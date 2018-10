El año 0 de la incierta revolución tecnológica de los próximos 20 años

Hay cientos de miles de imágenes de retinas de humanos. Los médicos sabían que los vasos sanguíneos de las retinas pueden reflejar la salud de un paciente. Pero no cómo. La inteligencia artificial resuelve eso: es capaz de leer miles de imágenes de retinas para buscar patrones que se relacionen con riesgo de infarto. Más pronto que tarde una imagen de la retina podrá sustituir un análisis de sangre para ver riesgos.

O las miles de fotos que hacen los satélites de los espacios. ¿Qué ser humano puede digerir medio millón de imágenes para buscar patrones que definan órbitas? Ninguno. Para un algoritmo es un rato de trabajo.

A Diane Greene, CEO de Google Cloud, esto le parece la próxima gran revolución tecnológica. La inteligencia artificial resolverá, según Greene, el cambio climático, los problemas de gasto excesivo de energía o mejorará increíblemente las cosechas. Hay compañías que usan drones para fotografiar cultivos y predecir la cosecha del año. Greene se llena literalmente la boca -pisa las palabras- al hablar con entusiasmo de cada promesa.

Greene es una de las pioneras de Silicon Valley, donde ha fundado tres empresas (Google le dio 150 millones de dólares por una, que Greene donó a ONG.) Ya como ingeniera mecánica, hizo estudios de posgraduado en informática en Berkeley a mediados de los 80. Venía de la industria petrolera, donde una mujer tenía entonces pocas opciones de prosperar. Pero California era otra cosa: "En mi clase en Berkeley había muchas mujeres. Éramos un 30%. Era algo nuevo. Todo el mundo inventaba y nadie se daba cuenta de si eras una mujer o un hombre. Simplemente hacíamos esa cosa nueva juntos", explica.

"Cuando hay más dinero, los hombres empujan a las mujeres hacia fuera"

Su entusiasmo por la tecnología es tan sincero que le cuesta entender que ahora su industria haya cambiado: "Hay muchos famosos, estatus, dinero y hay gente que hace cosas para eso en lugar de por el deseo de construir algo". Un día Greene coincidió en un avión con Gloria Steinem, líder del movimiento feminista en los 70. Le dijo que sentía discriminación en Silicon Valley, algo que nunca antes había visto. Steinem lo tenía claro, explica Greene: "Es muy obvio, me dijo. Cuando una profesión es nueva y luego crece, su estatus sube y hay más dinero, entonces los hombres empujan a las mujeres hacia fuera".

Greene habla con EL PAÍS en la feria Next, organizada por Google Cloud. En una de las conferencias principales, Rajen Sheth, encargado de la línea de producto de Inteligencia Artificial y Machine Learning, usó una imagen de 1994 de Mosaic, el primer navegador. Nacía internet para el gran público. Ahora, 30 años después, estamos en un nuevo momento Mosaic, según Sheth: 2018 es el año cero de la gran innovación de los próximos 20 años. Pero nadie tiene la misma ingenuidad. La tecnología ha sido una fuerza inmensamente positiva, pero no solo.

Las llaves del Ferrari

Google Cloud es la filial de Google para la nube. Su tarea principal es vender a empresas sus servicios tecnológicos sofisticados, entre ellos la inteligencia artificial. "Cloud democratiza todo lo que tiene Google", dice Greene. "Cualquier empresa de cualquier tamaño podrá sacar ventaja de estas herramientas y crear sus modelos". Esto es coger las llaves del Ferrari de la inteligencia artificial y dárselas a chavales de 16 años para que aprendan a conducir.

Tiene sus riesgos. El principal son los datos que se escogen para crear modelos: "Hay muchos casos donde si implementamos la inteligencia artificial de una manera tendremos una cantidad increíble de sesgos, pero de otra puede ser tremendamente beneficiosa", dice Sheth. Todas las empresas que usen estas herramientas democratizadas no tendrán a un especialista a su lado. Amazon, por ejemplo, usaba en 2015 un programa que les ayudara a fichar ingenieros. Los currículums que usaron para ver qué ingenieros preferían eran, como es aparentemente lógico, los ingenieros que ya estaban en plantilla. ¿Qué problema hubo? Que la mayoría era hombres. El algoritmo penalizaba a las mujeres.

"Qué periódico tan raro que manda a dos periodistas para entrevistarme", dijo Greene

Greene se defiende: "Es una tecnología nueva, que la gente no acaba de entender bien. La gente escribirá libros sobre todo esto". Sobre sus errores. Para Greene, es un mal menor: "Todas estas cosas deben ser tenidas en cuenta, pero no es una razón para detener el progreso", dice.

En Google, sin embargo, sus empleados sí lo han tenido en cuenta. En verano escribieron unos principios de inteligencia artificial, donde afirman que no trabajarán con armas. La empresa no ha renovado el proyecto Maven y no ha pujado por el proyecto Jedi, dos grandes contratos con el Pentágono. ¿Si no lo hace Google, otros lo van a hacer? Greene responde en silencio y abriendo los brazos. Es decir, sí. Greene explica así a sus ingenieros: "La propia comunidad de IA es la que se hace más preguntas, porque son los que lo entienden mejor. Hay por ejemplo un artículo donde explican que diseñaron un par de gafas para una mujer en un experimento de reconocimiento facial. Pero la cámara pensaba que cualquiera con esas gafas era esa mujer, aunque llevara barba. Engañaron al algoritmo". Eso, según Greene, en el mundo real no pasará.

El sector de las finanzas es otro ejemplo. Un modelo puede definir quién tiene más opciones de devolver un préstamo. Eso puede apartar sistemáticamente a un grupo de ciudadanos: "Puede tener consecuencias legales", dice Sheth. Greene lo explica de modo distinto: "Si no sabes explicar el modelo es mejor que no lo uses. Porque habrá sesgos. Puedes hacerlo, pero tienes que enseñar los riesgos a la gente", dice. Y añade: "Pero la gente ya incurre en sesgos sin IA al dar préstamos", aunque son sesgos no sistematizados o que pueden variar si cambia el empleado que decide.

La entrevista con Greene fue la primera con un medio español. Pero no solo. También era la primera vez en tres años que Greene saludaba al jefe de Google Cloud España, Isaac Hernández. Cuando Hernández acompañó al periodista de EL PAÍS, Greene saludó y tomó a los dos por reporteros. Cuando se deshizo la confusión, Greene admitió haber pensado: "Qué periódico tan raro que manda a dos periodistas para entrevistarme". Es un ejemplo del increíble ritmo de crecimiento de esta "start-up gigante", según Greene.

Google Cloud es el tercer gran protagonista en llegar al sector de la nube. Amazon y Microsoft le llevan ventaja. A Greene le persigue una cita sacada de contexto donde habría admitido que Google iba a ser la primera empresa por cuota en la nube en 2020. "Dije que era posible", dice. Y lo mantiene: "Es un mercado enorme. Ahora estamos al 10% del mercado global".