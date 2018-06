Facebook también compartió los datos de los usuarios con los fabricantes de móviles

Con el escándalo de Cambridge Analytica, la filtración masiva de datos de al menos 87 millones de usuarios de Facebook a esa empresa británica, ya quedó claro que los usuarios no tienen el control de su privacidad. Ahora se suma un nuevo varapalo: Facebook ha permitido acceder a los datos personales de sus usuarios a, al menos, 60 empresas dedicadas a la fabricación de dispositivos electrónicos, entre ellas Samsung, Apple o Blackberry, según ha publicado The New York Times.

Los fabricantes pueden hacer caso omiso a las preferencias de los usuarios en materia de privacidad y acceder a datos personales como el estado sentimental (las relaciones de pareja), la religión, las preferencias políticas o los eventos a los que asiste. Según ese mismo artículo, los fabricantes de móviles también pueden acceder a la información de los contactos de ese usuario, aunque este no haya dado su permiso para compartir esos datos con terceros.

Las empresas, entre las que se encuentran Amazon, Apple, Blackberry, Microsof o Samsung, se habrían beneficiado del acceso a esos datos durante los últimos 10 años, antes de que las aplicaciones de Facebook estuvieran disponibles para la totalidad de smartphones, según han informado fuentes de la tecnológica al The Times. El objetivo de los acuerdos con los fabricantes era permitirles desarrollar herramientas para el buen uso de la plataforma, como el sistema de mensajes instantáneos o los botones de me gusta. Aunque desde el pasado abril Facebook ha cancelado algunos de esos acuerdos, otros permanecen activos, según ha comprobado el periódico estadounidense.

Después de que estallase el caso Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg aseguró que tras detectar en 2014 el uso que se estaba haciendo de los datos personales de los usuarios, en 2015 se prohibió a los desarrolladores recopilar información de los usuarios y de sus "amigos". Pero la compañía no hizo extensiva esa restricción a los fabricantes de móviles y tabletas.

"No podemos olvidar que Facebook es una empresa de datos que permite a los desarrolladores acceder a ellos para conseguir una mejor experiencia de usuario. No conciben hacerlo de otra forma aunque normativas como la antigua ley de Protección de Datos española estipulan que los desarrolladores deben usar bases de datos falsas", señala Paloma Llaneza, abogada especializada en nuevas tecnologías y líder del grupo legal del centro de estudios de ISMS Forum, el principal evento de seguridad de la información que se celebra en España. El actual Reglamento General de Protección de Datos, una normativa europea que entró en vigor el pasado 25 de mayo, establece que el desarrollo de nuevos productos se debe hacer con el menor impacto posible en la privacidad de los usuarios.

Por su parte, Facebook ha asegurado que esos acuerdos con los fabricantes no violan sus políticas de privacidad porque el uso que pueden hacer de los datos "es muy limitado" y está estipulado en el contrato. Portavoces de la plataforma han trasladado que no tienen constancia de ningún caso de abuso o mal uso de esa información personal. La tecnológica considera a esos fabricantes "extensiones" de Facebook al "servicio" de sus usuarios. "Esos acuerdos funcionan de forma muy diferente a los que tenemos con desarradores de apps que usan nuestra plataforma", declaró Ime Archibong, vicepresidente de Facebook, al The Times.

Un portavoz de Apple explicó al periódico estadounidense que el acceso a los datos privados de Facebook les ha permitido desarrollar herramientas que permiten a los usuarios colgar fotos en la red social sin la necesidad de abrir la aplicación en el móvil, entre otras opciones. Apple aseguró que sus teléfonos no han vuelto a tener acceso a esos datos desde el pasado septiembre.

Usher Lieberman, portavoz de Blackberry, afirmó en un comunicado que su compañía solo usa los datos de Facebook para permitir a sus clientes acceder a los servicios de mensajes de la plataforma. "No extraemos ni recolectamos los datos de Facebook de nuestros clientes. Blackeberry siempre se ha dedicado a proteger los datos de los usuarios, y no a sacar provecho de ellos", dijo. Samsung y Amazon declinaron pronunciarse.

Durante su comparecencia en la Comisión Europea hace apenas dos semanas, Zuckerberg trasladó que en 2017 bloqueron 200 aplicaciones que recopilaban datos y reconoció que “tomará tiempo hacer los cambios necesarios” para salvaguardar los datos de los usuarios. Como le preguntó Guy Verhofstadt, líder belga de los liberales, "¿cómo le gustaría ser recordado: como un gigante de la tecnología del estilo de Bill Gates o Steve Jobs, o como el genio que creó un monstruo digital que destruyó nuestras democracias?". Aún está por ver.