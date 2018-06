Estas son las ‘apps’ que encontrarás en iOS y no en Android y viceversa

El nuevo Centro de Control de iOS 11 en un iPhone 8 Plus.

Hay editores que apuestan por publicar sus aplicaciones en iOs porque saben que los dueños de los dispositivos Apple son más propensos a gastar. Sin embargo hay quien busca un mercado más amplio, como es el del Android, para poner en marcha sus aplicaciones. Y es que, según publica la empresa de análisis Appfigures en su estudio sobre tendencias móviles de 2018, mientras la App Store contenía 1,6 millones de aplicaciones en 2017, Google Play disponía de 3,2 millones. Se podría pensar que el secreto está en publicar simultáneamente en ambas plataformas, pero curiosamente, y según el mismo estudio, las dos tiendas solamente compartieron 450.000 ‘apps’ el año pasado.

La lástima es que hay aplicaciones magníficas que solo se hacen para iOS y otras que solo se hacen para Android. Veamos lo que se están perdiendo ambas partes.

‘Apps’ que solo están disponibles para iOS

Fornite Battle Royale

Comenzamos con uno de los juegos online más adictivos y que más usuarios concentra del momento. Hasta ahora solo para PC y consolas, salió hace poco para móviles con iOS consiguiendo en poco tiempo más éxito que Candy Crush, Clash of clans y Pokémon GO. Según los datos de la empresa SensorPower, que indica que en su primera semana se mantuvo en el top 10 de descargas, momento en que las recaudaciones por las micro-transacciones realizadas en el juego, como los equipamientos personalizados o skins, los famosos bailes o los creativos paracaídas, llegaron a los 6,4 millones de dólares.

Lo anotamos en esta lista porque este juego aún tardará un par de meses en llegar a Android, pero irremediablemente se abrirá paso hacia un mercado más amplio, al igual que han hecho antes otros juegos que comenzaron en iOS, como Monument Valley.

Accompany

Esta ‘app’ creada por Cisco funciona como un administrador de contactos con características de calendario. Accompany, al igual que LinkedIn, busca ofrecer contacto y conocimientos sobre profesionales y empresas, pero además trabaja por nosotros en segundo plano permitiendo preparar reuniones y revisar las últimas comunicaciones realizadas con nuestros contactos. Crea mapas organizativos completos y detallados que aparecen estructurados con información exclusiva de perfiles y compañías. Lo que le permite identificar rápidamente las relaciones importantes de cualquier organización, sus afiliaciones, sus competidores y los perfiles más destacables de cada una de ellas.

Enlight Photofox

Las magníficas cámaras que portan los iPhone se complementan con esta ‘app’ de edición de fotografías de categoría Premium ,que logra el equilibrio perfecto entre los controles tradicionales tipo Photoshop­ y los filtros y efectos artísticos. Permite funciones avanzadas como curvas de tono, ajustes predefinidos, filtros espectaculares y personalizables su interfaz limpia y fácil de usar que reemplaza la mayoría de aplicaciones de este tipo.

El efecto de superposición de fotografías, la posibilidad de pintar sobe ellas y un sinfín de posibilidades artísticas activan enormemente la creatividad del usuario y dan un resultado sorprendente.

Blackbox

Lo numerosos sensores que incorporan los últimos modelos de smartphones de Apple son bien aprovechados por esta aplicación de puzles. Incluye numerosos e ingeniosos desafíos que nos harán realizar todo tipo de acciones y aspavientos con el iPhone para resolverlos: inclinarlo, gritarle o levantarlo. Todo menos tocar la pantalla, de esta forma pasaremos el tiempo intentando adivinar las misteriosas pistas que nos propone el juego.

Paper by Fifty Three

Un iPad es un dispositivo estupendo para usar como cuaderno de dibujo. Esto es precisamente lo que hace Paper, poniendo en nuestras manos una herramienta que nos sirve para escribir, dibujar, tomar notas, esbozar ideas y mucho más. Aporta una variada selección de pinceles y colores. Además utiliza gestos simples para añadir notas a las fotos en un segundo o transformar textos en listas. Paper es un medio excelente para plasmar el entorno analógico de un cuaderno en un entorno digitalizado y por lo tanto fácilmente transformable y compartible.

Just Press Records

Diariamente nos enfrentamos a tantas cosas que no es fácil recordarlas, quizás registrarlas es una buena opción. Just Press Record es una grabadora de audio móvil que comienza a funcionar con un solo toque de pantalla, permitiendo así tomar notas rápidas o grabar momentos de sonoros únicos. Como ventaja puede transcribir el audio a texto, incluso utilizando hasta 30 idiomas y teniendo en cuenta la ortografía, y sincronizar el audio almacenado con otros dispositivos a través de iCloud.

