Zuckerberg se compromete con la privacidad sin pedir perdón ni explicar los últimos fallos

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se ha comprometido este martes en San José (California), donde se ha celebrado la conferencia anual (denominada F8), con la privacidad tras la última etapa de la compañía, marcada por el escándalo de Cambridge Analytica y por las posteriores brechas de seguridad, así como por la proliferación de noticias falsas y el uso de la red social para interferir en procesos democráticos. “Creo que el futuro es privado”, afirmó el máximo responsable de la compañía. “Sé que [los usuarios] os lo tomáis en serio y sé que no tenemos la mejor reputación, pero me comprometo a empezar una nueva etapa. No va a ser de un día para otro, pero creo que hemos mostrado que tenemos lo que hace falta para hacer productos que quiere la gente. Estoy seguro de que vamos a conseguirlo”, remarcó sin pedir perdón en ningún momento, a diferencia de lo que ha hecho reiteradamente en los dos últimos años

Los seis pilares de Facebook en cuanto a privacidad son Interacciones privadas, encriptación, permanencia limitada (caducidad programada), seguridad, interoperabilidad y almacenamiento de datos seguro. “No tenemos todas las respuestas. No sabemos cómo va a funcionar y nos va a llevar tiempo”, declaró con un tono de debilidad buscando recobrar la confianza perdida tras los últimos escándalos.

Messenger, la mensajería interna de Facebook convertida en aplicación con entidad propia, va a ser protagonista. “Va a ser la app más rápida del mundo”, ha subrayado. En tres meses llegará al mercado esta nueva versión que estará también disponible para escritorio y tabletas, incluirá videollamada y envíos de archivos. Una manera de acercarse tanto a Telegram, como a Slack, a punto de salir a bolsa.

WhatsApp, su gran fortaleza en Europa, Asia y América Latina, tuvo un capítulo aparte. “Quiero que enviar dinero sea tan fácil como enviar una foto a un amigo. De momento ya funciona en India. Pagos y comercio son dos aspectos que me ilusionan para el futuro y que seguirán dando sorpresas”, ha dicho Zuckerberg. No ha citado que, en México, Banco Santander y WhatsApp cerraron un acuerdo a comienzos de abril para explorar la opción de hacer transferencias entre particulares.

Mark Zuckerberg, durante la intervención de este martes. Marcio Jose Sanchez AP

Sobre Facebook, anunció una nueva etapa: “Desde los comienzos hemos hecho cuatro versiones. Esta es la quinta, FB5. El foco va a estar en las comunidades". “Ya no será azul”, se sonrió, una ruptura con lo clásico. En la página inicial tendrán relevancia los grupos privados, por encima de las noticias, fotos o comentarios de amigos.

Instagram será, directamente, una tienda online. Con Shopping, se podrán hacer compras directamente. “Queremos que adquieras las creaciones directamente de los autores”, ha explicado.

La realidad virtual, una de las apuestas que avanza más lentamente, tuvo también su atención. Desde la adquisición de Oculus han intentado acercarlos al consumidor medio con opciones más asequibles, como con móviles o gafas por debajo de 300 dólares. Spark AR studio, un programa para desarrolladores, pretende hacer mucho más sencilla la creación de contenido. Esta apuesta se refuerza con Quest un nuevo modelo de gafas independientes que saldrán al mercado por 399 dólares el 21 de mayo.

Portal, su asistente para el hogar y videoconferencia, llegará a Europa a lo largo del año. Un aparato con inteligencia artificial integrada, capaz de seguir al protagonista de la conversación dentro de un grupo o elevar su voz. Su expansión estará reforzada con la integración de WhatsApp, la mejor inyección de usuarios para este aparato que tanto miedo ha despertado.