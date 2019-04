WhatsApp cierra los canales de los partidos y se sale de la pelea electoral

El último día de la campaña electoral, los canales de WhatsApp oficiales de los principales partidos permanecen mudos. La herramienta, que fue clave en elecciones como la brasileña, ha terminado en descontrol en España. Podemos anunció el martes que sus cuentas habían sido cerradas. Durante miércoles y jueves, el resto de partidos nacionales fueron cayendo sin anunciarlo públicamente. Todos usaban la herramienta de formas algo distintas, pero hace dos días que no comunican.

La respuesta que ha obtenido EL PAÍS de fuentes de Facebook es clara: los partidos políticos no pueden usar la API de WhatsApp Business (la aplicación para gestionar cuentas de empresas) o de proveedores externos para mandar mensajes masivos. Los proveedores externos ayudan a los partidos a clasificar y mandar mensajes a miles de usuarios de golpe. Ninguna de las empresas españolas que lo hace es proveedora certificada por Facebook.

La estrategia de los partidos era enviar mensajes virales, favorables o buenos discursos de sus candidatos a los suscritos, esperando que los distribuyeran entre sus contactos. Era una manera de conectar directamente con los seguidores más convencidos y fieles. La mayoría de partidos envió no más de tres o cuatro mensajes al día durante la primera parte de la campaña, pero WhatsApp no lo ha permitido más. Desde Facebook dicen que dejaron claro en sus reuniones con los partidos previas a la campaña que prohibirían las cuentas que no cumplieran las reglas. Al final han acabado por aplicar la norma de manera estricta.

Desde los partidos lamentan que les hayan capado una de sus principales vías de comunicación a dos o tres días de las elecciones. Pero esto no implica que los partidos no puedan usar WhatsApp en absoluto. La regla de WhatsApp es seguir los estándares responsablemente y como cualquier otro usuario. Aparentemente, los partidos grandes no lo estaban haciendo y se han quedado sin canales. Este jueves y viernes hay partidos catalanes, valencianos y canarios, probablemente con muchos menos seguidores inscritos en sus cuentas, han seguido mandando algún mensaje.

El Partido Popular ha reenviado un mensaje en WhatsApp para retomar esos contactos a pocas horas del cierre de campaña. Podemos, por su parte, ha puesto todo su esfuerzo en Telegram, donde cuenta con varios grupos multitudinarios. El principal ha pasado de 10.000 a más de 30.000 miembros esta semana. Desde allí, este viernes por la tarde apuraban el último día de campaña para llegar a los indecisos. Lo hacía invitando a los suscritos a compartir con sus contactos un vídeo de Pablo Iglesias. Y les pedía que lo hicieran, precisamente, por WhatsApp.

La acción de WhatsApp deja sin embargo algunas dudas. Uno de los partidos ha recibido en todas sus cuentas suspendidas el siguiente mensaje: “Tenemos motivos para sospechar que la actividad de tu cuenta ha violado nuestras Condiciones del servicio y decidimos mantener tu cuenta suspendida. Recibimos una numerosa cantidad de quejas acerca de tu cuenta, y para proteger la privacidad de nuestros usuarios, no revelaremos la naturaleza de dichas quejas”. En el partido se han sorprendido porque algunas de esas cuentas no habían sido usadas aún, con lo que los usuarios no podían reportarlas. Facebook no ha dado detalles sobre esta acción.

El primero fue Podemos

Podemos fue el primero en dar la voz de alarma. El lunes, durante el primer debate electoral, las cuentas del partido fueron suspendidas, sin especificar el motivo más allá de que incumplía los términos de uso. El martes por la mañana, el partido denunció que esta medida les perjudicaba electoralmente, especialmente porque el resto de partidos sí habían podido utilizar esta herramienta tras los debates electorales. Según sus cálculos, más de 50.000 personas se habían suscrito a los canales de Podemos.

“Si por la misma práctica solo se cierra la cuenta de Podemos, se trata de una discriminación y una injerencia en una campaña electoral de una empresa privada que puede influir de manera determinante como así lo indican expertos en redes sociales”, dijo Juanma del Olmo, secretario de Comunicación del partido.

El cierre de cuentas de otros partidos llegó el jueves. Según adelantó El Confidencial, la mayoría de los números de PP y PSOE habían dejado de ser “cuentas de empresa”. A lo largo de ese día, otras cuentas de Ciudadanos y Vox también fueron inhabilitadas. En un breve comunicado, un portavoz de la compañía no aclaraba las razones concretas, aunque apuntaba a que los partidos no habían utilizado de manera responsable la herramienta. "Desarrollamos tecnología avanzada de machine learning [aprendizaje automático] para identificar y dar de baja cuentas que se dedican a enviar mensajes automáticos o masivos. Estamos constantemente trabajando para mejorar nuestra habilidad para identificar y dar de baja las cuentas que abusan de nuestro servicio".

Ninguno de los partidos, a excepción de Podemos, ha hecho declaraciones públicas o ha explicado cómo les afecta este cierre. Durante unas horas, Podemos pensó que sus cuentas volverían a funcionar. Así se lo comunicó WhatsApp en un mensaje, pero después la compañía les dijo que era un error y que las cuentas seguirían inhabilitadas.

En otros países ya funciona una aplicación específica Premium para empresas que gestionan compañías partners de WhatsApp. En ella, cada empresa tiene un solo número y los mensajes en principio son de pago. Facebook no permitió que ninguna empresa oficial en España colaborara en fase beta con los partidos para esta campaña. Dejó que los partidos se espabilaran por sí mismos. El poco plazo y los nervios de las elecciones ha llevado probablemente a este descontrol.

El objetivo de Facebook con su plataforma de mensajería es que no se convierta en un pozo de spam y que, según la compañía, los usuarios conserven el control de su experiencia. Los mensajes a granel no serán por tanto bienvenidos.