Así caemos por la espiral tóxica de YouTube

Es la primera vez que entras en YouTube y preguntas en su buscador, el segundo más usado del mundo, por el cambio climático. Entre los resultados, la mayoría son vídeos más o menos acordes con el consenso científico. Pinchas en el primero que YouTube te recomienda que veas, uno de Acciona sugiriendo soluciones a esta crisis climática. Tras verlo, YouTube te recomienda varios vídeos científicos, solo tres sobre el futuro del clima. En el primero de ellos, un youtuber desconocido explica que el calentamiento es "falso". Su canal se llama Atraviesa lo desconocido y si dejas que empiece su vídeo, atraviesas realmente un umbral hacia una nueva pantalla en la que casi todas las recomendaciones son conspiraciones pseudocientíficas. Incluso evitando este canal, tras un par de vídeos con mensajes correctos sobre la ciencia del clima, YouTube te muestra una mayoría de vídeos conspiranoicos y negacionistas. Y a partir de ahí, se desciende por una espiral de vídeos que defienden todo tipo de patrañas, desde que la Tierra es plana hasta que la Luna es una construcción artificial que se nos oculta.

A este fenómeno los anglosajones lo denominan rabbit hole (madriguera de conejo), en referencia a la caída que llevó a Alicia a ese país de maravillas y pesadillas. Esta caída se produce en YouTube en todos los temas cercanos a la ciencia. Preguntar por el 50 aniversario de la llegada a la Luna o por el agua en Marte lleva una y otra vez a este agujero. El algoritmo que nos recomienda lo que ver en el portal de vídeos de Google insiste en que sepamos que la NASA miente, que los extraterrestres ya están entre nosotros o que Nostradamus fue un gran profeta.

En cuestiones de salud, la caída es más brusca si cabe: desde el comienzo la mayoría de las recomendaciones son peligrosa pseudociencia. Como denunciaron las autoridades catalanas hace un año, buscar "cura cáncer" sugiere toda clase de curanderos y canales que aseguran que el remedio es tan sencillo como tomar bicarbonato. Las falsedades sobre los peligros de vacunar a los bebés nos asaltan tras ver el primer vídeo recomendado, que es legítimo, sobre vacunas.

YouTube es la segunda página web más visitada del mundo, tiene 1.900 millones de usuarios registrados que lo visitan cada mes y ven más de 1.000 millones de horas de vídeo. Su buscador es el segundo más usado detrás de Google, que pertenece al mismo grupo que YouTube. Las recomendaciones de Youtube tienen una enorme capacidad de influencia. Su preferencia por una mezcla de argumentos bizarros, visiones extremas y bulos junto a vídeos más convencionales tiene consecuencias. Esas recomendaciones aparecen en la página principal de YouTube de cada usuario y en la columna de vídeos que propone como “siguiente” al acabar de ver cada uno. El algoritmo que gestiona estas sugerencias es responsable de la mayor parte del tiempo que los usuarios pasan en la plataforma.

Si Facebook es el lugar donde se encuentra gente con gustos peculiares que antes de internet no se conocían, YouTube es su gran altavoz. Cuando un usuario ve un vídeo, la plataforma recomienda siempre un vídeo “siguiente”. El espectador no debe tomar ninguna decisión. Ese es el camino que lleva a agujeros negros de distinta profundidad. El descenso requiere pocos esfuerzos de espeleología digital: solo hay que dejarse llevar por lo que el mecanismo de YouTube cree que le mantendrá en la plataforma durante más minutos.

En EL PAÍS hemos hecho ese descenso experimental con dos docenas de búsquedas vinculadas a temas sociales y políticos en español: cáncer, vacunas, denuncias falsas, tierra plana, política, pucherazo, Pedro Sánchez, Zapatero Venezuela, políticos corruptos en España, referéndum catalán, sentencia la manada, pensiones en España, crisis económica 2019, paro en España, inmigración España, privilegios inmigrantes, cambio climático, cómo ligar, aniversario luna, vacunas, agua en Marte. Hemos abierto una sesión privada en el navegador para que nuestro historial no influyera en las decisiones del algoritmo, hemos escrito la palabra o expresión clave del tema en la barra de búsqueda de YouTube y hemos clicado en una de las primeras opciones que ofrecía. De ahí seguíamos simplemente los vídeos que YouTube ofrecía como siguiente: estábamos en manos del algoritmo.

