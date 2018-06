Cada usuario español usa activamente al menos cuatro redes sociales

Las redes sociales se han afianzado de forma estable en la vida de la gran mayoría de los españoles. El 85% de la población entre los 16 y los 65 años, lo que supone 25 millones de personas, son activos en alguna red social, según un estudio de la asociación del sector de la publicidad, márketing y comunicación digital IAB Spain. Y el uso no se limita a una sola red por persona. De media, los usuarios han utilizado cuatro redes en el último mes, según refleja el estudio de IAB Spain, presentado este martes. Facebook y WhatsApp son las más utilizadas, aunque el número de sus usuarios no ha aumentado desde 2017. Instagram, en cambio, es la que más usuarios gana: el 49% de los encuestados declara usarla, frente al 45% de hace un año. En general, los españoles dedican a las redes sociales una hora al día de media.

Los usuarios activos en España aseguran espontáneamente conocer al menos tres redes sociales. Las más indicadas por las personas encuestadas por IAB Spain son Facebook, Twitter e Instagram. Al presentarles un listado de redes sociales, los usuarios llegan a reconocer como tales hasta 8,7 en promedio. Cuando se les pregunta en cuáles tienen una cuenta, los usuarios contestan que al menos en cuatro de ellas. Las mujeres tienden a usar a la vez más redes que los hombres. Instagram, Pinterest, Snapchat y WhatsApp son las que utilizan más las usuarias de género femenino con respecto a los varones, que en cambio son activos más que ellas en Twitter, Linkedin y Telegram. Por franja de edad, los más jóvenes (entre 16 y 30 años) son los usuarios que utilizan más las redes sociales: de media, cada uno de ellos tiene una cuenta activa en al menos cinco redes.

El 87% de los usuarios de redes sociales asegura utilizar WhatsApp. El mismo porcentaje de la población entre 16 y 65 años tiene una cuenta también en Facebook, pero esta red social ha perdido un 4% de usuarios con respecto al año pasado. WhatsApp y Facebook lideran también el listado de las redes más utilizadas por los españoles en el último mes (85% y 83%, respectivamente). A estas dos siguen You Tube (63%), Instagram (44%) y Twitter (41%). El riesgo de perder usuarios no afecta solo a Facebook. Tres de cada diez usuarios han abandonado en los últimos 12 meses a alguna red social, según el estudio de IAB Spain. Las que más han perdido clientes fueron Twitter (un 8%), Telegram y Snapchat (ambas un 6%).

"Una cosa es hablar de las redes que conocemos y utilizamos, otra es cómo las valoramos", afirma Belén Acebes, directora de marketing e investigación de IAB Spain. En una escala de uno a diez, WhatsApp es la red social que mejor puntuación ha obtenido por parte de los usuarios españoles (8,4 puntos). La segunda red más valorada es You Tube, mientras que entre las que menos los convencen están Twitter (7,0 puntos) y Linkedin (6,8 puntos). Instagram mantiene la misma valoración que el año pasado y supera Spotify, que en cambio ha sido evaluada más severamente que en 2017 (de 8,0 a 7,8 puntos).

El auge de Instagram

Este dato confirma el momento positivo de Instagram. Según Acebes, la red de propiedad de Mark Zuckerberg "es una de las grandes ganadoras de este año". Facebook, en cambio, no ha conseguido mantener en sus usuarios la misma satisfacción que el año pasado. Los españoles que lo utilizan han hecho bajar su nota en el último informe de IAB Spain de 7,4 a 7,1 puntos. Rebeca Sáez, de la comisión de redes sociales de IAB Spain, matiza que el estudio se realizó antes de que se conociera el caso de la filtración ilegal de datos personales de usuarios desde la compañía californiana a la consultora Cambridge Analytica.

Los españoles se pasan en las redes sociales en promedio 58 minutos al día, según el estudio de IAB Spain. Las mujeres les dedican un poco más de tiempo que los hombres: de media, ellas una hora y dos minutos, ellos 55 minutos. Donde más tiempo se transcurre es en WhatsApp (una hora y media cada día) y en Spotify (una hora y veinte). Pese a no ser la red en la que más tiempo pasan los usuarios, Instagram destaca también cuando se pregunta a los españoles con qué frecuencia utilizan cada una de ellas. El 71% de sus usuarios afirman acceder a su perfil al menos una vez al día, frente al 65% del año pasado.

Si bien las actividades favoritas de los españoles en las redes sociales son chatear con otros miembros de la red, ver vídeos, escuchar música y ver qué hacen los contactos, no son pocos los que siguen a alguna marca. Ocho de cada diez aseguran hacerlo en algún momento y la mitad de ellos afirma que es una actividad a la que se dedica con bastante o mucha frecuencia. Un 34% está de acuerdo con que las marcas contacten con los usuarios, frente a un 28% que declara que no le parece bien. Al preguntarles si les molesta la presencia de publicidad en las redes sociales, las opiniones de los usuarios son muy divididas. Un 36% ha contestado que no le molesta, un 33% que le da igual y un 31% que le molesta bastante o mucho. En 2017, los que afirmaron eso fueron un 36%.