“En una década habrá carne sintética de laboratorio”

El madrileño Manuel Fuertes se mudó a Reino Unido con solo 14 años. Sus altas calificaciones le permitieron estudiar ciencias de la ingeniería en la Universidad de Oxford. Terminó con 21 años y montó su propia empresa. “Nos dedicamos a buscar inventos que sean patentables, que los podamos proteger a través de propiedad intelectual”, asegura. Su sede, que inicialmente estaba en Bristol (Reino Unido), se trasladó a Londres y años después, abrió filiales en Singapur, Hong Kong y Shangái. 20 años más tarde se instala en su nueva oficina Madrid.

En su empresa llamada Kiatt ponen en contacto a inversores, científicos y empresas para que los descubrimientos científicos y los desarrollos tecnológicos lleguen al público. Ahora lo hará en España donde “hay ciencia muy buena y puntera, no solo en las universidades y centros de investigación sino también en el tejido empresarial”, asegura Fuertes. Además cree que a veces los grandes proyectos “se quedan en los cajones” porque no se buscan los intermediarios para sacar a la luz los avances científicos o no se saben canalizar bien.