamente otros actos para anunciar sus nuevos móviles de 2020.

“LG Electronics está siguiendo y monitorizando de cerca la situación actual relacionada con el nuevo brote de coronavirus que fue declarado recientemente como una emergencia mundial por la Organización Mundial de la Salud, ya que el virus sigue propagándose fuera de China”, explica la compañía en el comunicado. Su decisión de no participar en el MWC, según sostiene, “evitará exponer innecesariamente a cientos de empleados de LG a viajes internacionales, algo que la mayoría de los expertos en salud ha aconsejado”.

La OMS declaró la semana pasada una emergencia internacional por el coronavirus. Los primeros casos se detectaron a finales de diciembre en Wuhan. Ahora ya hay más de 20.000 personas infectadas y el número de muertos supera los 400 en todo el mundo. La cifra de países afectados ronda la veintena. En España, por el momento solo se ha confirmado un caso. El paciente, de nacionalidad alemana, se encuentra ingresado y aislado en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de La Gomera.

Aun así, el fabricante surcoreano ha pospuesto las presentaciones que tenía previstas para el MWC. Es el primer gigante tecnológico que descarta acudir al evento, en el que cada año se dan cita las principales compañías de la industria de la telefonía móvil. La GSMA, organizadora del Mobile World Congress, prevé que en 2020 acudan al congreso más de 109.000 personas de casi 200 países. En los últimos dos años, la presencia asiática en el congreso ha aumentado de un 14% a un 16%, según un informe del evento publicado por la GSMA en 2019. El año pasado, un 6% de los asistentes eran de China.

LG acostumbra a presentar nuevos terminales cada año en el MWC. Por ejemplo, en 2019 mostró el LG G8 ThinQ, un móvil llamativo porque se puede controlar con gestos, y el LG V50 ThinQ 5G, su primer dispositivo compatible con la tecnología 5G y que cuenta, además, con una pantalla doble. En esta ocasión la marca tenía previsto presentar dispositivos en el congreso. También ofrecía la posibilidad de cerrar citas con especialistas durante para conocer su nueva gama de smartphones para 2020.

La postura de la organización

El anuncio de LG llega solo unos días después de que la GSMA asegurara en un comunicado que la feria se celebrará según lo previsto. "El próximo evento del MWC Barcelona se llevará a cabo según lo planeado en todos los lugares de la Fira Gran Vía y Fira Montjuïc, incluidos YoMo y Four Years From Now (4YFN)", señala el comunicado, en el que la GSMA afirma estar analizando y evaluando el impacto potencial del brote del coronavirus.

Según se explica en el mismo, se proporcionará asistencia médica adicional en los espacios en los que tendrá lugar el MWC “en el periodo previo y durante la celebración del evento”. La organización subraya que está trabajando con Fira de Barcelona para asegurar "suficientes productos desinfectantes en todos los lugares". Por ejemplo, planea implementar un programa de limpieza y desinfección en lugares en los que hay una mayor probabilidad de contacto: desde las zonas de restauración a los servicios o los espacios con pantallas táctiles.