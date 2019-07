La empresa española Sherpa ficha al creador de Siri

La empresa vasca Sherpa, entre las mejores del mundo en el desarrollo de asistentes digitales, un mercado en el que se codea con las poderosas Google, Apple o Amazon, ha logrado incorporar como “asesor estratégico” a Tom Gruber, el creador de Siri. Es un fichaje estrella que da más prestigio a la compañía dirigida por Xabi Uribe-Etxebarria y refuerza la privilegiada posición que tiene entre los gigantes tecnológicos. “Ya no somos solo los creadores de unos algoritmos que funcionan muy bien. Además de una tecnología extraordinaria, contamos en nuestro equipo con una autoridad mundial que, sobre todo, nos va a dar credibilidad”, afirma a este diario el fundador de Sherpa.

Antes competidores, Uribe-Etxebarria y Gruber son ahora aliados. El tándem más cotizado en el campo de la inteligencia artificial decide unir sus fuerzas con la misión de colocar a Sherpa a la cabeza de los asistentes virtuales más potentes y avanzados del panorama. “La llegada de Tom Gruber supone un hito importante para la compañía [española]. Su experiencia y visión están perfectamente alineados con la estrategia de Sherpa”, comenta el emprendedor vasco. Esta joven plataforma tecnológica, en apenas ocho años de andadura, está dispuesta a disputar la champions de la inteligencia artificial y echar un pulso a Siri (Apple), Alexa (Amazon), Google Assistant, Cortana (Microsoft) y Bixby (Samsung).

Uribe-Etxebarria y Gruber se conocieron personalmente en 2013 en las reuniones que ambos mantuvieron cuando Apple se interesó por Sherpa y sondeó adquirirla. Aquella operación no cristalizó. Seis años después están en el mismo bando. Gruber, cocreador de Siri en 2008, vendió la fórmula dos años después a Apple por 200 millones de dólares. El experto informático quedó libre en septiembre pasado tras ocho años en la firma estadounidense, donde estaba encargado de dirigir el grupo dedicado a incrementar las capacidades inteligentes de la interfaz de iOS.

“Cuando Gruber dejó Apple, comenzamos a tomar más contacto. A él le gustó mucho nuestra tecnología. Vino a visitarnos varias semanas y se quedó impresionado porque, según nos dijo, con muy poca gente estábamos consiguiendo unos resultados buenísimos en inteligencia artificial. Le propusimos trabajar con nosotros y lo hemos conseguido”, explica Uribe-Etxebarria (Algorta, 1982). Gruber, muy aficionado a la fotografía e involucrado en proyectos para mejorar la situación de los océanos, trabajará “en exclusiva” para Sherpa.

El ex consejero delegado de Apple John Sculley y el fundador de Sherpa, el ingeniero y emprendedor vasco Xabier Uribe-Etxebarria, durante un acto en 2014.

Visité la sede de la compañía en Bilbao y me impresionó su tecnología. Entre las empresas de asistentes digitales que he visto, el producto y el equipo de Sherpa es el que más me ha entusiasmado. Por eso he decidido unirme”, dice Gruber en el comunicado que la firma vasca ha facilitado este martes para anunciar su contratación.

Sherpa alumbró en 2012 su asistente digital, el primero en castellano, y ha conseguido posicionarse con el paso del tiempo entre los mejores, gracias a sus aptitudes conversacionales y, sobre todo, predictivas. La tecnología capaz de humanizar dispositivos (automóviles, teléfonos móviles, auriculares inteligentes, altavoces domésticos, electrodomésticos y otros complementos electrónicos) permite al asistente virtual conocer los gustos y necesidades del usuario y anticiparse a los mismos antes de que este se lo pida.

Uribe-Etxebarria y Gruber trabajarán conjuntamente en “mejorar la estrategia de la compañía y en crear nuevas funcionalidades para el asistente digital”. “Gruber pondrá su experiencia y conocimientos al servicio de Sherpa.ai para potenciar el desarrollo de la nueva generación de capacidades para los asistentes digitales, como la personalización predictiva y proactiva”, remarca el empresario vasco.

Recientemente, ha puesto en el mercado las plataformas Sherpa.ai Conversational OS, que permite integrar la tecnología del asistente digital en cualquier dispositivo, y Sherpa.ai Predictive and Recommending Engine, a través de la cual las empresas pueden dotar de tecnología predictiva a cualquier producto. Los asistentes digitales de última generación, explica Uribe-Etxebarria, tienen que “ir por delante de nosotros y estar preparados para facilitarnos la vida sin necesidad de que el usuario lo demande”. Una ecuación algorítmica podrá “leer 500 correos electrónicos en un segundo y discriminar aquellos que requieren una contestación urgente de otros que son puramente informativos o pueden esperar”. El vehículo podrá predecir la ruta del conductor y marcarle el mejor itinerario, y una aplicación para móviles leerá todas las noticias del día y seleccionar aquellas que pueden interesar a su dueño. Sherpa trata de ir “un paso más allá que nosotos”.

La incorporación de Gruber es “un espaldarazo” para la marca española: “Damos un salto, ganamos reputación y ahora los competidores van a tomarnos más en serio”, destaca Uribe-Etxebarria. Con sede en Erandio (Bizkaia) y Sillicon Valley (San Francisco), Sherpa cuenta con un delegado en Indonesia que se ocupa del mercado asiático y prevé abrir oficinas comerciales en Madrid y otras ciudades europeas. Cuenta con casi 50 investigadores –“somos pocos para todo lo que hacemos”, dice su fundador y CEO- pero prevé duplicar la plantilla en los próximos meses.

Sherpa, galardonada como Mejor Asistente Personal Inteligente en la edición de este año de los premios de inteligencia artificial que organiza la plataforma Tech Breakthrough, tiene entre sus clientes a la firma alemana de coches de lujo Porsche y Samsung y confía en rematar acuerdos con otras multinacionales en un plazo breve de tiempo. A comienzos de año cerró una importante ronda de financiación por valor de 15 millones de dólares para “acelerar su crecimiento” y antes de acabar este ejercicio podría rematar otra nueva ronda por una cifra situada entre los 10 y los 20 millones. En 2019 va a superar con holgura sus previsiones de venta, pues en solo seis meses ha facturado por encima de lo que sus responsables habían previsto para todo el ejercicio.