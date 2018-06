Ticketmaster sufre el robo de datos de miles de clientes en el Reino Unido

La rama británica de la web de venta de entradas Ticketmaster ha reconocido la filtración de los datos de un 5% de sus usuarios en Reino Unido después de un fallo de seguridad provocado, según asegura la empresa, por un producto de ayuda a sus clientes gestionado por Inbenta, una compañía externa. El robo se produjo el pasado sábado 23 de junio, según admitió la corporación norteamericana en un comunicado, en el que también dijo que "tan pronto como descubrimos el software malicioso, desconectamos el producto de Inbenta". El fallo afectó a unas 40.000 personas, según fuentes cercanas a la compañía, y se vieron expuestos datos personales como nombres, direcciones físicas y de correo electrónico, números de teléfono, así como información de las tarjetas de crédito de los clientes.

En el comunicado, Ticketmaster asegura haber contactado a los afectados, a los que pidió que cambiaran sus contraseñas lo más pronto posible. Además, reconoció que podría verse afectado cualquier usuario que hubiera comprado una entrada a través de su sistema en Reino Unido entre febrero y el 23 de junio de este año, o bien clientes internacionales que utilizasen su web entre septiembre de 2017 y el 23 de junio de 2018, a excepción de aquellos que operen desde Norteamérica. "Si no has recibido un correo electrónico, no creemos que estés afectado por este incidente de seguridad basado en nuestras investigaciones. Expertos en seguridad están trabajando a contrarreloj para entender cómo los datos pudieron ser revelados", dice el comunicado. Ticketmaster aseguró estar trabajando con las autoridades, así como con bancos y empresas de tarjetas de crédito, para esclarecer los hechos. La empresa ha ofrecido a los clientes afectados un servicio de monitorización de seguridad de sus cuentas durante 12 meses.