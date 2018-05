Las aplicaciones más inútiles y cómo deshacerse de ellas

El llamado Síndrome de Diógenes Digital o la acumulación de material multimedia también se manifiesta en el acopio desmesurado de aplicaciones móviles. Todo parece indicar que a medida que los teléfonos aumentan su capacidad de almacenamiento también crece nuestro afán por guardar apps sin preocuparnos de borrarlas una vez que ya no las necesitamos o incluso cuando hemos constatado su ineficacia.

Por si quedan dudas, según datos compartidos en marzo de 2018 por la firma de análisis App Annie, actualmente en cada dispositivo móvil hay instaladas una media de 80 apps, de las cuales se usan unas 40 al mes y tan solo unas diez al día. A pesar de que no se dé importancia al espacio que ocupan las aplicaciones que no utilizamos, lo cierto es que muchas afectan al rendimiento del teléfono, consumiendo batería y datos en segundo plano. Por eso, conviene revisar la lista de apps de nuestros móviles y eliminar aquellas que tienen una mínima o nula utilidad, entre las que se encuentran algunas que quizás ni hayamos percibido porque son preinstaladas por el fabricante del terminal o por el desarrollador de su sistema operativo. Estos son algunos ejemplos de aplicaciones superfluas.

Samsung Push Services (SPS)

Aunque es posible descargarla desde Google Play para teléfonos Samsung, muchos modelos de este fabricante cuentan con SPS sin que el usuario haya intervenido en la instalación, así que a priori puede parecer un servicio importante para el correcto funcionamiento del dispositivo. Sin embargo, solo envía notificaciones relativas a otras aplicaciones de Samsung (como ChatON, Link, Wallet o Pay) que no necesitan esta app para hacer sus respectivas funciones.

A pesar de esta escasa utilidad, un reciente informe de Avast recalca que SPS es una de las aplicaciones que más recursos devoran en segundo plano, incluso por delante de Google Maps, por lo que aconseja su eliminación. Para ello, basta con localizarla en el móvil y desinstalarla, aunque si una vez hecho esto volvemos a buscarla en Google Play no aparecerá el mensaje de “Instalar”, sino el de “Actualizar”, lo que indica que los datos de SPS se reestablecerán al reinstalarla.

‘Apps’ integradas por defecto en iOS

Según Apple, el espacio que ocupan conjuntamente todas las apps integradas por defecto en terminales iOS no supera los 200 MB, así que eliminar alguna de ellas no supone mucho ahorro en almacenamiento. Aun así, desde que el fabricante permitió borrar de la pantalla de inicio estas propuestas, con el lanzamiento de iOS 10, muchos se decidieron a hacerlo con aquellas que nunca usaban y que quedaban relegadas a una carpeta con el nombre de “Otros” o similar. Consejos, Bolsa o Buscar a mis amigos son ejemplos de estas apps a las que no se sacaba mucho partido pero debían permanecer instaladas, aunque la lista completa de las 23 aplicaciones preinstaladas que ya pueden eliminarse con iOS 10 está en esta página de soporte de Apple.

Por otro lado, con iOS 11 estas 26 aplicaciones preinstaladas no sólo pueden eliminarse de la pantalla de inicio, sino también del dispositivo. Además, esta última actualización del sistema operativo incluyó una función que elimina automáticamente las apps menos usadas y que se activa siguiendo esta ruta: General>Almacenamiento del iPhone>Desinstalar apps no utilizadas.

Los que se decanten por esta opción deben saber que no se trata de algo definitivo, sino que esas aplicaciones pueden restaurarse en el momento que se quiera, siempre y cuando sigan disponibles en App Store, recuperando los datos y documentos que tenían cuando se desinstalaron. Este borrado provisional también es una de las opciones que da iOS 11 cuando accedemos al listado de aplicaciones para deshacernos de una concreta. Así, una vez seleccionada la app, se debe escoger entre Desinstalar app o Eliminar app. La primera libera el espacio de almacenamiento ocupado por esa aplicación, pero sus datos y documentos podrán recuperarse al reinstalarla, si sigue estando en App Store. En cuanto a Eliminar app, es una medida más drástica porque borra la aplicación y todos sus datos.

Clean Master (Cleaner)

Otra de las habituales en las clasificaciones de Avast sobre las aplicaciones que agotan más rápido los recursos del móvil es Clean Master (Cleaner), aunque en este caso no hablamos de consumo en segundo plano, sino mientras es ejecutada por el usuario. Por si esto no fuera un motivo suficiente para eliminarla, se trata de una propuesta para Android cuyas funciones pueden hacerse sin necesidad de instalar esta app, como eliminar los datos almacenados en caché y agilizar la tarea principal que realiza el usuario mediante el cierre de procesos innecesarios que corren en segundo plano.

Si queremos eliminar de golpe esos archivos temporales, basta con acceder al menú Ajustes>Almacenamiento>Datos almacenados en caché. Y si nos decantamos por borrar esos datos solo en determinadas aplicaciones, debemos ir a Ajustes>Aplicaciones, seleccionar la app que estamos buscando y pulsar en el botón Borrar caché. Todo sin necesidad de contar con Clear Master y soluciones similares que ocupan espacio y consumen datos y batería.

Por lo que respecta a los procesos que corren en segundo plano, el propio sistema operativo (Android) se encarga de realizar esta tarea automáticamente, con lo cual aquí también se hace innecesario contar con esta aplicación.

Conscientes de las críticas, los desarrolladores de Clean Master han ido añadiendo más funcionalidades a su app, de tal modo que ahora se conoce como Clean Master-Liberar RAM, Limpiar Espacio & Antivirus, aunque a juzgar por los comentarios de los usuarios sigue siendo una solución prescindible.

Battery Doctor

Existen varias aplicaciones tanto para iOS como para Android con nombres similares a Battery Doctor y que prometen alargar la batería del dispositivo. Sin embargo, al igual que ocurre con las apps para limpiar los datos almacenados en caché o para “liberar RAM”, la optimización de la autonomía es una función que ya incorporan los propios teléfonos, así que descargar estas propuestas no aporta un gran valor adicional y, por el contrario, sí puede afectar al rendimiento del móvil porque necesitan recursos para funcionar.

Además, hay que recordar que se puede ahorrar batería llevando a cabo pequeñas acciones de forma manual, como ajustar el brillo de la pantalla, desactivar las conexiones inalámbricas o quitar la función de vibración, entre otras.

Cooler Master/CPU Cooler

Otras aplicaciones que no aportan nada a nuestros dispositivos son las que aseguran que evitan el sobrecalentamiento de los mismos, como si fuesen bases refrigerantes o ventiladores para equipos informáticos. Es el caso, por ejemplo, de Cooler Master para Android o de CPU Cooler para iOS.

En realidad, este tipo de apps no van mucho más allá de enseñar en la pantalla la información que ya podemos conocer desde el propio terminal, como el espacio de almacenamiento disponible, el consumo de batería, la autonomía restante o las aplicaciones más utilizadas. Además, muestran publicidad prácticamente cada vez que se quiere hacer alguna acción, lo cual no sólo resulta molesto sino que tampoco compensa el servicio que aportan.