YouTube apenas revela detalles sobre cómo funciona su algoritmo de recomendación. “Nuestros sistemas reflejan el interés del usuario y optimizan para una satisfacción a largo plazo”, dice la compañía. Como sabe quien mira lo más leído en un periódico digital, el “interés del usuario” es voluble y básico. YouTube retoca constantemente su algoritmo. Desde hace unos años confía más en los minutos que se ven de un vídeo y los likes para evitar titulares virales o fotogramas llamativos.

Cada día YouTube recomienda 200 millones de vídeos solo en su página de entrada. Su escala es inconmensurable. El 26% de los españoles dice usar YouTube para informarse, según el último informe del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford.

En inglés las recomendaciones políticas son tan radicales como las pseudocientíficas. Desde un discurso oficial de un político es fácil llegar a canales de contenido racista o supremacista y es por donde YouTube ha empezado a trabajar, incluso cerrando canales.

Muchos de estos experimentos en español no llevan necesariamente a estos agujeros y, en muchos casos, parece que el algoritmo se resiste a llevarnos por derroteros demasiado tóxicos en cuestiones políticas. Hace unos pocos meses no era así. Por ejemplo, una búsqueda sobre "la manada" a finales de 2018 ofrecía desde los primeros resultados una mayoría de vídeos de carácter machista y muy ofensivos hacia la víctima de la violación y el colectivo feminista. Además, deslizaban todo tipo de interpretaciones basadas en conspiraciones. Ahora, estos mismos vídeos aparecen recomendados, pero menos, y ya no se ofrecen en una espiral sin fin. No obstante, depende de la formulación: los resultados de "sentencia la manada", "pucherazo electoral" o "privilegios inmigrantes" son mucho más tóxicos que "manada", "elecciones españa 2019" e "inmigración".

Pero ha sido así durante muchos años, como denuncian numerosos especialistas, creando lo que algunos denominan la influencia alternativa. En YouTube se ha creado un universo de realidades paralelas a la ciencia o al consenso político, en el que las conspiraciones son el pensamiento convencional. Así, la amplificación algorítmica de los contenidos más extremos puede llevar a radicalizar a jóvenes o a convencer de que la quimioterapia es lo que mata.

"El algoritmo trabaja como una bola de nieve: puede crecer mucho en ciertas condiciones. Parece que la pseudociencia creció mucho en España y el extremismo más en Estados Unidos. La desinformación anti cambio climático no explotó en Francia, por ejemplo. Pero las cosas pueden cambiar y el extremismo puede también crecer exponencialmente en España”, dice Guillaume Chaslot, ex ingeniero en YouTube y ahora fundador de la web Algotransparency.org. ¿Podría ser que YouTube retocara el algoritmo para evitar que algo crezca en un lugar determinado? No está claro, dice Chaslot, pero “YouTube intenta hacer la menor intervención manual posible”.

El algoritmo intuye que quien busca sobre “la manada” o “inmigración” estará más minutos o verá más vídeos si le ofrecen contenido polémico. Es probable que el algoritmo lo haya aprendido de otros humanos, que dedican más tiempo a ver vídeos de ovnis que del hábitat de animales salvajes.

Pero es evidente que el ecosistema español es distinto al inglés. Puede ser por varios motivos, según Ricardo Baeza Yates, catedrático de la Universitat Pompeu Fabra y especialista en sesgos en internet: “Uno, hay menos contenido en español; dos, hay menos usuarios; tres, hay menos polarización que en Estados Unidos”.

En enero, YouTube anunció en Estados Unidos que los contenidos que rozaban la pseudociencia iban a ser menos recomendados. A principios de junio, reveló que ese cambio estadounidense había llevado a un 50% menos de visualizaciones de esos vídeos y que iba a llevar el cambio a otros países. No se sabe si España estará entre ellos.

YouTube ha tenido que actuar sobre todo en su plataforma recientemente en casos de acoso por homofobia, promoción del supremacismo blanco o creación de bulos que acusaban de ser actores a las víctimas de masacres en colegios en Estados Unidos. El castellano no tiene un repertorio tan profundo de extremismo.

Cuando alguien entra en Facebook, Reddit, Twitter, debe buscar activamente sus amigos, sus intereses. A menudo hay visiones que limitan con la decencia que son difíciles de encontrar. También ocurre en Google. El buscador no ofrece bulos ni inventos como respuestas a búsquedas sencillas como “vacunas” o “crisis económica”. Pero YouTube, que es una empresa de Google, sí. ¿Por qué son tan distintas las herramientas de una misma empresa? La explicación más sencilla es que el objetivo de Google es mandarte a la mejor página; YouTube en cambio quiere mantenerte en la suya.