Deliveries

Ya hemos comentado que los usuarios de Apple suelen ser propensos a la compra online, por eso esta ‘app’ les viene de perlas. Se trata de una aplicación que nos ayuda a hacer un seguimiento de los paquetes que tenemos pendientes de recibir. Trabaja con la mayoría de las empresas de paquetería y servicios de correos, como UPS, FedEx, DHL e incluso rastrea los pedidos realizados a través de Amazon o Apple. La aplicación localiza cada paquete por su número de seguimiento e incluso sitúa su posición en un mapa.

‘Apps’ que solo están disponibles para Android

ES Explorador de Archivos

Ya sabemos que el entorno iOS es muy cerrado y no permite el control de carpetas tal y como hacemos en el PC o en Android, donde nos deja mover archivos de un sitio a otro, copiar, borrar o pegar. Por eso no es fácil encontrar una ‘app’ de administrador de archivos en la App Store.

Con más de 300 millones de usuarios, ES Explorador de Archivos, es uno de los mejores que podemos encontrar en Google Play, es gratuito y dispone de múltiples funciones que ayudan a administrar ficheros tanto de uso local como en la red.

Turbo Booster

En iOS no existen alternativas para programas de limpieza de caché o borrar archivos inservibles. En este entorno suele ser un proceso más complejo y menos efectivo. Sin embargo en Android existen numeras aplicaciones que nos ayudan a la tan necesaria tarea de mantener la memoria del teléfono móvil limpia de archivos inútiles o duplicados, enfriar la CPU, bloquear notificaciones y aumentar la velocidad del procesador, además, por supuesto, de eliminar virus y malware. Turbo Booster es una sencilla forma de hacerlo con apenas un toque de pantalla.

Nova Launcher

Los lanzadores de aplicaciones, es decir el software que se ocupa del aspecto de la pantalla, los menús de acceso, la disposición de los iconos, etc., suelen venir por defecto con cada sistema operativo. En el caso de iOS, aunque es mínimamente editable, no nos va a dejar instalar otro que no sea el que viene de serie. Sin embargo los lanzadores de aplicaciones alternativos son frecuentes en Android y con ellos podemos personalizar al máximo cómo se van a ver las pantallas, menús o iconos de la interfaz de nuestros dispositivos.

Unclouded

Es fácil que hoy en día utilicemos diversos servicios de almacenamiento en la nube: Google Drive, Dropbox, OneDrive, Google Photos, MEGA o Flickr entre otros. Mantener controlados todos esos archivos accesos es complicado si hay que ir saltando de una ‘app’ a otra en la pantalla del móvil. Lo ideal es tener una sola aplicación como centro de control único de todas esas cuentas. Y Adroid las tienes. Ejemplos como Unclouded, Clouds o Amerigo son buena prueba de ello.

Flud

Cualquier programa cliente Torrent está prohibido en iOS. En parte debido a la vinculación que tienen estos archivos con la distribución de contenido ilegal, aunque ya sabemos que la idea inicial de los archivos Torrent es compartir entre usuarios contenidos libres de derechos. De hecho se habla de que existe un 33% de contenido legal en BitTorrent, por lo que si queremos descargarlo lo mejor es usar aplicaciones como Flud, una sencilla herrmienta que nos dejará compartir y bajar archivos fácilmente desde tu teléfono o tableta.

ADV Screen Recorder

Grabar un vídeo con las acciones que realizamos en la pantalla de nuestro móvil, por ejemplo para hacer un tutorial o para guardar la partida de un juego, es algo que no existe como tal en iOS. Hay atajos o puertas traseras para hacerlo pero no ‘apps’ específicas como en Android.

Con programas como ADV Screen Recorder, podremos capturar todo lo que ocurra en el móvil sin un menú que cubra toda la pantalla y compartirlo después sin necesidad de hacer Root ni saltarnos los requerimientos de acceso del sistema operativo de nuestro dispositivo.

Twilight

Parece que la luz azul que emiten las pantallas de los dispositivos electrónicos puede afectar en el sueño, por eso es recomendable atenuarla. Aunque Apple incorporó un filtro para la luz azul en la actualización del iOS 11, hasta ahora solo se podía encontrar una aplicación de atenuación y eliminación de la luz azul en Android. Por otra parte, Twilinght, es sin duda más completa, ya que hace que la pantalla filtre el espectro azul del smartphone o tableta después de la puesta del sol, sustituyéndola por un suave y agradable filtro rojo. La intensidad del filtro se puede ajustar y programar para que comience en el horario que mejor se ajuste a nuestro ritmo de vida.