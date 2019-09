El Hospital 12 de Octubre prueba una ‘app’ para prevenir el suicidio en pacientes psicóticos

La madre de Javier, Remei Silvestre, recuerda la primera vez que acudieron a consulta después de que a su hijo le diera un brote psicótico cuando estaban de viaje en Japón: “El doctor nos dijo que iba a ser muy complicado”. Javier solo tenía 18 años y toda una vida por delante. Pero, según relatan sus padres, tenía que cambiar su forma de enfocar la vida y seguir unas pautas. Entre ellas, dormir ocho horas, evitar el estrés o no consumir ningún tipo de sustancia. “Eso con 18 años es difícil de aceptar”, afirma su padre. Además, la medicación le empezó a afectar. No podía escribir porque le costaba concentrarse. Estudiaba música y, al tocar el violín, le temblaban las manos. Esa, según cuentan sus padres, no era la vida que él quería: “Cuando te pasa algo así, tu proyecto de vida se desmorona”.

Cerca de 800.000 personas se suicidan cada año, según la OMS. “Hemos tratado de hacer todo, pero no puedes atar a alguien para que no se suicide. La clave para evitarlo está en la educación emocional. La mente es tu mejor aliado y puede ser tu peor enemigo”, explica con los ojos llorosos Bonet.

La frustración que sentía Javier se refleja en algunos de sus escritos, recopilados por su familia en un libro titulado ‘Elucubraciones inconexas y otros poemas’. En uno de ellos, titulado Ens veiam aviat (nos vemos pronto, en español) habla así de la muerte: “Me gustaría encontrarla. No la conozco y es seguro que lo haré, quiera o no. Es irrevocable su aparición en la escena que representa el existir. Me veo ante ella, tímido, sin atreverme a abrazar con mi alma su misterioso halo, pero convencido de que solo es ella quien puede redimirme de unas cadenas que me atan y oprimen, pero que no se muestran sobre la fachada, sobre la imagen borrosa que dibujo en la superficie”.